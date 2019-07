von André Hönig und Gerd Sutter

Schopfheim/Gersbach – Wegen der Windräder auf dem Rohrenkopf mahlen jetzt die Mühlen des Verwaltungsgerichts: Der Windparkbetreiber EWS Schönau hat gegen die vom Landratsamt Lörrach angeordnete Lärm-Langzeitmessung Widerspruch eingelegt. Das kommt nicht überraschend – die EWS hatten sich schon im Vorfeld ablehnend geäußert. Der Gersbacher Ortschaftsrat hingegen pocht auf die Lärmmessung.

Um was geht es? Das Landratsamt Lörrach hat kürzlich eine Langzeitimmissionsmessung für Windenergieanlagen am Rohrenkopf angeordnet. Also eine Messung jener Geräusche, die am Dorf ankommen – über einen längeren Zeitraum von mehreren Wochen hinweg. Hintergrund ist, dass sich seit Inbetriebnahme des Windparks im Jahr 2017 immer wieder Gersbacher Bürger über zu laute Windpark-Geräusche beschweren, einige deshalb sogar Rechtsanwälte eingeschalten haben. Zwar gab es zehn Einzelmessungen durch das Landratsamt. Ferner führten einige Gersbacher mehrere Monate Lärmtagebücher. Doch wirklich geklärt war und ist aus Sicht der sich beschwerenden Bürger, der Windkraftgegner und dem Ortschaftsrat nicht, ob die Geräusche, die am Dorf ankommen, nun über oder unter den gesetzlichen Vorgaben (TA Lärm) liegen. Vor allem geht es um die Grenzwerte in der Nacht. Da sollten die Werte im Dorf 40 Dezibel, im Mischgebiet 45 Dezibel nicht überschreiten.

Zwar lehnte das Landratsamt Lörrach selbst noch im März eine solche Messung ab. Dann aber kam es zu einem Umdenken. Wieso, das hatte Georg Lutz, Umweltdezernent beim Landratsamt Lörrach, im Mai auf Nachfrage unserer Zeitung erläutert: So sei bis dahin das Landratsamt davon ausgegangen, dass eine objektive Messung technisch nicht möglich sei. Dann aber sei die Behörde auf ein auf solche Gutachten spezialisiertes Büro aus Nordrhein-Westfalen gestoßen. Dieses soll in der Lage sein, die größte Herausforderung zu meistern: das eigentliche Windrad-Geräusch herausfiltern. Daher ordnete die Behörde die Messung an – mit Sofortvollzug. Das heißt, die Anordnung soll möglichst schnell umgesetzt werden.

Zuvor hatte das Landratsamt die EWS angehört – auch weil diese als Windparkbetreiber die Kosten, die vermutlich im fünfstelligen Bereich liegen, übernehmen müssen. In ihrer Stellungnahme hatten sich die EWS ablehnend geäußert. Unter anderem hatten sie argumentiert, dass ein unabhängiger Gutachter nach Auswertung der Lärmtagebücher zu dem Schluss gekommen war, dass „kein auffälliger Zusammenhang“ zwischen den Einträgen und dem Betrieb der Windkraftanlagen zu erkennen gewesen sei. Daher sei davon auszugehen, dass sich die Beschwerden gegen den generellen Betrieb der Anlagen richten. Zudem wiesen die EWS auf die bereits erfolgten zehn Messungen des Landratsamts hin, bei denen „nie die Überschreitung von Richtwerten festgestellt wurde.“ Auf diesem Standpunkt stehe man nach wie vor, teilt Tobias Tusch, Geschäftsführer der EWS Windpark Rohrenkopf GmbH, auf Nachfrage mit. Deshalb sei gegen die Anordnung Widerspruch eingelegt worden. Konkret richte sich dieser sowohl ganz grundsätzlich gegen die Anordnung als auch gegen den Sofortvollzug. Wie geht es weiter? Wie Umweltdezernent Georg Lutz auf Nachfrage erklärt, ist jetzt das Freiburger Verwaltungsgericht am Zug. „Wir werden zum Widerspruch Stellung nehmen, dann wird das Verwaltungsgericht entscheiden.“ Wobei es da um zwei getrennte Dinge gehen wird – einerseits um den Sofortvollzug, andererseits um die Grundsatzentscheidung.

Was das für den Zeithorizont bedeutet, sei schwer abschätzbar. Lutz: „Sicher ist, der Fall wird sich jetzt ein wenig hinziehen.“ Er könne überhaupt nicht sagen „wie es ausgeht“. Eigentlich hätte im Herbst gemessen werden sollen – „deshalb hatten wir auch den Sofortvollzug angeordnet, um das so durchziehen zu können.“