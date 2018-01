Zell Windkraftgegner am Zeller Blauen planen eine Info-Offensive

„Die traditionelle Landschaft des Schwarzwaldes wird vor die Hunde gehen!“, fürchtet Bernd Fischbeck, erster Sprecher der Bürgerinitiative (BI) gegen den geplanten Windpark am Zeller Blauen. Um dies zu verhindern, hatte sich die Initiative letzten Monat in Bürchau gegründet.

Für Donnerstag hatte sie nun unter dem neuen Namen „Bürgerinitiative Schwarzwald Gegenwind“ zur ersten Mitgliederversammlung in Zell eingeladen. Es zeigte sich einmal mehr, dass das Thema Windkraft die Bevölkerung mobilisieren kann.

Dies konnte man schon alleine daran erkennen, dass die Mozartstube im Zeller „Löwen“ mit über 40 Teilnehmern sehr gut gefüllt war. Zu Beginn fasste die Initiative noch einmal ihre Kernargumente gegen den geplanten Windpark zusammen. Dieter Burkart kritisierte, dass die Anlagenbetreiber die Energiebilanz des Windparks mit zweifelhaften Messmethoden und unrealistischen Annahmen schönrechnen würden. Die Zeche müsse am Ende der Verbraucher durch steigende Stromrechnungen und nicht zuletzt die Anwohner in Form von Wertverlusten ihrer Immobilien zahlen. Naturwissenschaftler Andreas Lang vom NABU-Lörrach sprach über die Gefahren für die Tierwelt. Besonders für Rotmilane und Fledermäuse seien Windräder eine häufige Todesursache.

Aus dem Münstertal war Karina Schlupf angereist, wo sich ebenfalls Widerstand gegen ein geplantes Windkraftprojekt formiert. Sie referierte zur von den Windkraftgegnern immer wieder ins Feld geführten Problematik der gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch den von den Anlagen erzeugten Infraschall. Schlupf forderte eine überregionale Vernetzung der Initiativen. Nur gemeinsam könne man bei diesem Thema etwas erreichen. Marc Albiez, zweiter Sprecher der Wiesentäler BI, bot jedem interessierten Bürger an, in Zusammenarbeit mit einem Landschaftsarchitekten eine individuelle Visualisierung zu erstellen, wie der Windpark von seinem Standpunkt aus in der Landschaft aussehen würde.

Im Anschluss wurde eine engagierte Diskussion geführt. Dabei bestand Einigkeit über das gemeinsame Ziel, den Windpark zu verhindern. Viele Teilnehmer monierten, dass Politik und Presse die Angaben der Windkraftbetreiber ungeprüft übernehmen würden und so ein verzerrtes Bild entstünde. „Der Öffentlichkeit ist kein reiner Wein eingeschenkt worden“, fasste Bernd Fischbeck die Stimmung zusammen.

Um dem entgegenzuwirken, plant die Initiative, gezielt politische Entscheidungsträger anzusprechen. In diesem Zusammenhang wurde in einer Wortmeldung bemängelt, dass kein Gemeinderatsmitglied aus Zell oder dem Kleinen Wiesental zur Mitgliederversammlung erschienen sei. Andere Formen der Öffentlichkeitsarbeit – etwa das Schreiben von Leserbriefen oder Demonstrationen – seien ebenfalls notwendig. Ein Teilnehmer bot sich spontan an, Handzettel an alle Haushalte zu verteilen. Auch rechtliche Schritte werden in Erwägung gezogen. Als nächste konkrete Maßnahme soll am Montag, wenn das Thema auf der Tagesordnung des Zeller Gemeinderates steht, Präsenz gezeigt werden.

Zum Thema tagte der Zeller Gemeinderat gestern Abend. Der Rat entscheidet auch über den Inhalt des Nutzungsvertrages mit dem Windkraft-Investor EWS und dem Anlagenhersteller Enercon zur Errichtung von Windkraftanlagen auf dem Zeller Blauen.