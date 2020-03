von André Hönig

„Man hört einfach nix“: Diese Äußerung von Wolfgang Ühlin, Vorsitzender der Windkraftgegner in und um Gersbach an der Hauptversammlung am Freitag bezog sich keineswegs auf die Windkraftanlagen rund um Gersbach. Die Klagen über Lärm werden laut Ühlin im Dorf sogar immer lauter – und mittlerweile auch vom einen oder anderen Windkraftbefürworter erhoben.

Von wem man hingegen nichts höre, sei das Landratsamt. Ühlin schließt deshalb eine Fachaufsichtsbeschwerde nicht mehr aus. Der Vorsitzende der Windkraftgegner erinnerte daran, dass das Landratsamt zwar nach langem Drängen (von den Windkraftgegnern, später auch vom Ortschaftsrat, zudem klagen drei Privatpersonen) im vergangenen Frühsommer eine Langzeit-Lärmmessung angeordnet hatte. Der Windparkbetreiber EWS Schönau hatte aber Widerspruch eingelegt. Im November entschied das Verwaltungsgericht Freiburg, die Anordnung zu stoppen. Begründung: Die Anordnung sei viel zu unpräzise.

So mancher Windkraftgegner stellte am Freitag bei der Hauptversammlung die Frage, ob die Anordnung womöglich absichtlich fehlerhaft war, „damit die EWS nichts machen muss“. Zwar teilte das Landratsamt kurz nach der Entscheidung mit, dass es sich nun neu Gedanken machen wolle – doch habe die Behörde seitdem nichts mehr von sich hören lassen. „Wir haben hier einige Betroffene, da ist es richtig heftig“, insbesondere bei der Tiergartenstraße, so Ühlin. Je nach Wind und Wetterverhältnissen sei der Lärm aber auch andernorts in Gersbach deutlich zu hören. Im Mitteldorf etwa bekäme mancher je nach Situation Lärm von beiden Windparks – Rohrenkopf und Glaserkopf – ab. Es sei längst überfällig, dass geklärt wird, wann die Anlagen besonders laut seien. Ist es Nebel? Graupel? Eine spezielle Windlage?

Immer wieder sei auch zu beobachten, dass sich auf dem Rohrenkopf Windräder trotz vereister Rotorenblätter drehen, obwohl dies nicht sein dürfte. Dann rumple es richtig heftig. Jedenfalls müsse endlich eine saubere Messung her, die kläre, wann die Anlagen besonders hörbar sind – „und dann gehören die Dinger abgestellt“. Völlig unbrauchbar hingegen seien bisherige Einzelmessungen des Landratsamts. Diese seien immer erst Stunden oder gar Tage nach Lärmbeschwerden erfolgt. „Bis die hier oben waren, war alles wieder ruhig.“ Ühlin appellierte an alle Gersbacher, sich bei Lärm zu melden und aufzuschreiben, wenn man merke, dass man gesundheitliche Probleme habe, die man vorher so nicht gekannt habe.

Er wisse von einem Arzt, dass immer mehr Gersbacher über Kopfschmerzen klagen würden und dass sie nicht mehr richtig durchschlafen könnten. Bei der Versammlung am Freitag hatten die Windkraftgegner aus Gersbach und die Bürgerinitiative Schwarzwald Gegenwind aus dem Kleinen Wiesental mit rund 130 Mitgliedern auf eine Fusion geeinigt.