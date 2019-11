von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Die Wiesentalbahn steht vor großen Umbauten. Wie der Zweckverband Regio-S-Bahn 2030 am Freitag öffentlich machte, wird die Linie zwischen Basel und Lörrach für den Viertelstundentakt fit gemacht. Geplante Umbauten betreffen auch Schopfheim, der Schienenstrang soll zwischen dem Haltepunkt Schopfheim West und dem Stadtbahnhof zweigleisig werden. In Zukunft könnte die Strecke also auch hier mehr Züge aufnehmen – auch wenn der angedachte 10/20-Minuten-Takt erst einmal vom Tisch ist.