von sk

Als ein 82-jähriger Mann zum Wenden seines Autos am Samstag gegen 12.50 Uhr in Eichen das Grundstück eines 72-Jährigen benutze, kam es zu Handgreiflichkeiten. Beim Wendemanöver berührte der 82-Jährige mit dem Autoheck die auf dem Grundstück befindliche Hecke, was der Besitzer sah. Es soll dann zu gegenseitigen Beleidigungen der beiden Männer gekommen sein.

Letztlich soll der 72-Jährige dem 82-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dabei wurde dieser leicht verletzt und seine Brille beschädigt. Die Hecke blieb unbeschädigt, schreibt die Polizei.