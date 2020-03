von André Hönig

Schopfheim – Die Stadt reagiert in verschiedener Form auf das Coronavirus – mit einem Appell von Bürgermeister Dirk Harscher, einer Allgemeinverfügung für Veranstaltungen sowie einer Absage der Klausurtagung des Gemeinderats. Außerdem teilt sie mit, dass mittlerweile mehr als 30 Personen (Kitakinder, Schüler und Lehrer) aufgefordert sind, zu Hause zu bleiben.

Bürgermeister Dirk Harscher bittet die Bürgerinnen und Bürger Schopfheims in einer Mitteilung wegen des Coronavirus‚ nochmals ausdrücklich um Vorsicht darum, „unnötige Besuche von Veranstaltungen oder Reisen zu vermeiden“. Harscher geht von einer weiteren dynamischen Entwicklung bei der Verbreitung des Coronavirus‚ aus, da nun auch das angrenzende Elsass in Frankreich als Risikogebiet eingestuft worden ist. „In der Verwaltung trifft sich täglich ein eingerichteter Verwaltungsstab, um alle Themen rund um das Coronavirus zu bearbeiten und notwendige Entscheidungen zu treffen und die Öffentlichkeit zu informieren“, teilt Harscher mit.

Bei Veranstaltungen hat die Stadt die Empfehlung des Gesundheitsamtes mit einer Allgemeinverfügung bis zum 31. März 2020 umgesetzt. So sind Veranstaltungen mit über 1000 Personen untersagt. Für Veranstaltungen mit 200 bis 1000 Personen wird eine Risikobewertung vorgenommen. Anhand dieser Bewertung wird die Stadt entscheiden, ob die Veranstaltung untersagt wird oder stattfinden kann. Grundsätzlich empfiehlt die Stadt, alle Veranstaltungen mit über 200 Personen zu verschieben oder abzusagen. Alle städtischen Veranstaltungen unter 200 Personen mit einem hohen Anteil an älteren Menschen oder Tanzveranstaltungen werden von der Stadt grundsätzlich abgesagt.

An den sieben Schulen (Theodor-Heuss-Gymnasium, Friedrich-Ebert-Schule, Hebel-Schule, Grundschule Wiechs, Grundschule Langenau, Grundschule Fahrnau/Gersbach und Max-Metzger-Grundschule) stelle sich die Situation wie folgt dar: Derzeit seien 27 Schüler und einige wenige Lehrer sowie fünf Kinder aus den Kindertagesstätten zu Hause. Es handele sich hierbei nicht um Verdachtsfälle, sondern lediglich um eine Präventivmaßnahme, beispielsweise geht es um Rückkehrer aus Risikogebieten. Aufgrund des aktuellen Sachstands sei aber keine Einrichtung von einer Schließung bedroht. Die kommende Gemeinderatssitzung am Montag 16. März, wird in die Aula der Friedrich-Ebert-Schule verlegt. „Wir wollen die räumliche Platzsituation etwas entzerren“, erklärt Schopfheims Bürgermeister. Die geplante Klausurtagung am 20. und 21. März wurde von der Verwaltung verschoben. Ein neuer Termin werde mit dem Gemeinderat noch abgestimmt.

Die Stadt hat auf ihrer Internetseite viele Infos zur Verfügung gestellt. Auf dieser Seite befindet sich auch das Formular zur Risikobewertung von Veranstaltungen:

