Schopfheim Was den Hochwasserschutz blockiert

Der erneute Übertritt der Kleinen Wiese wirft Frage nach Umsetzung der Schutzpläne auf. Ein Planfeststellungsverfahren ist wohl unvermeidbar.

Schopfheim – Schon wieder Hochwasser bei Langenau und Enkenstein – da drängt sich die Frage auf: Kann die Stadt beim Projekt Hochwasserschutz Kleine Wiese nicht den Verfahrensfluss beschleunigen? Bürgermeister Christof Nitz verneint dies jedoch auf Nachfrage. Zwar seien die jüngsten Ereignisse Wasser auf die Mühlen der Stadt. Doch „ohne Planfeststellungsverfahren wird es nicht gehen.“

Land unter hieß es am Montagabend zwischen Langenau und Enkenstein. Als die Freiwillige Feuerwehr Schopfheim eintraf, war im Bereich der Mülldeponie die Landesstraße bereits überschwemmt, berichtet Gesamtkommandant Lutz Hofer auf Anfrage. „Anfangs sah es sehr dramatisch aus, dann hat sich die Lage aber schnell beruhigt“, sagte er. Als die Feuerwehr ausrückte, habe der Pegel zwei Zentimeter vor dem zehnjährigen Hochwasser gestanden. Auch das Regierungspräsidium Freiburg hatte informiert, dass sich die Feuerwehren in Bereitschaft halten sollten. Zwischen Langenau und Enkenstein seien die Wassermassen massiv gewesen, so dass die L 139 aus Sicherheitsgründen gesperrt werden musste, teilte Lutz Hofer mit. So war ein Abschnitt von gut 50 Metern teilweise zwischen fünf und zehn Zentimer hoch überflutet.

Und dann passierte etwas, das sich niemand so recht erklären konnte: Wie aus dem Nichts sei der Pegel plötzlich rapide gesunken. Halbstündlich sei er so zurückgegangen, dass ein Einsatz der Feuerwehr nicht mehr nötig gewesen sei. „Wir haben lange diskutiert, wie so etwas möglich ist, haben aber keine Lösung gefunden“, so Hofer. An den sonst neuralgischen Punkten Insel- und Fabrikstraße sei es am Montag zu keinem Zeitpunkt kritisch gewesen. Ein Vorteil sei auch gewesen, dass sich die Wassermengen auf der Wiesenfläche entlang der L139 ausbreiten und versickern konnten. Die Straße sei bis etwa 23 Uhr gesperrt geblieben.

Damit verlief dieses Hochwasser zwar glimpflicher als jenes von Mitte November – damals waren die Überschwemmungen großflächiger, auch mussten zur Trinkwassersicherung in Gündenhausen Sandsackbarrieren errichtet werden. Doch stellt sich mehr denn je eine Frage, die bereits kurz nach dem Ereignis im November politisch auftauchte: Was ist denn eigentlich mit dem Projekt Hochwasserschutz für die Kleine Wiese? Zur Erinnerung: Eigentlich war geplant, im Jahr 2017 zumindest planerisch loszulegen – auf Grundlage von Varianten, die bereits 2006/2007 in Absprache mit den Fachbehörden entwickelt worden waren. 200 000 Euro waren im 2017er-Haushalt eingestellt für das Projekt, das mit insgesamt 3,2 Millionen Euro veranschlagt ist.

Doch wurde die Stadtverwaltung dann im vergangenen Jahr von den Behörden ausgebremst: Diese verlangten von der Stadtverwaltung erst einmal eine „Schadenspotenzial-Analyse“. Das heißt: Die Stadt Schopfheim musste belegen, dass der Kostenaufwand für den Hochwasserschutz mit Blick auf mögliche Schäden gerechtfertigt ist. Diese Analyse liegt nun vor, so Bürgermeister Christof Nitz auf Nachfrage. Und sie besagt klipp und klar: „Ja, diese Investition lohnt sich.“ Doch es gibt noch einen weiteren Haken an der Sache: Nicht alle vom Projekt betroffenen Grundstückseigentümer sind auch gewillt, ihr jeweiliges Areal zur Verfügung zu stellen. „Es geht dabei um mehrere Grundstücke“, so Nitz.

Die Stadt habe schon versucht, Möglichkeiten zu finden, diese auszuklammern – doch das funktioniere nicht. „Wir kommen nicht drum herum“, so Nitz. So führe wohl kein Weg an einem Planfeststellungsverfahren vorbei. Nitz geht davon aus, dass das „locker mindestens ein Jahr dauern wird“. Daher lasse sich das Projekt „leider nicht beschleunigen.“ Einen detaillierten Sachstandsbericht soll es laut Nitz in einer der nächsten Sitzungen des Bau-, Umwelt- und Technikausschusses geben.