von Paul Eischet

Schopfheim – Von exzessiv bis intim, von herausfordernd bis gefühlvoll – vielseitige Auftritte sorgten am Samstag im Theatersaal der Waldorfschule Schopfheim für jede Menge Überraschung und Begeisterung. Zumeist junge Künstler aus der Region betraten mit sehr individuellen Tanz- und Musikvorführungen die Bretter, die sprichwörtlich die Welt bedeuten.

Durch das abendliche Programm führte Linnea Gehlert aus Maulburg. Die 19-Jährige eroberte mit ihrer erfrischend unverkrampften und natürlichen Art die Sympathien der Zuhörer im Handumdrehen. Von Haus aus Poetry-Slammerin zeigte sie sich jedem Unerwarteten gewachsen und überbrückte Umbaupausen spontan, humorvoll und wortreich. Bei zwei allzu langen Verzögerungen schnappte sie sich eine Ukulele, setzte sich auf den Bühnenrand und sang munter und gänzlich unbedarft drauf los.

Die Darbietungen bestachen durch ihre stilistische Vielfalt. Viele der kleinen und großen Künstler präsentierten sich auf nahezu professionellem Niveau. Nach einer perkussionistischen Soloeinlage von Peter Kato vor geschlossenem Vorhang und seiner in Englisch gesprochenen Begrüßung betrat die Tukatuka Dance Company die Bühne. Sie eröffnete das Programm mit einem ausdrucksstarken African Contemporary. Mit dabei waren neben Peter Kato auch Teilnehmer an dem von ihm geleiteten Tanzkurs. Der syrische Musiker Hassan spielte auf der Saz, einer vor allem in der türkischen und kurdischen Musik häufig verwendeten Langhalslaute, ein Stück aus seiner Heimat. Ein Tanzpaar vom Verein Tango Schopfheim brachte bei zwei mit geschmeidigen Bewegungen getanzten Tangos argentinisches Flair auf die Bühne. Im weiteren Verlauf des ersten Programmteils überzeugte neben der Sängerin Olivia de Bellabre und dem Pianisten Hendrik Rekers vor allem der im schwedischen Göteborg geborene Profitänzer Benjamin Lindh Medin. Seine exzentrische und gestisch überbordende Tanzimprovisation erinnerte in einigen Passagen gezielt an afrikanische Stammestänze. Zurzeit tanzt Medin am Theater Basel.

Nach der Pause kamen eine einschmeichelnde weibliche Singstimme, zwei E-Gitarren und ein Looper zum Einsatz: Eine schlichte viertaktige Akkordfolge reichte dem Duo „Sias and the Valentine“ aus, um eine gekonnte Melange aus Blues und Psychedelic Rock entstehen zu lassen.

Nach einer tänzerischen Performance von Jonathan Noch ließ die Breakdance-Gruppe Banditas die Stimmung hochkochen. „Sie sind schon Schweizer Vize-Meisterinnen geworden und Deutsche Meisterinnen 2019“, verkündete Linnea Gehlert in ihrer Anmoderation.

Sie hatte nicht zu viel versprochen: Die Mädchen zwischen zehn und 16 Jahren vom Tanzwerk Lörrach wirbelten über die Bühne, dass es eine Freude war. Anschließend boten „Lina & Toni“ die selten zu erlebende Tanzart Street Salsa. „KoHalition“, ein 2019 in Basel gegründetes weibliches Tanzduo, performte einen Contemporary mit klassischen Elementen. Für vier Titel und jede Menge Eigenwerbung nutzten Ben Meech und Robin Perks ihren Auftritt. Die beiden aus dem Markgräflerland stammenden Songwriter haben sich als Folk-Band „Greenwood“ in der Region einen Namen gemacht.

Den tänzerischen Schlusspunkt setzte Peter Kato mit einem African Contemporary, bevor unter lang anhaltendem Schlussapplaus noch einmal alle Beteiligten die Bühne betraten. Jonathan Noch bedankte sich bei den Künstlern, die an diesem Abend allesamt ohne Gage auftraten. Peter Kato und Jonathan Noch sind Ideengeber und Mit-Initiatoren des mit „Tukatuka Art Project“ betitelten Tanz- und Musikabends.

Viel Leidenschaft und Herzblut hat vor allem Peter Kato, der seit 2018 in Deutschland lebt, in die Planung, Organisation und Umsetzung dieses Projekts gesteckt. „Seine Idee war es, Tänzern und Musikern aus Schopfheim und Umgebung eine Auftrittsplattform zu geben“, erklärte Jugendreferentin Silke Dantona. „Musik und Tanz sind wichtige Bestandteile aller Kulturen. Auf diese Weise können Verbindungen und Begegnungen geschaffen werden.“

Zwei bis drei Folgeveranstaltungen seien für 2020 noch angedacht, sagte die Jugendreferentin. Interessenten jedes Alters können nach vorheriger Anmeldung daran teilnehmen. „Tukatuka“ ist ein Begriff aus der Bantusprache Swahili und bedeutet nach Aussage von Peter Kato „Steht auf, zeigt euch“. Genau das haben die Künstler am Tanz- und Musikabend in der Waldorfschule eindrucksvoll getan.