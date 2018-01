Schopfheim Volkshochschule ist froh über jeden neuen Dozenten

Das Neues Programmheft der Volkshochschule ist fertig. Insgesamt werde 240 Kurse, Vorträge und Exkursionen angeboten.

Schopfheim – In einem frischen Grün und der Fortsetzung des Themas „Am Fluss – im Fluss“ präsentiert sich das neue Programmheft der Schopfheimer Volkshochschule (VHS) für das Frühjahr-/Sommersemester 2018. Es beginnt am 19. Februar. 240 Kurse und Veranstaltungen sind darin zu finden. VHS-Leiterin Katrin Nuiro zeigte sich während eines Pressegesprächs erfreut darüber, für einige Bereiche neue Dozenten gefunden zu haben. Sie werden immer gesucht.

Zwischen 6000 und 7000 Teilnehmer nutzten durchschnittlich pro Jahr das Angebot der VHS, erklärte Katrin Nuiro. Auffallend sei, dass immer mehr Anmeldungen über das Internet laufen, was aber eine Erleichterung der Arbeit für die VHS bedeute. Früher seien die Anmeldeformulare fast zeitgleich eingegangen, der Stoß musste bewältigt und nach Eingang bearbeitet werden.

Zum Themenschwerpunkt „Am Fluss – Im Fluss“ passe ein Vortrag zum alemannischen Dialekt am Rhein („henne un enne am Rhii“) im März. Im Zusammenhang damit werde auf die in Schopfheim stattfindende Internationale Mundart-Literaturwerkstatt vom 23. bis 25. März hingewiesen. Auch der Vortrag „Mit dem Segelboot durch Feuerland und um Kap Horn“ im April passe zum Thema. Mit Fluss zu tun hat auch die Exkursion zur Forellenzucht am Schuhlochbach am 23. Juni.

Unter Leitung der Bundeszentrale für politische Bildung wird am 16. Juni für Eltern und Pädagogen die praxisorientierte Veranstaltung „Online: Soziale Netzwerke“ angeboten, ein Thema, das immer mehr an Bedeutung gewinnt, wie Katrin Nuiro betonte. Sinnvoll für die Teilnahme an der Veranstaltung, in der auf Möglichkeiten und Risiken Sozialer Netzwerke eingegangen wird, sei es, Nutzer eines sozialen Netzwerks wie Facebook wie Facebook. Es gehe darum, wie man seine Kinder im Umgang mit diesen Medien unterstützen und sensibilisieren kann.

Neu im Programm sei der Kurs „Grundkenntnisse im Finanzbereich“ wie auch „Dialog als Weg der Erkenntnis“, in dem über Dinge diskutiert wird, die beschäftigen und die man vertiefen möchte. Die Teilnahme Schopfheims am European Energy Award (EEA) wird mit dem Vortrag „Das Haus als Kraftwerk“ (Solarstrom), dem Hinweis aufs Repair-Café und mit Tipps zur Resteverwertung von Lebensmitteln unterstützt.

Im Kreativbereich – Kultur und Gestalten – ist VHS-Leiterin Nuiro froh, zwei neue Kursleiterinnen gewonnen zu haben. „Wir suchen Kursleiter und Kursleiterinnen in allen Fachbereichen“, sagte sie. So bietet Katrin Faulhammer neu einen Schopfheimer VHS-Lesekreis an, der unter dem Thema „starke Frauen“ steht. Dieses Angebot ist gebührenfrei. Marion Meyer bietet neu zwei handwerkliche Kurse an: Mit Kindern von sieben Jahren an stellt sie Kosmetik her, mit Erwachsenen selbstgemachte Seifen.

Nach wie vor gut laufen die Gesundheitskurse. Für Yoga gebe es eine neue Kursleiterin, daher könne der Kurs Yoga zum Wohlfühlen angeboten werden. Neu sind auch Wirbelsäulen- und Fitnessgymnastik „Fit fürs Leben“ und „Shiatsu in der Gruppe“. Sowohl allein als auch mit der Familie sind Kletterangebote (Halle und Outdoor) neu im Programm und mit Christiane Wisniewski können Interessierte Nordic Walking digital am Abend ausprobieren. Zum Thema Gesundheit zählen auch die neuen Kräuterkurse (Wild- und Frühlingskräuter) mit zwei neuen Kursleitern. Neu ist auch die Einführung in die Welt der ätherischen Öle. Der Vortag „Mit Feuer und Flamme statt ausgebrannt durchs Leben“ und „Gesunde Knochen durch richtige Ernährung“ ergänzen die Gesundheitsangebote. Weit gespannt sei erneut das Angebot, wenn es ums Kochen geht. Katrin Nuiro erwähnte als Beispiele Forellenkochen oder auch spontanes Kochen mit Überraschungszutaten.

Nach wie vor laufen an der VHS im Sprachbereich Integrationskurse. Jeder, der einen Integrationskurs bei der VHS belegen möchte, muss vorher zu einer Einstufungsberatung kommen. Ein Test entscheidet über den passenden Kurs. Ruth Simons, die sich federführend um den Fachbereich Sprachen kümmert, hilft bei der Einstufung (Telefon 07622/6 73 91 76) und bietet auch eine offene Integrationssprechstunde an, immer montags 15 bis 17 Uhr, bisher war das donnerstags.

Neu sei ein B2-Kurs am Abend im neuen Semester, der zur B2-Prüfung führe. Wer die bestehe, bringe die Voraussetzung für eine Ausbildung und für den Berufseinstieg mit. Ruth Simons freut sich, dass „Cambridge Englisch“ nach einer Pause wieder angeboten werden kann. Außerdem wird „Englisch für die Reise“ angeboten.

Michael Fritz wird zwölf Kurse im EDV-Bereich anbieten, geeignet für „echte Anfänger“ bis hin zu Kursen für Teilnehmer mit Vorkenntnisse.

