von Stefan Ammann

Schopfheim (sk) „Die Entstehung der Schopfheimer Volkshochschule war ein Prozess, da wollen wir auch den runden Geburtstag als Prozess feiern“, hatte VHS-Leiterin Katrin Nuiro zu Beginn dieses Jubiläumsjahres angekündigt. Nun läuft dieser Prozess zum 100-jährigen Bestehen langsam auf seinen Höhepunkt zu. Am 20. September feiert die Bildungsinstitution in der Kulturfabrik die „Lange Nacht der Volkshochschulen“. Aber auch im aktuellen Herbst/Winterprogramm ist das Gründungsjahr 1919 prominent vertreten.

Die Lange Nacht der VHS

Höhepunkt des VHS-Geburtstags ist zweifelsohne die „Nacht der Volkshochschulen“ am Freitag, 20. September. Bundesweit beteiligen sich viele Hochschulen an dieser Aktion – so zum Beispiel auch die VHS Lörrach, Rheinfelden und Weil am Rhein. In Schopfheim erwartet die Besucher von 18 bis 23 Uhr ein buntes Programm mit Musik, Schnupperangeboten, einer Kinderwerkstatt und kulinarischen Leckerbissen. Der Eintritt ist frei. An diesem Abend öffnen auch zwei Ausstellungen in der Kulturfabrik.

Die VHS als Kunstobjekt

Verteilt über das Jahr haben fünf regionale Künstler die VHS besucht. Sie ließen sich von Erlebnissen und Beobachtungen im Volkshochschulalltag inspirieren. „Alle Projekte entstehen hier vor Ort. Die Künstler kommen vorbei und setzten sich mit dem auseinander, was in der VHS passiert“, hatte Kuratorin Ruth Loibl zum Auftakt im Februar die Idee hinter dem Projekt beschrieben. Nun sind alle Kunstprojekte abgeschlossen. In Rahmen der Ausstellung „Lernkörper“ werden sie der Öffentlichkeit in der Kulturfabrik vorgestellt. Die Vernissage ist um 19 Uhr während der „Langen Nacht der VHS“. Wie Gefühle unsere Politik – damals wie heute – beeinflussen können, zeigt die Ausstellung „Macht der Gefühle“ unter Schirmherrschaft von Bundesaußenminister Heiko Maas. Sie beschäftigt sich mit den Brüchen und Kontinuitäten in den Gefühlswelten, die die vergangenen 100 Jahre prägten. Die Ausstellung wird vom 20. September bis zum 13. Dezember im Flur der Kulturfabrik zu sehen sein.

Epochenjahr im Fokus

Neben den zwei Ausstellungen schlägt sich der runde Geburtstag und der Semesterschwerpunkt „zusammenleben – zusammenhalten“ natürlich auch im aktuellen VHS-Programm nieder:

„Die Geschichtsmatinee „Zeitenwende 1918/19 – Aufbruch und Umbruch im Dreiland“ zeigt, wie sich die Ereignisse des Schicksaljahres auf unsere Region ausgewirkt haben. Unter dem Eindruck der Weltkriegskatastrophe schrieb der Dichter Kurt Pinthus 1919 die Lyrik- Anthologie „Menschheitsdämmerung“. Wernfried Hübschmann liest diese Gedichte vor und fragt: „Stehen wir 2019 wieder vor einer Menschheitsdämmerung?“ Wer Geschichte einmal ganz anders erleben möchte, ist bei der Alpakatour im Kleinen Wiesental genau richtig. Die Exkursion auf dem Rücken der Anden-Kamele führt zum Wirtshausmuseum Krone, wo die Postkartensammlung zum Ersten Weltkrieg besichtigt wird. Geschichte kann aber auch musikalisch sein. Beim Chanson-abend „Liebling mein Herz“ werden Lieder aus der Anfangszeit der Volkshochschulen dargeboten – beispielsweise von den Comedian Harmonists.