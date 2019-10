von Roswitha Frey

Schopfheim – Mit Tanz, Musikkabarett, kurzweiligen Festansprachen und einem Wunschzettel für die Zukunft wurde am Wochenende das Jubiläum „100 Jahre Volkshochschule Schopfheim“ gefeiert. Der Festakt am Freitagabend in der Stadthalle gestaltete sich bunt und abwechslungsreich. Bürgermeister Dirk Harscher würdigte die Bildungseinrichtung als „wichtiges Aushängeschild für die Stadt“. VHS-Leiterin Katrin Nuiro befand, dass die Jubilarin „trotz ihrer 100 Jahre nicht zum alten Eisen gehört.“

Wer alles dabei war: Die große VHS-Familie aus der Region feierte ein Fest mit leckerem Buffet des Kulturcafé-Teams und angeregten Gesprächen. Jede Menge Gratulanten hatten sich eingefunden zur von Wernfried Hübschmann charmant moderierten Geburtstagsfeier. Bürgermeister Harscher begrüßte seine Amtskollegen Jürgen Multner (Maulburg) und Martin Bühler (Hausen), aber auch Altbürgermeister Klaus Fleck und den SPD-Landtagsabgeordneten Rainer Stickelberger. Auf der Bühne gab es ein seltenes Stelldichein der aktuellen VHS-Chefin Katrin Nuiro und der früheren Leiter Margit Jüngerkes, Franz Hoch und Georg Diehl. Georg Diehl hatte fast 20 Jahre lang die VHS ehrenamtlich geleitet, Franz Hoch war im Zuge des Lehrermodells von 1987 bis 2000 im Amt, Margit Jüngerkes hatte die Leitung zwölf Jahre lang inne. Sie meinte im Nachhinein: „Es war Knochenarbeit, aber auch eine tolle Zeit.“

Die VHS Schopfheim sei ein Ort, an dem jeder, ob jung oder alt, sich weiterbilden, neue Sprachen lernen oder einem Hobby nachgehen könne, sagte Schopfheims Bürgermeister Harscher. Die Volkshochschule habe Veränderungen der Zeit und Gesellschaft aufgenommen, sich stetig weiterentwickelt. Vorbildlich reagiere die VHS auf wichtige aktuelle Themen wie Migration und Integration oder Klimawandel. Der Rathauschef ging auch auf die Partnerschaft mit der Musikschule Mittleres Wiesental ein, die in der Kulturfabrik ebenfalls Räume hat. Festredner aus Stuttgart: Aus Stuttgart angereist war Festredner Hermann Huba, Direktor des VHS-Verbands Baden-Württemberg. Aus historischer Sicht betrachtete er in seiner Festansprache die Bedeutung der „Volkshochschule als Kind der Aufklärung". Den sozialen Aufstieg durch Bildung habe die alte ständische Ordnung nicht gekannt, die Bildung „als Aneignung der Welt" sei mit dem Neuhumanismus, insbesondere mit dem Bildungsbegriff des Gelehrten Wilhelm von Humboldt, aufgekommen. Das meine umfassende Bildung für jeden Einzelnen. Das Bildungsprogramm der VHS „Alle Inhalte für alle" sei eine schlichte Fassung des Humboldtschen Bildungsbegriffs, so Huba. Auch in der modernen, auf Spezialisierung getrimmten Gesellschaft erfreue sich die VHS mit ihren Inhalten für jeden und jede und als Ort der Reflexion „fröhlich ihres Lebens".

Einen Wunschzettel ließ VHS-Leiterin Katrin Nuiro an die Wand beamen. Auf dieser Wunschliste der Teilnehmer und Mitarbeitenden standen praktische Dinge wie Beamer für die Unterrichtsräume, ein moderner Kaffeeautomat, aber auch die Modernisierung der Räumlichkeiten und „mehr Räume". Die Erfolgsgeschichte der Schopfheimer Volkshochschule, die 1919 auf Initiative der Gewerkschaften gegründet wurde, lasse sich nicht allein in Zahlen festmachen. Von Anfang an sei die VHS in der Mitte der Gesellschaft verankert, „vom Volk fürs Volk gemacht", so Nuiro. Die Gründung fiel in eine bewegte Zeit, als auch das Bauhaus und die Waldorfschulen gegründet wurden. Nuiro zitierte aus einem VHS-Programm der 80er Jahre, dass Erwachsenenbildung „nicht Luxus, sondern soziale Notwendigkeit" sei – dieser Satz gelte noch heute. Um weiterhin ein „Perpetuum mobile der Bildung" und kreative Konzepte bieten zu können, brauche es qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch hoch kompetente Dozentinnen und Dozenten. Die habe man zum Glück in der VHS Schopfheim. Die Menschen stünden im Zentrum: „Bei der VHS menschelt es." Nuiro warb leidenschaftlich um Wertschätzung und bessere finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand. Schopfheims VHS mit über 5000 Teilnehmern im Jahr müsse ein „Magnet für Bürgerinnen und Bürger" bleiben. Das Rahmenprogramm: Zum runden VHS-Geburtstag setzten die Vokaliesen Kursthemen wie Reisen, Sprachen, Gesundheit pfiffig in Szene. Mit Witz, Verve und Ironie entführten die Sängerinnen Hilke Hänßler, Heinke Hoffmann, Alexandra Kapitz und Almut Weber-Kapp und Pianistin Ursula Müller-Riether das Publikum auf Fantasiereisen nach Hawaii – klimaschonend – und auf eine imaginäre Zugfahrt „I am a Train". Die charmanten Künstlerinnen unterhielten die Gäste mit Schlager-Evergreens, „Alemannisch für Reingschmeckte" und einem Hochdeutschkurs im Wiesental zum Mitmachen. Zum Schluss sangen sie mit Doktorhüten ein originelles Loblied auf die VHS, die „Uni für gemeine Leute".

Auch aus den VHS-Tanzkursen gab es Mitreißendes zu sehen, etwa einen beeindruckenden, in den Bewegungen und Gesten ausdrucksstarken African Dance der Gruppe um Dozent Peter Kato und eine Kostprobe fesselnder afrikanischer Perkussion.

Einen farbenfrohen und schwungvollen Akzent setzten die Tänzerinnen um die langjährige Dozentin „Soumeya“ Gisela Pieger in orangefarbenen Kostümen und Tüchern in einem bezaubernd geschmeidigen und sinnlichen Orientalischen Tanz. Eingestimmt wurden die Festgäste in den gelungenen Abend mit groovig-bluesigem Sound von Gitarrist Henning Kurz, dem VHS-Leiter aus Grenzach-Wyhlen.