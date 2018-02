Grenzach-Wyhlen Verkehrssicherheit: Ein Baum nach dem anderen fällt

Entlang der Bettinger Straße werden derzeit zahlreiche, bis zu 180 Jahre alte, Bäume gefällt.

Grenzach-Wyhlen – Die Fällung von bis zu 180 Jahre alte Bäume entlang der Bettinger Straße weckt Emotionen. Um die Sicherheit der Anwohner und der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, war die Gemeinde gezwungen, auf einer Länge von 400 Metern und einer Breite von 40 Metern, alle Bäume zu schlagen. Die Arbeiten laufen gerade auf Hochtouren.

Ab den Talmatten ist die Bettinger Straße für den Verkehr gesperrt. Die Häuser hoch bis zur Ecke Talstraße können wegen der Baumfällarbeiten nur zu Fuß erreicht werden. Auf der Bettinger Straße fährt eine Rückemaschine auf und ab. Mit einem Greifarm holt das Spezialfahrzeug die geschlagenen Bäume aus dem Unterholz und stapelt sie am Straßenrand auf. Ein Waldarbeiter vermisst die Stämme. Beim Zerteilen mit der Motorsäge fliegen die Holzspäne nur so durch die Luft. Die drei Meter langen Stücke für die Industrie und Stammholz werden gepoltert, also zusammengelegt. Noch während die Arbeiter sich weitere Bäume vornehmen, wird dieses Holz schon abtransportiert. Forstrevierleiter Markus Dischinger hofft, dass die Maßnahme am 16. Februar beendet ist und dann auch das Holz schon abgefahren ist.

„Wir haben hier wenig qualitativ hochwertiges Holz. Das machen wir nicht aus ökonomischen Gründen“, sagt Dischinger. Es handelt sich um 150- bis 180-jähriges Buchen-Altholz im Naturschutzgebiet Buchswald und dem FFH-Gebiet Wälder bei Wyhlen, wo bislang keine regulären Hiebmaßnahmen durchgeführt, sondern nur Einzelbäume entnommen wurden.

In den letzten Jahren sind während heftiger Sommergewitter mehrmals Bäume in Richtung traße und Wohnbebauung gestürzt. Es zu Totalschäden an Autos. Ziel der Maßnahme ist nun die Vermeidung weiterer Schäden. „Die Sache läuft seit zwei Jahren“, meint Dischinger, der im März 2016 die Gemeinde auf den Handlungsbedarf hingewiesen hatte. Durch die Abstimmung mit dem Naturschutz habe es etwa gedauert.

„Kleinere Bäume lassen wir stehen, so gut es geht“, erklärt der Forstrevierleiter. Die Entnahme nur einzelner Bäume sei aber nicht zielführend, da der Zustand der Bäume von außen nicht erkennbar sei, erklärt er, weshalb auf einer Länge von annähernd 400 Metern bei einer Tiefe von 40 Metern komplett alles geschlagen wird. „Eine Perforation des geschlossenen Waldrandes bietet den Stürmen bessere Angriffspunkte“, so Dischinger. Am Waldrand sind die Bäume den Wind gewöhnt. Sie sind kleiner und haben stärkere Wurzeln als die Bäume in zweiter Reihe, die dem Wind weniger entgegenzusetzen haben. Dischinger geht davon aus, dass in den nächsten Jahren daher auch weitere Bäume am Hang fallen werden, die Wind nicht gewohnt sind.

Damit die Bäume während des Hiebes nicht auf die Bettinger Straße fallen, werden sie von einem Kettenbagger oberhalb am Hang gesichert, der sie beim Stürzen mit einem Drahtseil in den Wald zieht. Etwa 700 Festmeter werden geschlagen, das entspricht rund 120 Bäumen, an denen ein Waldarbeiter hochklettern muss, um sie mit dem Drahtseil zu sichern. Seinen Weg nach oben muss sich der Mann gelegentlich mit der Motorsäge erst frei schneiden. Die Arbeiten erledigt die Fachfirma Hochleitner vom Bodensee. Sechs Mann sind im Einsatz.

Mit Neuanpflanzungen will Dischinger noch ein oder zwei Jahre warten, da stellenweise die Naturverjüngung schon im Gange ist. Fehlstellen sollen später mit langsam wachsenden Baumarten wie Elsbeere oder Mehlbeere bepflanzt werden, im Randbereich sieht Dischinger Sträucher und einzelne Eichen. So soll ein neuer Waldrand entstehen, der über Sträucher und kleinere Bäume zu den großgewachsenen Bäumen gestuft ansteigt.

Als Ausgleich nimmt die Gemeinde 1,5 Hektar Wald als Waldrefugium aus der Bewirtschaftung heraus und wandelt 0,6 Hektar Fichten- in Buchenwald um. In der näheren Umgebung des Hiebortes werden 20 bis 30 Fledermauskästen aufgehängt.

Die Bettinger Straße bleibt zwischen Talmatten und Talstraße noch bis Freitag, 16. Februar, für den Verkehr vollgesperrt.