Schopfheim Veranstaltungsreihe: Fragen und Antworten rund ums Rentnerdasein

Das Seniorenbüro startet eine Veranstaltungsreihe rund ums Thema Älterwerden.

Schopfheim (mj) Das Seniorenbüro hat für dieses Jahr eine Veranstaltungsreihe – das Seniorenforum – auf die Beine gestellt. Dagmar Stettner, Leiterin des Seniorenbüros, stellte die Angebote vor, die sich an Senioren und an Angehörige von Senioren richten. Bis auf den Kurs Kinästhetik und den Erste-Hilfe-Kurs sind alle Veranstaltungen kostenfrei.

„Meine Rente, meine Fragen“ lautet das Thema bei der ersten Veranstaltung am Mittwoch, 13. Juni, um 14.30 Uhr im zweiten Obergeschoss in den Räumen des ehemaligen Bezirksamtes am Marktplatz (wo das Stadtbüro beheimatet ist). Manfred Heck, Rentenberater aus Schopfheim, steht Rede und Antwort zu Themen wie Hinzuverdienstgrenze, Hinterbliebenenrente oder auch „Rentenirrtümer“. Die Veranstaltung ist kostenfrei, doch wird um Anmeldung unter Tel. 07622/69 75 96 33 (Seniorenbüro/Anrufbeantworter) gebeten. „In diesem Fall bitten wir auch um Auskunft über das Geburtsjahr“, erklärte Dagmar Stettner, denn das sei wichtig für die Themenauswahl zum Stichwort Rente. Der Referent habe es dann leichter, sich gezielter auf die Anliegen der Teilnehmer(innen) vorzubereiten.

Weitere Veranstaltungen im ehemaligen Bezirksamt (Zweites Obergeschoss), jeweils um 14.30 Uhr, immer mittwochs: Am 27. Juni geht es um Mobile Dienste in Schopfheim (AWO, DRK, Malteser, Tafelladen); am 11. Juli informiert die Polizei über Sicherheit für Senioren; am 18. Juli lautet das Thema Wohnberatung, am 5. September „Gut informiert für den Fall der Fälle – Infos zu Todesfall und Bestattung“; am 10. Oktober geht es um Betreuungsverfügung/Vorsorgevollmacht; am 14. November heißt das Thema „Grundsicherung und Wohngeld“.

Der Kurs „Häusliche Pflege“ der katholischen Landfrauen Freiburg startet im Oktober in Zusammenarbeit mit der Sozialstation und sei für pflegende Angehörige gedacht, sagte Dagmar Stettner. Er findet in den Räumen des Offenen Treffs statt, genauso wie der Kurs „Kinästhetik“ am 15. und 28. September sowie am 12. Oktober und 9. November. Auch er richtet sich an pflegende Angehörige, wird von den katholischen Landfrauen Freiburg angeboten und ist gebührenpflichtig. In dem Kurs werde vermittelt, wie man jemanden mit Tricks und Kniffs relativ leicht bewegen könne, ohne sich selbst zu übernehmen. In den Räumen des Diakonischen Werks findet der Erste-Hilfe-Kurs für Senioren am 21. Juli von 9 bis 14 Uhr statt. Dagmar Stettner findet es beeindruckend, dass es so viele Referenten gebe, die sich kostenlos für die Senioren einsetzten. Das zeige ihr, dass das Seniorenbüro Unterstützung erfahre.