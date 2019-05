von Hans-Jürgen Hege

„Besteht ein Zusammenhang mit dem Nachjustieren der Sozialstrategie des Landkreises und fragwürdigen Methoden des Kreissozialamtes Lörrach gegenüber Hilfsbedürftigen?“ Mit dieser Frage beschäftigten sich Mitglieder des VdK Schopfheim während des Monatstreffens intensiv. Erhard Schöpflin, der frühere Vorsitzende und derzeitige Kassierer des Ortsverbandes, lieferte dazu zwei konkrete Beispiele. Von dieser Zeitung mit den Vorwürfen konfrontiert schreibt die Behörde: „Die Vorwürfe von Herrn Schöpflin entbehren jeder Grundlage und sind nicht nachvollziehbar.“

Fall I: Kaution

Vorwurf: Behörde kassiert doppelt

Ein Leistungsempfänger ließ sich vom Sozialamt einen Wohnungswechsel genehmigen. Er bekam die Zusage, dass die Kosten des Umzugs, die Miete und die Kaution übernommen würden. Dann erfolgte der Umzug, dem ein Schreiben vom Kreissozialamt folgte, in dem der Mann gebeten worden sei, seine Ansprüche auf die von der Behörde an den Vermieter bezahlte Mietkaution abzutreten. Auch das könne man durchaus nachvollziehen, so Erhard Schöpflin. Anstoß nahm er aber am zweiten Formular, das der Abtretungserklärung beilag. „Da sollte der Mann unterschreiben, dass er auf Rechtsbehelfe verzichte. Im Umkehrschluss bedeute das, dass er die Entscheidungen des Sozialamtes akzeptiere – egal, ob sie rechtens sind oder nicht“, kritisierte Schöpflin. Ob sich dieser Verzicht nur auf den einen oder auf alle künftigen Entscheidungen des Sozialamtes bezog, sei nicht erkennbar gewesen. Auch deswegen habe der Betroffene dem Sozialamt mitgeteilt, dass er dieses Formular zunächst nicht unterschreiben werde. Weiter sei von dem Mann die Unterzeichnung eines Darlehensvertrages über die Rückzahlung der Kaution in monatlichen Raten verlangt worden. Das widerspräche ganz klar einer Entscheidung des Bundessozialgerichtes vom März 2012, in dem solche Rückzahlungen ausgeschlossen worden seien. Nach dem folgenden Schriftwechsel und der Ankündigung, den Fall einem Rechtsbeistand des VdK zu übertragen, sei die Behörde zurückgerudert und habe betont, dass sie lediglich habe wissen wollen, ob der Mieter die Kaution freiwillig zurückbezahlen möchte. Und das, obwohl er dazu nicht verpflichtet gewesen wäre. Hätte er das freiwillig getan, wäre ihm aber auch die Rückzahlung der Kaution im Falle einer Wohnungsaufgabe wie üblich zugestanden. Aber auf diese Rückzahlung hatte er ja bereits zuvor schon mit der Unterschrift unter die eingangs erwähnte Erklärung verzichtet. Also hätte sich die Behörde die Kaution in Raten zurückbezahlen lassen und später die Kaution noch einmal vom Vermieter zurückbezahlen lassen können – und damit quasi doppelt abkassiert. Erhard Schöpflin ging noch einen Schritt weiter: „Ich vermute, dass die Behörde nicht zuletzt vor dem Hintergrund steigender Sozialausgaben und der erkennbaren Verteuerung des Kreiskrankenhaus-Neubaus um das Doppelte auf solchen Wegen versucht, an Geld zu kommen.“ Bestärkt wurde er in dieser Ansicht vom zweiten Vorsitzenden des VdK, Friedhelm Zittlau, und von allen anderen Anwesenden am VdK-Stammtisch.

Erwiderung: Alles rein freiwillig

Im Lörracher Sozialamt sieht man diesen Sachverhalt anders. Umzüge müssten auf Notwendigkeit geprüft werden, sie könnten nicht beliebig zu Lasten der öffentlichen Hand beansprucht werden, schreibt die Behörde in ihrer Antwort gegenüber unserer Zeitung. Dies sei in dem Fall geprüft worden, eine Zusage erfolgte. „Die Kaution muss der neue Vermieter von seinem Vermögen getrennt für den von uns unterstützten Klienten hinterlegen, so dass diese öffentlichen Gelder an den Kunden nur als Darlehen gewährt werden können“, heißt es weiter. Um das Darlehen vor Rechtskraft des Verwaltungsaktes auszahlen zu können, werde der Entscheidung ein Rechtsbehelfsverzicht beigelegt, anderenfalls müsse die Bestandskraft eines Darlehensbescheides abgewartet werden. Dies sei Verwaltungspraxis in ganz Deutschland und diene nur der zeitnäheren Überweisung auf das Konto des Vermieters. Dem Klienten werde angeboten, völlig frei entscheiden zu können, ob er das Darlehen in Kleinstraten tilgen möchte, damit die Kaution dann später ihm zusteht. „Würden wir dies nicht so machen, würden unzählige Darlehen auflaufen“, so das Sozialamt. Immer würden Darlehen auf diese Weise – rein freiwillig – zurückgeleistet, die Kautionsforderung geht dann auf die Kunden über. Ein doppeltes Kassieren sei in keinem Falle vorstellbar.

Fall II: Mieterhöhung

Vorwurf: Mieter gemaßregelt

In einem zweiten Fall habe das Sozialamt einen Mieter gemaßregelt, weil er Vereinbarungen mit einem Vermieter selbst und ohne Zustimmung der Behörden getroffen habe, berichtete Schöpflin. Das Sozialamt habe dabei seine Kompetenzen überschritten und auch in diesem Fall einem Urteil des Bundessozialgericht (BSG) zuwidergehandelt in dem festgelegt sei, dass sich das Amt aus dem Mietrecht herauszuhalten habe. Konkret hätte sich das Zutun der Behörde in diesem Fall lediglich auf den Hinweis beschränken müssen, dass die beabsichtigte Mieterhöhung über den erlaubten 20 Prozent liege und deshalb unwirksam sei.

Erwiderung: Unrechtmäßig erhöht

„Der Mieter wurde durch Herrn Schöpflin vertreten, dem wir versucht haben zu vermitteln, warum wir mit mietrechtlichen Argumenten einen unnötigen höheren sozialrechtlichen Bedarf vermeiden wollten“, schreibt das Sozialamt zu diesem Fall. Mieterhöhungen unterlägen nämlich sehr strengen Voraussetzungen, wie zum Beispiel eine Begründung durch Mietspiegel oder Vergleichswohnungen. In diesem Fall habe die Mieterhöhung den Voraussetzungen nicht genügt. Der Klient habe jedoch das unrechtmäßige Mieterhöhungsverlangen des Vermieters akzeptiert. Damit sei der sozialhilferechtliche Bedarf zu Lasten der Allgemeinheit erhöht worden, obwohl es nicht erforderlich gewesen wäre. Weil die Miete trotz Erhöhung immer noch günstig blieb, habe die Behörde dies genehmigt, aber darauf aufmerksam gemacht, dass dies im Wiederholungsfalle nicht mehr akzeptiert würde. Das Bundessozialgericht habe im Übrigen nicht entschieden, dass sich ein Amt aus dem Mietrecht heraushalten müsse. Das Lörracher Sozialamt zitiert hierzu aus einem Urteil des BSG aus dem Jahre 2009: „Kosten der Unterkunft, die auf einer zivilrechtlich unwirksamen Grundlage beruhen, können und dürfen nicht dauerhaft aus öffentlichen Mitteln bestritten werden.“

Der Hilfsbedürftige müsse so beraten werden, dass er in der Lage sei, seine Rechte gegenüber dem Vermieter durchsetzten zu können.