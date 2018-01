Schopfheim Vandalismus: Im Wald wüten unbekannte Zerstörer

Im Waldkindergarten im Entegast haben Unbekannte erneut randaliert. Die Kinder sind sauer über die wiederholte Zerstörung.

Schopfheim – „Ihrer Zerstörungswut freien Lauf ließen unbekannte Täter zwischen Freitag und Sonntag im Waldkindergarten im Entegast. Die Täter zerstörten rund um den Waldkindergarten herum zahlreiche Tische, Kunstwerke und andere Dinge“, heißt es im gestrigen Polizeibericht. Und das passiert nicht zum ersten Mal, wie Yvonne Sommer, Leiterin des Waldkindergartens, auf Anfrage mitteilt.

Ganz besonders bitter für die Kinder und Erzieherinnen sei die Zerstörung eines großen und schönen Insektenhotels gewesen. Das zehn Meter lange und 1,20 Meter große Insektenhotel sei von ihrem Kollegen und dem Vater eines Kindes liebevoll gebaut worden. „Es steckt sehr viel Arbeit darin, die Kinder hatten Freude daran“, schildert die Waldkindergartenleiterin. Es sei aus seiner Verankerung gerissen und sinnlos zertrampelt worden. Da es ein sehr großes und schweres Bauwerk gewesen sei, könne sie sich nicht vorstellen, dass das eine Person allein geschafft habe, meint Yvonne Sommer. Bei den neuerlichen Vorfällen „haben wir erst gedacht, dass es der Sturm war“, so Yvonne Sommer. Doch schnell sei klar gewesen, dass es sich erneut um das traurige Ergebnis sinnloser Zerstörungswut handele.

Fünf Mal habe es 2017 beim Waldkindergarten Sachbeschädigung gegeben, erzählt Yvonne Sommer. Kurz vor den Sommerferien habe es begonnen. Zerstört haben die unbekannten Täter unter anderem einen Tisch mit Dekoration, ein Waldregal, eine von Kindern gefertigte Skulptur und ein Vogelhäuschen. Jedes Mal wurde Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei erstattet. Im vergangenen Jahr fehlte irgendwann ein Spinnennetz und auch ein Sichtschutz war verschwunden. Zum Teil haben die Kinder und Erzieherinnen die Teile im sogenannten Sumpf wiedergefunden. Auch von gut verankerten Schubkarren fehlte plötzlich jede Spur. An ganz anderer Stelle an einem Hang im Wald habe man sie wiedergefunden. Ähnlich erging es einer Wassertonne oder auch einer Wanne mit Lehm: Der Lehm war verschüttet worden, die Wanne weggeworfen. Im Bach fanden sich die Überreste der Sitzbaumstämme.

„Die Kinder sind nicht nur traurig, sondern richtig wütend auf diejenigen, die ihnen ihre Sachen kaputtmachen“, schildert Yvonne Sommer die Stimmung. Die Kinder packen sofort beim Aufräumen mit an, was zeige, wie nahe ihnen die Zerstörungen gehen. Jedes Mal stecke viel Arbeit drin, alles wieder in Ordnung zu bringen. „Dieses Jahr hat es früh angefangen mit dem Vandalismus“, erklärt Yvonne Sommer. Sie frage sich, wer bei Matsch und Kälte durch den Wald laufe, um anderen zu schaden. Viel tun könne der Waldkindergarten nicht, bedauert Yvonne Sommer. Ihr Appell richte sich an Spaziergänger und Waldnutzer, die Augen offen zu halten und Ungewöhnliches der Polizei zu melden. Den Sachschaden des neuerlichen Vorfalls beziffert die Polizei im aktuellen Polizeibericht auf mehrere hundert Euro.

Was ist zu tun?

„Man kann kaum was machen“, sagt Dietmar Ernst, Pressesprecher der Polizei. Tatsächlich beobachte die Polizei seit Mitte vergangenen Jahres eine zunehmende Zahl von Vandalismus in Wäldern – nicht etwa nur in Schopfheim. Betroffen seien die Schwarzwaldvereine Maulburg und Steinen, denen Hinweisschilder und Bänke zerstört werden, ebenso wie Hochsitze von Jägern (Langenau, Entegast). In Hausen sei die Niederberghütte mutwillig beschädigt worden, zu Vandalismus sei es auch am Hüsinger Eck gekommen und Salzleckstellen für Wildtiere seien ebenfalls beschädigt worden.

Es sei auch früher immer wieder einmal zu Zerstörungen an Örtlichkeiten gekommen, die schwach frequentiert seien, „doch nimmt das im Augenblick überhand“, sagte Dietmar Ernst.Früher seien es eher mal Bauwagen der Holzmacher gewesen, die aufgebrochen und beschädigt wurden. Auch seien Nistkästen heruntergeschlagen worden. „Doch das waren Einzelfälle“, so Ernst. Heute passiere viel häufiger und massiver etwas.

Es mache traurig, findet der Polizeisprecher, dass es Zeitgenossen gebe, die ehrenamtliche Tätigkeiten, Naturschutzeinsatz oder auch das Kindergartenleben im Wald buchstäblich mit Füßen treten. „Vergessen wird gern, dass es nicht nur Täter, sondern auch Betroffene gibt, die nicht nur den Anblick der Verwüstungen ertragen, sondern auch aufräumen müssen und den Schaden haben“. Falle der Vandalismus rasch auf, könne die Polizei Spuren am Tatort sichern. Liege der Fall länger zurück, nütze das nicht mehr viel.

Wer Ungewöhnliches im Wald entdeckt hat, kann sich unter Telefon 07622/66 69 80 an die Polizei wenden.