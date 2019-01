von sk

Maulburg (sk) Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine von der B317 kommende Saab-Fahrerin auf die L139 in Richtung Maulburg fahren und übersah einen aus Maulburg kommenden Mercedes-Fahrer. An der Einmündung kam es zum heftigen Zusammenstoß. Hierbei wurden die beiden Autofahrer eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Die 73-jährige Saab-Fahrerin, sowie der 19-jährige Mercedes-Fahrer wurden schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 35 000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Schopfheim und Maulburg, sowie der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen. Die Autofahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zusätzlich war die Stadt Schopfheim zur anschließenden Straßenreinigung eingesetzt. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein hat die Unfallermittlungen übernommen.