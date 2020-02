von Nicolai Kapitz

Schopfheim (nic) Wird das Uehlin-Parkhaus zum Schopfheimer BER? Soweit ist es noch nicht, aber wer am Montag die Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Technik (BUT) verfolgte, der fühlte sich wohl an das krass verzögerte Großprojekt Flughafen Berlin-Brandenburg erinnert. Denn im BUT kamen weitere Details der Mängel ans Licht, die die Inbetriebnahme der Tiefgarage verzögern. Und noch etwas kam heraus: Die Stadt kann niemanden für die Verzögerung haftbar machen. Denn es gibt keinen schriftlich vereinbarten Übergabetermin.

Das Uehlin-Parkhaus sollte eigentlich im Herbst öffnen, dann wurde Weihnachten draus, dann Frühjahr – und es ist immer noch nicht geöffnet. Ende Januar schien die Misere beinahe ein Ende zu haben: Im Gemeinderat hatte Bauamts-Fachgruppenleiter Bernd Benz seinerzeit einen Abnahmetermin am 30. Januar angekündigt, bis zu dem die beteiligten Handwerker ihre Arbeiten erledigt haben wollten. Doch da stellte sich schnell Ernüchterung ein – die Tiefgarage, in der die Stadt einen Teil der rund 80 Stellplätze für die Öffentlichkeit vorhalten will, war längst nicht abnahmefertig. Von „gravierenden Mängeln“ war bereits zu dieser Zeit die Rede. Die Stadt hatte der Garage vor allem deshalb die Abnahme verweigert, weil damit auch die Haftung für den Betrieb auf die Stadt übergeht und die Verantwortlichen da ein unkalkulierbares Risiko sahen.

Am Montag im BUT hakte Thomas Gsell (SPD) erneut nach, ob es nun einen konkreten Zeitplan bis zur Eröffnung der angesichts knapper Parkplätze herbeigesehnten Tiefgarage gibt und welche Mängel konkret die Abnahme durch die Stadt verhindern. Bernd Benz ließ da dann etwas mehr durchblicken: „Die Tiefgarage ist nach wie vor nicht betriebsbereit“, sagte der Fachgruppenleiter, der nach eigener Aussage „bald eine Hängematte da unten reinhängen“ kann, so oft sei er inzwischen auf der Baustelle. Die Probleme seien so tiefgreifend, „dass davon Gefahren ausgehen“, so Benz. „An zwei Stellen regnet es rein, und die elektronischen Installationen haben weiterhin gravierende Mängel.“

Kein Abgabetermin schriftlich vereinbart

49 Seiten umfasst der Mängelbericht, den Benz und sein Team zum Abnahmetermin am 30. Januar verfasst haben. Wie schon seinerzeit bekannt wurde, ist die Steuerelektronik der Tiefgarage – hier hängen unter anderem die Kassenautomaten, die Schranken und das digitale Parkleitsystem dran – noch weit davon entfernt, ihren Dienst so zu tun wie vorgesehen. Im Nachgang an den geplatzten Abnahmetermin ist ein Elektro-Fachmann damit beauftragt worden, genau zu erfassen, wo es hakt. „Dann sind ja Arbeiten nicht fachgerecht erledigt worden“, schlussfolgerte Thomas Gsell im Ausschuss und hakte nach, ob denn inzwischen ein neues Zeitfenster zwischen Stadt und dem Bauherr BPD vereinbart worden sei. „Es gibt keinen Termin“, gab Bernd Benz Auskunft.

Das hat eine Vorgeschichte: Laut Benz wurde während der Projektplanung zwischen der Stadt als Teil-Betreiber der Tiefgarage und BPD als Bauträger kein Fertigstellungstermin schriftlich vereinbart. „Es gab lediglich eine mündliche Absprache“, so Benz. „Die besagte, dass das Parkhaus zum Weihnachtsgeschäft 2019 fertig sein soll.“ Damit hatte sich auch Thomas Gsells Frage nach einer möglichen Regressforderung seitens der Stadt so gut wie erledigt: „Wir bezahlen ein mängelfreies Gewerk“, so Benz. Ein solches zu übergeben, sei Sache des Bauherrn. Und da kein Termin schriftlich vereinbart sei, könne man auch keinen Verzug geltend machen.

Der Bauträger BPD habe zugesichert, sich mit Hochdruck an die Fertigstellung zu machen. Allerdings ließ Benz durchblicken, dass die Beauftragung von drei verschiedenen Firmen mit den elektronischen Installationen mehr Probleme als Lösungen aufwerfe: „Jetzt ist gerade eine vierte Firma dort unten zugange. Mal sehen, was dabei rauskommt.“ Benz hatte in dem Zusammenhang im Übrigen die von der Stadt selbst beauftragte Schopfheimer Elektro-Firma ausdrücklich von der Kritik ausgenommen.

Felix Straub (Grüne) regte an, mit dem Bauträger in Verhandlungen über eine nachträgliche Kostensenkung einzutreten. Sein Fraktionskollege Ernes Barnet hatte bereits im Gemeinderat mehrfach darauf gedrängt, die städtischen Einnahmeverluste durch die entgangenen Parkgebühren geltend zu machen. Kai Horschig (Freie Wähler) brachte die Stimmung am Montag auf den Punkt: „Wir sind uns einig, dass wir damit nicht zufrieden sind. Wir sollten das schriftlich mitteilen und jetzt eine Frist setzen.“

Die Stadt will den Druck aufrecht erhalten: „Wir hoffen auf eine schnelle Übergabe“, sagte Bernd Benz am Dienstag auf erneute Nachfrage. Ein Prozess sei nicht auszuschließen. „Wir hoffen, dass das alles behoben wird. Wenn wir keine Einigkeit erzielen, wird es darauf hinauslaufen.“ Daran sei jedoch niemand interessiert. Und BPD sei nun „mit Nachdruck dran“. Einblicke in den 49-seitigen Mängelbericht könne er nicht gewähren. Im laufenden Verfahren seien diese Informationen nichts für die Öffentlichkeit.

Bürgermeister Dirk Harscher erklärte am Montag im BUT, dass die Stadt „in engem Kontakt“ mit dem Bauherren sei. „Herr Benz ist täglich dort unten und kämpft mit harten Bandagen“, so der Bürgermeister. „Es sind auch harte Worte gefallen.“ Die Stadt lasse sich eine unfertige Tiefgarage nicht unterjubeln, „wir lassen uns das nicht bieten“, sagte der Rathauschef. Im Nachhinein sei es „vielleicht ein Fehler“ gewesen, keinen Fertigstellungstermin schriftlich zu fixieren, sagte Harscher über das noch unter seinem Vorgänger Christof Nitz abgewickelte Geschäft. „Was da abgeht, ist nicht vergnügungssteuerpflichtig“, sagte Dirk Harscher.

Auch das eine Parallele zum berühmten Berlin-Brandenburger Flughafen.