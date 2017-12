Schopfheim Uehlin-Areal: Fachfirma entfernt lockere Steine am Dachgiebel

Aus Sicherheitsgründen hat eine Fachfirma am Dachgiebel des teilweise ausgebrannten Uehlin-Komplexes in Schopfheim Steine entfernt.

Der Dachgiebel am Uehlin-Areal ist am Donnerstag teilweise entfernt worden. Mitarbeiter einer Fachfirma fuhren per Hebebühne auf das Dach des im Sommer teilweise ausgebrannten Komplexes und entfernten aus Sicherheitsgründen Teile des Giebels, wie Fachbereichsleiter Bertram Ludwig mitteilte. Es hatten sich am altehrwürdigen Haus Steine gelöst, die durch Wind oder Frost hinunterstürzen und Passanten treffen könnten. Bis Donnerstagnachmittag waren die Sicherungsarbeiten erledigt. „Jetzt haben wir Sicherheit und können in Ruhe überlegen, wie es am Areal weitergeht“, erklärte Bertram Ludwig.