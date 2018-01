Schopfheim Uehlin-Areal: Beschluss mit Hintertürchen

Der Gemeinderat stimmt Abbrucherlaubnis des Uehlin-Eckhauses zu, lässt aber eine Sanierung offen

Schopfheim – Bei fünf Enthaltungen folgte der Gemeinderat dem Beschlussvorschlag der Verwaltung und stimmte für den Abbruch des denkmalgeschützten Eckgebäudes auf dem Uehlin-Areal. Allerdings gibt es eine Hintertür: Sollte es in nächster Zeit ein schlüssiges Konzept eines Investors geben, müsse im Falle einer Genehmigung ja kein Gebrauch vom Abriss gemacht werden, stimmte Bürgermeister Christof Nitz Thomas Gsell (SPD) zu. Dem Beschluss ging eine heftigere Debatte voraus.

In der Bürgerfragestunde plädierte Henning Uhlich, dafür zu sorgen, dass wenigstens die Fassade des unter Denkmalschutz stehenden Uehlin-Gebäudes erhalten bleibt. Er wollte wissen, ob im Vorfeld geprüft worden sei, ob das möglich ist, auch wenn der Rest des Gebäudes abgerissen würde. Es wäre traurig, würde die Fassade der Spitzhacke zum Opfer fallen, denn das Eckhaus präge das Gesicht der Hauptstraße, sagte Henning Uhlich.

Um lediglich die Fassade zu erhalten, bräuchte man dennoch die Abrissgenehmigung, erklärte Bürgermeister Christof Nitz. Da das Expertengutachten gezeigt habe, dass lediglich noch 43 Prozent der Gebäudesubstanz erhaltenswert sei, lohne die Sanierung nicht. Über den Erhalt der Fassade könne man reden, wenn der Abbruchantrag genehmigt worden sei.

Jürgen Fremd (Grüne) zeigte sich irritiert über den Beschlussvorschlag des Abrisses. Seiner Meinung nach müsse die Beurteilung dem Experten überlassen bleiben. Er erinnerte an einen Gemeinderatsbeschluss, wonach das denkmalgeschützte Uehlin-Eckhaus erhalten bleiben sollte. In Kirchzarten gebe es einen Projektentwickler, der spezialisiert sei auf den Erhalt alter und maroder Gebäude. Der Experte brauche dringend die Zahlen von der Stadt, um die Fakten beurteilen zu können. Trotz Aufforderung habe er noch nichts erhalten. Erst dann könne er auch ein Konzept und ein Angebot vorlegen, sagte Jürgen Fremd. Gäbe es einen Investor, der auf seine Kosten ein Kleinod herstelle, wäre nichts dagegen einzuwenden, sagte Thomas Gsell (SPD). Dennoch sollte der Abbruchantrag gestellt werden, denn es könne dauern, bis er genehmigt werde. „Wir müssen den Abbruch ja nicht vollziehen, wenn sich etwas anderes ergibt“, so Gsell. Heidi Malnati (CDU) sah das genauso. Nun werde seit Ewigkeiten diskutiert, aber die Grünen hätten nie die Katze aus dem Sack gelassen, sagte Heidi Malnati. „Wir haben nichts in der Hand“, votierte sie für den Abrissbeschluss. Außerdem hätte der Projektentwickler jederzeit Kontakt zu den Fraktionen aufnehmen oder in den Gemeinderat kommen können, wunderte sich die Stadträtin.

Zeitdruck konnte Ernes Barnet (Grüne) nicht erkennen angesichts der Tatsache, dass jetzt 10,5 Jahre über das Uehlin-Areal geredet werde. „Bei der Entscheidung, einem Projektentwickler die Chance zu geben, das Uehlin-Haus zu sanieren, geht es um weitere zwei Monate“, sagte Barnet. Das lasse sich zeitlich durchaus verkraften. „Mit einem Abbruchantrag bleiben alle Möglichkeiten offen“, erklärte Hildegard Pfeifer-Zäh (FW). Mark Leimgruber (CDU) forderte die Grünen auf, sachlich zu bleiben. Ihm gehe diese Diskussion allmählich auf die Nerven. Unbeirrt davon beantragten die Grünen, im Beschlussvorschlag zu verankern, dem Projektentwickler die Zahlen zukommen zu lassen und der Stadt bis Ende Februar die Entscheidung und ein Konzept vorzulegen.

Ganz unkommentiert wollte Bürgermeister Nitz nicht alle Äußerungen im Raum stehen lassen. Der Projektentwickler sei dagewesen, als es noch keine Zahlen gegeben habe. Erst kurz vor der öffentlichen Sitzung habe der Gemeinderat nichtöffentlich beschlossen, das Angebot der Badischen Gebäudeversicherung anzunehmen. „Vorher hatten auch wir keine Zahlen“. Jetzt könne auch der Projektentwickler informiert werden und die aktuellen Zahlen erhalten, sagte Nitz.

Es gebe im Übrigen auch andere Experten, die Ahnung haben. Liege ein Konzept samt Angebot vor, könne man weitersehen. Der Abbruchbeschluss verschließe keine Türen.