vor 7 Stunden SK Schopfheim Trunkenheit im Straßenverkehr

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.45 Uhr, wurde eine Streife des Polizeireviers Schopfheim auf der L 126 in Todtnau auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches in der Folge einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde.