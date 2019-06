von sat

Kleines Wiesental (sat) Zum Vorfall des am 1. Mai zerstörten Plakats der Bürgerinitiative (BI) Schwarzwald Gegenwind in Sallneck, das mit einem toten Bussard versehen wurde, gibt es neue Erkenntnisse: Wie die Freiburger Veterinäruntersuchungsanstalt herausgefunden hat, ist das Tier nicht aufgrund äußerer Gewalteinwirkung gestorben, teilt die Polizei auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Zudem sei der tote Greifvogel zuvor eingefroren gewesen – eine Erkenntnis, die Raum für Spekulationen lässt. Ein Täter ist noch nicht ausgemacht.

Nach dem Vorfall in der Walpurgisnacht kursierten die wildesten Gerüchte im Kleinen Wiesental: War das Plakat der BI, das in Sallneck auf einem Privatgrundstück stand, bewusst zerstört worden? Waren es gar Leute aus den Reihen der BI? Oder war es einfach nur spontan ein schlechter Scherz in der Nacht auf den 1. Mai?

Polizeipressesprecher Jörg Kiefer lässt sich zu keinen Spekulationen hinreißen. Man gehe davon aus, dass der tote Bussard etwa im Wald gefunden und mitgenommen wurde. Zu welchem Zweck, könne man nicht sagen, möglich wäre auch, dass das Tier ausgestopft werden sollte. Sicher sei, dass die Entnahme toter Tiere eine Straftat darstelle, sagte Kiefer. Zumal der Mäusebussard eine geschützte Greifvogelart ist. Nach Informationen dieser Zeitung soll es ein Video von der Tat geben, das zeigt, wie eine Gruppe den toten Bussard im Plakat platziert.

Die Polizei konnte dies auf Nachfrage nicht bestätigen. Die Hoffnung der Polizei, dass sich Zeugen melden, hat sich bislang nicht erfüllt. Wer Angaben zum Vorfall machen kann oder etwas gesehen hat, soll sich unter Telefonnummer 07621/17 60 melden.