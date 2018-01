Todtnau Todtnauer Zahnbürsten sind in aller Munde

In das seit Jahren leerstehende Ebser-Fabrikgebäude ist die Bürstenmaschinenfirma V-Air eingezogen. Ziel ist Wachstum in Asien.

Christoph Schubnell (55) und Felix Maier (29) haben eine Lücke geschlossen: Sie sind mit ihrem Unternehmen V-Air in die leerstehende Fabrikhalle der früheren Firma Ebser gezogen. Dort, an der Einmündung der L126 in die Bundesstraße 317, entwerfen sie nach Kundenwunsch Maschinen, die vor allem nach Asien geliefert werden. Dort produzieren die Automaten massenweise Zahnbürsten.

Dritter im Bund ist Richard Zahoransky. Der Maschinenbau-Ingenieur hat zum Jahreswechsel seine Professur in Offenburg beendet und begleitet die V-Air GmbH, an der er 25 Prozent hält. Genauso viel Geld hat Christoph Schubnell in die Firma gesteckt, die restlichen 50 Prozent stammen von der Firma Boucherie Borghi Group in Belgien. „Mit ihr können wir ein weltweites Vertriebsnetz nutzen“, berichtet Felix Maier bei einem Rundgang durch die große Halle.

Nachdem sie an prominenter Stelle gegenüber der Silberberghalle ungenutzt alterte, wurde sie von V-Air außen und innen saniert. Neuer Eingangsbereich, neuer Konferenzraum für Liveschaltungen nach Belgien, eine Wärmedämmung, neue Böden, eine neue Trennwand – V-Air hat nach eigenen Aussagen fast eine Million Euro in den Erwerb der Halle und die Sanierungsarbeiten gesteckt.

Die Rechnung scheint aufzugehen, der Bedarf nach den bis zu einer Viertelmillion Euro teuren Maschinen ist da. „Wir sind mit der Auftragslage und dem Umsatz sehr zufrieden“, sagt Schubnell. Die Maschinen aus Todtnau kommen vor allem in China, Südkorea, Indonesien und anderen asiatischen Ländern zum Einsatz. Als Vorteile gegenüber den Großen der Branche werden Flexibilität bei Kundenwünschen und günstigere Preise genannt („für den mittleren Geldbeutel“). Die Entwicklung und Montage der Maschinen erfolgt in Todt-nau, wobei sich V-Air auf Dienstleister aus dem Oberen Wiesental stützen kann. V-Air bedeutet übrigens Vakuum-Luft. „Die Komponenten der Zahnbürstenköpfe werden mit Vakuum an die richtige Stelle gebracht und anschließend verschweißt“, erklärt Felix Maier.

Er und Christoph Schubnell kennen sich von ihrer Tätigkeit bei der Firma Frisetta (heute Ranir); während der Insolvenz 2013 hatten sich die zwei kennengelernt und später V-Air in Todtnau gegründet. Die leerstehende Halle wurde im Sommer 2017 übernommen. V-Air arbeitet auf historischem Boden: In der jetzigen Halle hatte das Familienunternehmen Ebser 1969 begonnen, Maschinen für grobe Bürsten zu produzieren. Den Grundstein hatte Gottlieb Ebser 1920 mit dem Bau von Handstopfmaschinen für die Industrie gelegt. Von der großen Mitarbeiterzahl einer Fabrik ist V-Air indes weit entfernt – zurzeit arbeiten fünf Angestellte dort. Als Zielvorgabe gilt aber der Aufbau einer größeren Modellpalette und ein kräftiges Umsatzplus; auf dem Weg dorthin soll auch die Zahl der Mitarbeiter steigen, berichtet Schubnell.