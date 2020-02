von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Für den Klimaschutz, für den Tierschutz, für mehr Toleranz: Am Theodor-Heuss-Gymnasium Schopfheim werden diese Werte in der nächsten Woche nicht nur im Unterricht vermittelt, sondern auch gelebt. Bis zum 7. Februar lässt sich das THG – Schüler wie auch Lehrer und Eltern – auf das Abenteuer einer „Zero Week“ ein. Das heißt: Jeden Tag wird auf etwas anderes verzichtet, das normalerweise den Schulalltag prägt. Vom elektrischen Strom bis zum Mobbing.

Die Idee zur Zero Week: Der Schulalltag am THG ist eine ziemlich energieintensive Sache: Quasi dauernd brennen die Lampen, es surren die Beamer, es leuchten die Tageslichtprojektoren, es rattern die Kopierer. Ganze Kolonnen von Autos quetschen sich morgens und mittags durch die Schlierbachstraße, um Schüler abzuliefern und abzuholen. Die Mülleimer in den Klassenzimmern – wer einmal Hausmeisterdienst gemacht hat, weiß das – quellen oft über. Die Schülermitverantwortung (SMV) mit den Schülersprechern Susann Kaiser und Thil Lütkenhorst an der Spitze ist nun auf den Gedanken gekommen, dagegen ein Zeichen zu setzen – mit einer Woche, in der jeden Tag auf etwas anderes schulalltägliches verzichtet werden muss. „Wir wollten uns mit einem aktuellen Thema beschäftigen“, erzählt Susann Kaiser. „Wir haben uns für den Komplex Umwelt entschieden“, sagt die 17-jährige Zwölftklässlerin.

Verbindungslehrerin Julia Lumbe hat den Entstehungsprozess dieser Idee begleitet. „Es gab ganz viele verschiedene Umweltthemen, die diskutiert wurden“, berichtet sie. Da ging es in den Diskussionen der SMV – zuerst bei Treffen in der Schule und später auf einem Hüttenwochenende – zum Beispiel um Energieverbrauch, um Fleischkonsum, um CO 2 -Emissionen und Abfallwirtschaft. „Wenn schon, dann aber richtig“, haben sich SMVler und Verbindungslehrerin gedacht, wie Susann Kaiser sich erinnert. Aus der geplanten Aktion wurde also eine ganze Woche, in der sich die Schule jeden Tag den Umgang mit einem dieser Themen verordnet.

Die Zero Week ist also nicht zu vergleichen mit den üblichen Projekttagen, sondern sie ist ein Spagat: „Uns war wichtig, dass das im Alltag mitläuft“, sagt Till Lütkenhorst. „Es sollte kein Unterricht ausfallen.“ Während der ganz normalen Schultage sollen die Aktionen von Schülern, Lehrern und auch Eltern mitgemacht werden. Das funktioniert eigentlich ganz einfach. Denn es muss im Prinzip nichts getan werden – man muss nur Dinge sein lassen. „Es ist alles freiwillig“, sagt Till Lütkenhorst. „Wir wollen auf die Themen aufmerksam machen und hoffen, dass der eine oder andere das verinnerlicht.“

Die Tage der Zero Week: Das Ganze fing am Montag an, Motto: „Zero Energy“. Die Schule hat nahezu komplett auf elektrischen Strom verzichtet. Keine Beamer, keine Tageslichtprojektoren, keine Tablets, keine Smartphones – und in den noch dunklen Morgenstunden noch nicht einmal Licht in den Klassenzimmern. „Wir haben die Schüler und Lehrer dazu aufgerufen, Taschenlampen mitzubringen“, sagt Susann Kaiser. Nur die Rechner im Sekretariat durften laufen.

Am Dienstag ist „Zero Meat“ – kein Fleisch – angesagt. Weder Mensa noch Hausmeister verkaufen an dem Tag die üblichen Schnitzel oder Wurstbrote. „Wir können natürlich niemanden zwingen und nur dazu aufrufen“, sagt Susann Kaiser. „Wir hoffen einfach, dass möglichst viele mitziehen.“

Am Mittwoch („Zero Waste“) soll möglichst viel Abfall vermieden werden – und das Ganze in einem pfiffigen Wettbewerb. Dazu sammelt die SMV vorher in den Zimmern die Mülleimer ein und verteilt Schuhkartons an die Klassensprecher. „Diese Kartons sind die Ersatz-Mülleimer.“ Schulleiterin Claudia Tatsch hat sich bereiterklärt, quasi als Müllmann tätig zu werden: Sie wird nach Unterrichtsende per Waage prüfen, welche Klasse am wenigsten Abfall produziert hat – und für die gibt es dann einen kleinen Preis. Obendrein sollen die Lehrer möglichst auf Kopien verzichten und Mensa und Hausmeister-Kiosk verzichten darauf, verpackte Waren zu verkaufen.

Der Donnerstag wird vor allem für die Eltern spannend. Denn schließlich sind sie es, die jeden Morgen und jeden Mittag die Schlierbachstraße zum Anliefer- und Abholbahnhof für ihre Kinder machen. „Zero Traffic“ heißt es da: Schüler wie Lehrer sollten entweder zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen. „Es ist immer noch unglaublich, wie viel Verkehr wir vor der Schule haben. Und es ist auch nicht ungefährlich“, berichtet Till Lütkenhorst. Die Schule hofft, dass möglichst viele Eltern das Auto an diesem Tag stehen lassen, „und dabei vielleicht merken, dass es gar nicht nötig ist“, sagt der Schülersprecher.