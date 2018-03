Kultur Theaterunterhaltung in Schopfheim: Rasante Berg- und Talfahrt der Gefühle

Die französische Erfolgskomödie "Achterbahn" sorgt in Schopfheim mit Wortwitz und überraschenden Wendungen für Theaterunterhaltung.

Manchmal ist das Leben eine Achterbahn. Das zeigt der französische Erfolgsautor Eric Assous in seiner gleichnamigen Komödie, die jetzt zum Saisonabschluss der Theaterreihe der Kulturkooperation Wehr-Schopfheim in der dortigen Stadthalle zu sehen war. Das Stück zeigt, dass Assous wie seine großen Kollegen Yasmina Reza und Eric-Emmanuel Schmitt ein Meister der Theaterkunst ist. Die Szenen haben nicht nur umwerfenden Humor und Gags, sie prickeln nur so bis zum Schluss. Es ist ein Zweierduell, das unter die Haut geht. In dieser Geschichte baggert ein Familienvater Mitte 50 eine junge Frau in einer Bar an. Sie ist attraktiv, verführerisch, geheimnisvoll, auf Anhieb sympathisch, und den Herrn reizt die Aussicht auf ein kleines erotisches Abenteuer, zumal Ehefrau und Sohn gerade eine Woche in Ferien sind. Natürlich landet man auf ein letztes Glas in seinem Appartement und eigentlich ist ja klar, was nun geschehen wird – doch es kommt alles anders. Am Ende ist nichts mehr so, wie es am Anfang den Anschein hatte.

"Achterbahn" ist eine situationskomische Berg- und Talfahrt der Emotionen, ein faszinierendes Vexierspiel, in dem zwei Personen sich belauern, mal anziehen, mal abweisen, die Situation immer wieder kippt und in neue Konstellationen mündet, die das Vergangene auf den Kopf stellen, bis zum abschließenden finalen Theatercoup. Die junge Dame übernimmt die Regie und bald stellt sich heraus, dass sie nicht auf ein schnelles Abenteuer aus ist. Sie ist aber auch keine Nutte der oberen Liga, wie sie sich einmal darstellt, und keine Aufreißerin verheirateter Männer. Ein Stück also, das einen fesselt und auch fesselnd gespielt sein will.

Mit Lucia Glaser als Juliette war das Tournee Theater Stuttgart in der Inszenierung von Jana Kirsch erfrischend besetzt. Glaser versteht es, zu beschleunigen, zu bremsen, einen steilen Looping hinzulegen, und die wahnsinnigen Wendungen bis zum fulminanten Schluss kriegt sie glaubhaft hin. Klaus Ellmer als Pierre sagt einmal, er sei ein durchschnittlicher Typ, fast ein bisschen langweilig. Und so unauffällig spielt ihn der Tournee-Theaterleiter auch, bodenständig, mit leicht schwäbischem Zungenschlag. Ein attraktiver "Kunde" sieht anders aus, auch das "seltsame Tier Mann" ist er nicht gerade, auch kein Alain Delon wie in der Pariser Uraufführung, eher ein Familienvater auf Abwegen, der immer verunsicherter wirkt. Die beiden Darsteller bemühen sich in der knappen Kulisse mit weißem Sofa, die immer neuen Wendungen und Spannungen dieses Stücks aufzubauen, aber man hätte sich dieses Katz- und Mausspiel noch einen Tick aufregender und raffinierter vorstellen können. Das Stuttgarter Ensemble ist ja keine Unbekannte in Schopfheim, es war hier auch schon mit Rezas "Der Gott des Gemetzels", und beide Mal hatte man den Eindruck, dass die Stadthallenbühne für die sparsame Ausstattung zu groß ist, und diese Produktionen eher für kleinere Bühnen gedacht sind.