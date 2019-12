von Nicolai Kapitz

Schopfheim- Zu einem traurigen Fazit kommen Polizei und Stadt Schopfheim nach den jüngsten Alkohol-Testkäufen in Geschäften in Schopfheim: Hatte die Angelegenheit nach Tests im Juni noch ganz gut ausgesehen, so müssen die Jugendschützer nun einen Rückschlag hinnehmen. In mehreren Fällen ist es den jugendlichen „Lockvögeln“ gelungen, Alkohol zu kaufen – darunter auch Hochprozentiges.

Nachdem die Stadt im August Testergebnisse vom Juni veröffentlicht hatte, sah die Welt noch anders aus. Damals freuten sich Polizeirevierleiter Christoph Dümmig, Ordnungsamtschefin Cornelia Claßen und Bürgermeister Dirk Harscher über eine Trendwende: Nach den Testkäufen 2017 und 2018, die allesamt bedenkliche Ergebnisse gebracht hatten, schien sich das Instrument der Alkohol-Testkäufe in den Geschäften endlich zu bewähren. Es gab nur einen Verstoß. „Den letzten Alkoholtestkäufen entnehmend zeigt dieser Einsatz einen positiven Effekt“, wurde Bürgermeister Dirk Harscher in der Pressemeldung im August zitiert. Die Organisatoren – die Stadt in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Zentrum für Suchtprävention Villa Schöpflin – schöpften Hoffnung, dass das Verkaufspersonal in Schopfheims Geschäften auf das Thema aufmerksam geworden ist und sich besser zweimal überlegt, ob es für jugendlich aussehende Kunden Alkoholika über die Theke schiebt.

Die jetzigen Tests ziehen das nun wieder in Zweifel: Bei den insgesamt sechsten Alkohol-Testkäufen am 27. November in Einzelhandelsgeschäften in der Stadt kamen die Test-Teenager in den meisten Geschäften sehr leicht an Alkoholika, darunter auch Spirituosen. „Leider wurden bei dieser bereits zweiten Aktion im Jahr 2019 zahlreiche Verstöße gegen das Verkaufsverbot von Alkohol an Jugendliche festgestellt“, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Von 14 Testkäufen in neun Lebensmittelgeschäften und Tankstellen ergaben acht Tests in acht verschiedenen Läden ein negatives Ergebnis. „Ich bin nicht nur enttäuscht, ich bin verärgert“, erklärt Ordnungsamtschefin Cornelia Claßen auf Anfrage dieser Zeitung. Ihr Verständnis dafür, dass die Teenager bei den Tests so leicht an Hochprozentiges kommen, hält sich inzwischen in ganz engen Grenzen. „Wir haben in der Vergangenheit mit den Geschäftsführern gesprochen, die Mitarbeiter haben Seminare belegt – und dann so ein Ergebnis. Wir sind gewissermaßen ratlos“, so Claßen. Dabei sind die Hilfsmittel für das Kassenpersonal eigentlich gut: An den Computerkassen, so Claßen, taucht auf dem Bildschirm ein Stichtag-Datum auf, sobald ein alkoholhaltiges Getränk gescannt wird.

Dieses Datum müssten die Verkäufer nur noch mit dem Ausweis der Kunden abgleichen, um herauszufinden, ob der Verkauf legal oder illegal ist. Nur passiere dieser Check leider viel zu selten. Cornelia Claßen betont auch, dass bei den Tests keine Fallen gestellt werden: „Die Testkäufe finden nicht an der Fasnacht oder bei einem anderen Fest statt. Sie finden nicht in der stressigen Mittagszeit oder am Wochenende statt, wo Teenager gerne feiern gehen oder das Personal im Stress ist.“ Die jetzigen Tests geschahen an einem Mittwoch, abseits des Trubels – die Verkäufer hätten also theoretisch genug Zeit gehabt, sich zu vergewissern.

Nun setzt es konsequent Bußgelder. Für die Verkäufer, die den Jugendlichen den Schnaps verkauft haben, wird es teuer. Das Bußgeld beträgt 300 Euro, zusätzlich kommen noch Gebühren obendrauf. Im Wiederholungsfall kommt auch eine Abmahnung vom Arbeitgeber dazu. „In Sachen Jugendschutz legt hier der Gesetzgeber einen höheren Maßstab an, so dass die Bußgelder auch in einer für den Betroffenen empfindlichen Höhe festgesetzt werden“, heißt es in der Mitteilung.

Die Stadtverwaltung und das Polizeirevier haben direkt nach den Testkäufen mit den Verantwortlichen der Einzelhandelsgeschäfte Gespräche geführt. „In den geführten Gesprächen waren sich alle Beteiligten einig, dass der Jugendschutz ein wichtiges Anliegen für alle ist“, schreibt die Stadt.

Ergebnis der Gespräche war, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukünftig verstärkt Seminare in der Villa Schöpflin besuchen, so dass diese intensiver auf eine Einhaltung des Jugendschutzes sensibilisiert werden. „Da die Stadtverwaltung das Thema Jugendschutz in Verbindung mit Suchtprävention auch zukünftig sehr ernst nimmt, werden auch im Jahr 2020 weitere Alkoholtestkäufe durchgeführt“, kündigt die Stadtverwaltung an. 2017 hatte die Stadt die Tests gemeinsam mit Polizei und Villa Schöpflin eingeführt. Bei den Testkäufen besuchen minderjährige „Kunden“ Geschäfte und versuchen dort, Alkohol einzukaufen. Sie werden von Erwachsenen begleitet, die sich im Hintergrund halten und die Käufe dokumentieren.