von André Hönig

Der Schopfheimer Tafelladen spürt die Folgen der Coronavirus-Krise und reagiert: So ist die Zahl der Kunden beschränkt, die sich gleichzeitig im Laden aufhalten dürfen. Ansonsten soll die Tafel aber weiterhin geöffnet bleiben.

„Die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus spüren auch die Tafeln vor Ort. Einzelne Tafeln im Bundesgebiet haben schon geschlossen, wir (noch) nicht“, heißt es in der Pressemitteilung des Tafelladens. Die Verantwortlichen der Schopfheimer Tafel hätten über das weitere Vorgehen in der nächsten Zeit beraten und bereiten sich auf weitere Maßnahmen vor.

Was der Tafel am meisten Sorgen macht: Ein ganz erheblicher Anteil der Mitarbeitenden und Kunden ist in fortgeschrittenem Alter und mit Krankheiten vorbelastet. Der Schutz dieser Menschen habe bei allen Entscheidungen oberste Priorität, da sie zu den besonders gefährdeten Personengruppen gehören.

Eine Schließung der Tafel aber wie schon in manch anderen Orten sei in Schopfheim derzeit noch kein Thema. „Vorausgesetzt es gelingt, einigermaßen ausreichend Lebensmittel von den Märkten und sonstigen Lieferanten zu erhalten, und vorausgesetzt, es stehen weiterhin genügend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für das Einsammeln, Herrichten und Verkaufen der Waren zur Verfügung, wird alles daran gesetzt, den Tafelladen zu den gewohnten Zeiten zu öffnen“, heißt es in der Pressemitteilung. Allerdings gibt es einige Spezialregelungen: „Neben strengen Hygienemaßnahmen, die für alle gelten, die sich im Laden aufhalten, müssen auch die Kunden mehr Geduld aufbringen, da nur eine begrenzte Anzahl von ihnen gleichzeitig im Laden einkaufen kann.“

Wie Tafelladen-Vorsitzende Brigitte Leisinger auf Nachfrage erläutert, werde das jeweils vor Ort entschieden. Durften noch bis vor einer Woche sieben Kunden gleichzeitig rein, waren es in der vergangenen Woche vier. „Es wird jeweils vom Personal vor Ort entschieden werden.“ Das gilt auch für die neue Regelung, dass Kundinnen und Kunden, die einen gesundheitlich angeschlagenen Eindruck machen, jetzt am Eingang beim Personal ihre Bestellung aufgeben können. „Wenn etwa jemand hustet oder schnupft, kann er am Eingang sagen, was er haben will, dann packen wir die Sachen in die Tasche und bringen sie raus“, erklärt Brigitte Leisinger. Im Zweifel entscheide der Ladenleiter, gegebenenfalls zusammen mit dem Vorstand, über Maßnahmen und erkläre sie den Kundinnen und Kunden. Die Tafel-Verantwortlichen appellieren an ihre Lieferanten und an die Bevölkerung, die bedürftigen Menschen nicht aus den Augen zu verlieren. Explizit erwähnt wird daher auch in der Pressemitteilung „das Beispiel einer Spenderin, die es sich nicht nehmen ließ, dem Tafelladen dringend benötige Lebensmittel in Höhe eines sehr namhaften dreistelligen Betrages zu überbringen“.