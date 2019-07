von Linnea Gehlert

Schopfheim – Sie holen Lebensmittel, die manche schon weggeworfen hätten, wieder zurück in den Kreislauf und versorgen so fast 100 Menschen in Schopfheim und Umgebung: die ehrenamtlichen Fahrer der Tafel. Als Helfer gehen sie ein- oder mehrmals die Woche auf Lebensmitteltour. Neue Fahrer sind jederzeit willkommen – auch ohne Führerschein als Beifahrer. Wir begleiteten die Ehrenamtlichen Bernhard Meier und Immo Leisinger bei einer Fahrt nach Zell.

Um Punkt 10 Uhr springt der Motor des großen weißen Sprinters an. Es geht auf „Tour B“: Einmal nach Zell und wieder zurück. Bereits jetzt hat es draußen 21 Grad, aber das ist den Fahrern der Schopfheimer Tafel egal. Wichtig ist vor allem, dass es hinten, auf der Ladefläche, kühl bleibt. Wird die Kühlkette unterbrochen, ist die Haltbarkeit, besonders von Milch und anderen Tierprodukten, nicht länger gewährleistet. Also losfahren. Denn die Temperatur sinkt nur bei laufendem Motor. Deswegen hat der 57-jährige Fahrer und Pensionär Bernhard Meier auch ein Auge darauf, dass nirgendwo zu lange gehalten wird. Nicht, dass die Temperatur über den kritischen Punkt von 9 Grad steigt. Seit zwei Jahren fährt er jetzt bereits, seit er über einen Zeitungsaufruf auf die Tafel gekommen war. Neun Firmen werden an diesem Tag angefahren. Die erste von ihnen hat nur eine Kiste mit Kartoffeln und Salat abzugeben, eine magere Ausbeute, aber besser als nichts. Man hat eben nicht immer Glück. Die Fahrer sind dankbar für alles – auch für die Spenden ihrer Mitglieder, Sponsoren und Tafelfreunde, denn ohne diese geht gar nichts.

Im weiteren Verlauf bleibt auch einiges liegen, erst etwas matschiges Obst, dann eine halbe Kiste Salat. „Wir überlegen immer, was wir selbst essen würden“, erklärt Beifahrer Immo Leisinger während des Sortierens. Der Pensionär hat früher für die IHK gearbeitet und ist seit inzwischen sechs Jahren Teil des Teams. Auch sein eigener Blickwinkel auf Lebensmittel hat sich verändert, obwohl er, so erzählt er, schon immer sparsam war. Man mache sich einfach häufiger Gedanken um das Essen, schmeiße nicht so schnell weg. Die Fahrer sortieren vor, später wird aber noch einmal kontrolliert. Denn auch bei der Tafel gelten dieselben hohen Hygienestandards wie für andere Lebensmittelgeschäfte. Besonders im Sommer macht es das schwierig.

Verkauft wird immer montags, mittwochs und freitags. Alles, was sich nicht so lange hält, muss weg. Besonders glücklich sind Immo Leisinger und Bernhard Meier deswegen über haltbare Lebensmittel wie Kaffee oder Nudeln. Diese werden häufig in den Spendenboxen der Tafel abgegeben. Insgesamt dauert die Tour etwa zweieinhalb Stunden.

An der letzten Station der Glückstreffer: Gleich neun Kisten mit Lebensmitteln auf einmal finden ihren Weg auf die Ladefläche. Insgesamt sind es am Ende 28, die meisten davon gefüllt mit Salat oder anderem Gemüse. Drei Kisten enthalten Brot und Brötchen, ein paar weitere Milchprodukte und Eier. Eine gute Ausbeute, früher war es allerdings noch mehr. „Die Warenkalkulation wird besser“, erklärt Bernhard Meier. „Die Firmen wollen ja möglichst wenig wegwerfen müssen.“

Ihren Job bei der Tafel mögen die beiden Rentner aus mehreren Gründen. Dabei geht es nicht nur darum, zu helfen. „Es kommen gute Gespräche zustande“, Immo Leisinger ein Beispiel auf. „Neben dem Karikativen schätze ich diesen Termin, meine kleine Pflicht“, stimmt auch Bernhard Meier zu. Momentan arbeiten etwa 20 Fahrer für die Tafel, meist zweilmal die Woche. Neue Fahrer werden dringend gebraucht, denn es kommt immer wieder zu Krankheitsausfällen. Jeder Helfende ist willkommen

Infos unter Tel. 07622/6847877 und im Internet unter:

http://www.tafel-schopfheim.de