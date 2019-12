von André Hönig

Schopfheim – „Kreuzunglücklich“ waren viele Schopfheimer vor 20 Jahren wegen Sturm Lothar: Der Wind, das „himmlische Kind“, wehte am zweiten Weihnachtstag 1999 während des Gottesdienstes so stark, dass unter anderem das Kreuz auf dem Turm der evangelischen Stadtkirche umknickte. Danach musste es heruntergeholt und repariert werden. Drei Jahre war der Kirchturm ohne Kreuz. 20 Jahre danach sprachen wir mit Pfarrer Michael Hoffmann, der den Vorfall miterlebte, und Restaurator Dieter Gebhardt.

Vom Winde verweht wurde damals zwar das Kirchturmkreuz – nicht aber die Erinnerung daran, wie es war, als das Segenssymbol abknickte. Die ist noch höchst lebendig. Nicht zuletzt beim promovierten Theologen und Pfarrer Michael Hoffmann, der damals die Michaelsgemeinde Schopfheim-West leitete. Zwar hat Hoffmann Schopfheim 2006 verlassen und ist nach Station in Brombach nun Pfarrer in Weil. Der Stephanstag 1999 in Schopfheim aber ist ihm noch immer nur allzu gut im Gedächtnis. „Der Gottesdienst war ziemlich zu Ende, die letzten Töne des Nachspiels waren gerade verklungen, und dann hat‘s kräftig gerumpelt.“ Alle hätten sich ziemlich erschreckt, die Besucher, die eigentlich wenige Sekunden später die Kirche verlassen hätten, blieben erst einmal aus Sicherheitsgründen drinnen. „Bevor die Menschen raus konnten, mussten wir uns erst einmal versichern, dass keine Gefahr bestand“, erinnert sich Hoffmann. „Wir schauten dann nach, was los war und sahen, dass einige Ziegel heruntergefallen waren und das Kreuz umgeknickt war.“ Dies sei ein Anblick gewesen, den man nicht vergesse. „Vor allem aber waren wir außerordentlich froh, dass niemand zu Schaden kam.“

War es Glück? War es Beistand von oben? „Es war auf jeden Fall schon gut, dass der Gottesdienst nicht kürzer war, sondern das Ganze geschah, bevor die Leute rauskamen – und auch das Kreuz selbst nicht ganz herunterfiel. Man kann da von Glück reden. In der Kirche würde man von Fügung sprechen oder von Bewahrung“, so Hoffmann. Es wäre jedenfalls „außerordentlich schmerzhaft gewesen und hätte dem Symbol des Kreuzes widersprochen, wäre da jemand durch das Kreuz selbst zu Schaden gekommen.“

Habe dieses für Christen doch eine große symbolische Bedeutung. Es drücke aus, was „manchmal nur schwer in Worte zu fassen ist“. So stehe das Kreuz für Leid, aber auch Hoffnung – dafür, „dass nicht der Tod das Ende ist, sondern die Auferstehung“. Es sei Sinnbild für die Anteilnahme und die Solidarität Gottes mit den Menschen.

Auch wenn das Kreuz lediglich symbolische Bedeutung hat, war gleichwohl mancher kreuzunglücklich, als es dann in der Folge abmontiert werden musste. In gewisser Weise allerdings stellte sich der Kreuz-Knacks auch als Segen heraus: Kam so doch zum Vorschein, dass der ganze Turmaufbau sanierungsbedürftig war, insbesondere die morschen Dachbalken.

Irgendwann wäre das Problem zwar wohl auch so ans Tageslicht gekommen, die Gebäude werden regelmäßig inspiziert. „Der Sturmschaden aber war jedenfalls der konkrete Anlass dafür, dass der Schaden entdeckt wurde, sonst kommt man von außen ja nicht hoch“, sagt Hoffmann. Jedenfalls wurde danach eine Turmsanierung in Auftrag gegeben. Bauherr war das staatliche Vermögens- und Hochbauamt, die örtliche Bauleitung hatte das Architekturbüro Brüderlin und Klemm beziehungsweise Hochbautechniker Andreas Fischer. Das asbesthaltige Schindeldach wurde abgenommen und durch Naturschieferplatten ersetzt, die einstige Originaldachdeckung.

Restauriert wurde das Kreuz federführend von der Schlosserei Schneegaß beziehungsweise Dieter Gebhardt. An der Restaurierung war auch der Maler- und Lackierbetrieb Brüderlin beteiligt. Dieser gab dem Kreuz einen neuen Korrosionsschutz und den neuen Blattgoldbezug. Gebhardt kann sich noch gut erinnern. „So etwas kommt ja nicht jeden Tag vor“, sagt er – wobei das Kreuz für die Schlosserei keineswegs eine einmalige Sache war. Auch das Kreuz der katholischen Kirche St. Bernhard und das Kreuz der Kirche in Hausen hat sie auf Vordermann gebracht. Und auch ein anderes Kreuz der evangelischen Stadtkirche hatte die Schlosserei schon vor dem Vorfall 1999 restauriert – jenes im Altarraum. Dieses war beim Brand 1996 beschädigt und von der Schlosserei Schneegaß wiederhergestellt worden.

Das Kreuz auf dem Kirchturm der Stadtkirche allerdings war gleichwohl auch für Dieter Gebhardt etwas Spezielles – nicht zuletzt wegen der Höhe, der Größe und dem Gewicht. Per Hubsteige ging es rund 60 Meter in die Höhe. „Das hat zwischendurch ganz schön gewackelt, da muss man schon schwindelfrei sein“, erzählt Dieter Gebhard. Das etwa drei Meter hohe und 350 bis 400 Kilo schwere Kreuz wurde mit der Flex abgesägt. In der Werkstatt wurde es dann restauriert – kein Auftrag wie jeder andere. „Als Handwerker, Schlosser und Kunstschmied ist es immer eine besondere Herausforderung, an solchen historischen, sakralen Gegenständen zu arbeiten.“ Erst recht, wenn man sich wie in diesem Fall der Kirchengemeinde verbunden fühlt, „in der man getauft, konfirmiert und vermählt wurde.“

Am 2. August 2002 war es so weit: Der Turm war saniert, das Kreuz, das bei der Restaurierung auch einen frischen Blattgoldbezug erhalten hatte, wurde montiert. Per Kran schwebte es himmelwärts. Die Handwerker, Planer und Pfarrer Michael Hoffmann erklommen die Spitze des Turms über das Sanierungsgerüst, das damals noch stand. In der goldenen Kugel übrigens, auf der das Kreuz steht und die ebenfalls überarbeitet worden war, befinden sich unter anderem Münzen und Zeitungen. „Die Kreuz-Montage war so gesehen wie eine Grundsteinlegung“, erzählt Dieter Gebhard. „Der Anblick, wie es dann fertig montiert stand, war schon etwas besonderes.“

Auch für Michael Hoffmann war es ein denkwürdiger Tag: „Damit war die Kirche wieder komplett. Entsprechend war die Freude groß, als es wieder da war und die Kirche wieder vollständig erstrahlte.“ Der Akt der Wiederherstellung hatte so gesehen wie das Kreuz selbst symbolische Bedeutung: „Das ist ja genau das, was das Kreuz ausdrückt: Hoffnung auf endgültige und vollkommene Wiederherstellung des Lebens.“