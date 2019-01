von Stefan Ammann

Schopfheim – Es ist ein Bild, das zum Winter gehört wie Schnee und Eis: Wenn die Temperaturen unter null Grad fallen, wird auf Straßen und Gehwegen Salz gestreut. Das Taumittel ist effizient aber nicht unproblematisch. Die aggressive Salzlauge kann Pflanzen schädigen und die Umwelt belasten. Und jeder Autofahrer kennt die rostigen Nebenwirkungen. Deshalb sollte das Taumittel möglichst sparsameingesetzt werden. Dass dieses Gebot nicht überall beachtet wird, hat uns ein Leser geschrieben. Und die BZ hat nachgehakt.

Wie setzt der Schopfheimer Bauhof dieses Sparsamkeitsgebot beim Streuen auf den öffentlichen Straßen um? Und was heißt das konkret für Anwohner, die ja schließlich haftbar gemacht werden können, wenn jemand bei Glatteis auf dem Gehweg zu Schaden kommt?

Streuen auf dem Gehweg

„Bei Schnee- und Eisglätte haben die Straßenanlieger die Gehwege sowie die Zugänge zur Fahrbahn rechtzeitig so zu bestreuen, dass sie von Fußgängern bei Beachtung der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt möglichst gefahrlos benutzt werden können“, heißt es in bestem Behördendeutsch in der Schopfheimer Streupflichtsatzung.

Dazu soll laut Verordnung vor allem „abstumpfendes Material“ wie Sand, Splitt oder Asche verwendet werden. Der Einsatz von Salz – oder „auftauende Streumittel“ wie es die Verordnung nennt – ist auf ein unumgängliches Minimum zu beschränken. Es darf nur ausnahmsweise – zum Beispiel bei Eisregen – verwendet werden und auch dann ist der Einsatz so gering wie möglich zu halten. Privates Salzstreuen sieht man beim Ordnungsamt nicht gerne.

„Wir gehen sicher nicht aktiv auf die Suche, aber wenn es soweit kommen würde, dass wir irgendwo schon eine weiße Salzschicht sehen können, würde unser Vollzugsdienst sicher eine Ansprache halten und darauf hinweisen, dass das verboten ist“, erklärt Ordnungsamt-Chefin Cornelia Claßen. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren würde es in Schopfheim laut Claßen aber wohl nicht gleich bei einem einmaligen „Streuvergehen“ geben.

Wie der Bauhof streut

Grundsätzlich hat eigentlich nur der Bauhof die Erlaubnis Salz zu streuen. Auch dort gibt es keine exakte Vorschrift, ab wann gestreut wird. „Wir setzten Salz flexibel je nach den Straßenverhältnissen ein“, erklärt Bauhofleiter Stefan Wetzel. „Winterdienst ist nicht planbar. Blitzeis, Glätte, Schnee kann es nachts um 3 Uhr geben oder auch mal mittags. Wir müssen immer vorbereitet sein“, so Wetzel weiter.

Dabei müssen sich die städtischen Mitarbeiter auch immer auf die unterschiedlichen Verhältnisse in den Ortsteile einstellen. „Es kann sein, dass in Gersbach noch hoher Schnee liegt, dann bringt Salz dort nicht viel, während in der Stadt schon Glättegefahr herrscht“, so Wetzel. In den letzten Jahren sei ein klarer Trend – weniger Schnee, aber dafür mehr Glätte – zu erkennen. Ein gesteigerter Salzverbrauch habe sich daraus aber bisher nicht ergeben. Wie viel Salz auf Schopfheims Straßen eingesetzt wird, kann der Bauhofleiter nicht exakt beziffern. Bei einem Hersteller lägen jedoch für die Stadt 150 Tonnen Salz pro Saison auf Abruf bereit. Aber auch im Bauhof ist man sich bewusst, dass Salz nur mit Augenmaß eingesetzt werden darf. „Wir gehen grundsätzlich so sparsam wie möglich mit Salz um“, versichert Wetzel. Dabei kommt neueste Technik zum Einsatz: „Bei einem modernen Streuer auf dem Unimog können wir sehr genau dosieren, angefangen bei fünf Gramm pro Quadratmeter.“