von Hans-Jürgen Hege

Schopfheim – Na also – es geht doch! Die 48. Auflage des Städtlifestes ließ am Wochenende nichts zu wünschen übrig. Nach hitzebedingtem schleppendem Beginn mit einem Fassanstich, bei dem Bürgermeister Dirk Harscher („Es ist heute mein erstes Mal. Ich konnte mich bisher immer drücken.“) etwas nasse Füße bekam, füllten sich Marktplatz, Wallstraße und der lauschige Platz hinter dem Rathaus in rasantem Tempo.

Das Personal des Musikvereins Wiechs, das am Nachmittag noch um leere Tische kreiste, sollte recht behalten: „Im Schwimmbad ist jetzt sicherlich mehr Betrieb. Aber heute Abend – da sind wir uns sicher – bekommen wir die volle Breitseite ab. Unsere Gäste werden großen Hunger und noch mehr Durst haben.“ So kam es dann auch. Und es wiederholte sich am Sonntag, der mit annähernd 40 Hitzegraden unter sengender Sonne als einer der heißesten Tage in die Geschichte des Städtlifestes eingehen dürfte.

Während sich die Köchinnen und Köche der Vereine vor allem an den Hähnchen- und Raclette-Grills immer wieder zurückzogen, um sich irgendwie trocken zu legen, machte die Hitze einem aus dem Organisationsteam nicht das Geringste aus: Roland Steinebrunner war schon vor dem Fassanstich in seinem Element und versicherte, obwohl noch gar nichts los war, mit einem strahlendem Lächeln: „Ich bin sehr zufrieden. Es ist alles toll.“ Vor dem großen Ansturm der Gäste herrschte um den Chef des Organisationskomitees und die beiden Bühnen vor und hinter dem Rathaus noch reges Aufbau-Treiben. Das Personal der Vereine schleppte in weiser Voraussicht Bierfässer und Sprudelkisten in rauen Mengen hinter die Theken. Kabel wurden verlegt, Lautsprecherboxen ausgerichtet. Der Ballonverkäufer ließ seine Figuren an Schnüren in den Himmel steigen, das Kinderkarussell wurde herausgeputzt, am Schmuckstand sorgte helles Sonnenlicht für Glanz in der Hütte.

Es duftete nach Mandeln und anderen Süßigkeiten, der Eismann sorgte sich um seine Leckereien, die Gefahr liefen, dahinzuschmelzen. Und das Team aus Poligny bastelte am Sonnenschutz, um den feinen Käse aus Frankreich nicht als Fondue verkaufen zu müssen. Aber die Gäste aus der Partnerstadt hatten trotzdem Gelegenheit, mit Max Schwörer und Dirk Harscher darauf anzustoßen, dass „Totgesagte“ wie das Städtlifest tatsächlich länger leben, als das manche Zeitgenossen glauben machen wollten. Das betonte denn auch Roland Steinebrunner, als er den Bürgermeister zu dessen erstem Fassanstich auf die Bühne bat: „Es freut mich, dass sie do sin. Des war in de Vergangenheit nit immer so, dass de Bürgermeister do war.“ Ausdrücklich bedankte sich Steinebrunner „bi de Gönner un Sponsore“, die es mit ihrem Beitrag möglich gemacht hatten, „dass des Städtlifest no lebt“. Zumindest heute und morgen lebt es, schränkte er ein und meinte: „Was die Zukunft bringt, werde mir sehe. Aber ich bin zuversichtlich, weil ich trotz der Unkenrufe viele Menschen gab, die unser Fest unterstütze.“

Steinebrunner lobte die „exzellente“ Zusammenarbeit mit der Stadt und fügte hinzu: „Man muss nur miteinander schwätze, dann funktioniert alles prima.“ Aber auch nur, weil es – so Bürgermeister Dirk Harscher nach seiner bis auf eine kleine Bierfontäne gelungenen Fassanstich-Premiere unter großem Beifall seiner aus Langenau angereisten Fan-Gemeinde – „einen ganz wichtigen Mann“ gegeben habe: Roland Steinebrunner.

„Ohne ihn würde es dieses Fest wohl nicht mehr geben“, sagte Harscher über den Mann, der das Gesicht des Städtlifestes sei und dem wie ihm selbst viel daran liege, den Vereinen das für ihre Existenz wichtige Fest zu erhalten. Und er hoffe, dass sich das Fest, das in Schopfheim längst zur Tradition geworden ist, auch in Jahrzehnten noch geben wird. „Jetzt“, kam Dirk Harscher fast schon wieder trockenen Fußes zum Schluss, „freue ich mich uff e ganz, ganz tolles Fest. Und ich wünsche euch allen viel Spaß. Danke.“

Dass sein Wunsch in Erfüllung ging, konnte man dann in den Abendstunden an Samstag und Sonntag in glücklichen Gesichtern fröhlicher Menschen lesen, die heiße Musik zu netten Gesprächen, feinem Essen und kühlen Getränken ausgiebig genossen.