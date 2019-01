von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Ein weiteres Schopfheimer Innenstadtquartier hat nun ein künftiges Gesicht bekommen: Am Freitag hat die Stadtverwaltung den Sieger­entwurf des Architektenwettbewerbs für die Überplanung des Kohlengässle-Areals an Bahnlinie und Hebelstraße vorgestellt. Ein Architekturbüro aus Todtnau wird bei der Neugestaltung des Quartiers zum Zuge kommen. Wichtigste Merkmale: Es wird in die Höhe gebaut, es wird einen Spielplatz geben und das Areal wird einen offenen Charakter haben. Gebaut wird zumindest auf der Nordwestseite allerdings nicht vor 2023.

Bereits im Dezember war eine mehrköpfige Jury, in der auch die Gemeinderatsfraktionen vertreten waren, zu dem Schluss gekommen, dass der Entwurf des Todtnauer Büros Thoma Lay Buchler am besten in das Areal zwischen Bahnlinie, Hebelstraße sowie Schwarzwald-, Steinhäußler und Wehrer Straße passt. Die Jury entschied sich damit gegen drei weitere Entwürfe, wie Fachbereichsleiterin Karin Heining und Bernd Benz vom Bauamt am Freitag erklärten. 65 000 Euro hat sich die Stadt diesen Architektenwettbewerb kosten lassen, bei dem mit einer sogenannten Mehrfachbeauftragung vier Architekturbüros aus der Region beteiligt waren.

„Wir haben so die für Schopfheim beste Lösung gefunden“, sagte Bernd Benz am Freitag. Der Siegerentwurf hat aus Sicht der Jury mehrere Vorzüge: „Die Kleinteiligkeit und der Charme des Quartiers werden wie selbstverständlich aufgenommen und maßstäblich ergänzt“, heißt es in der Würdigung. Bedeutet: Die Neubauten passen gut zwischen die bereits stehenden Häuser links und rechts des Kohlengässles, das das Quartier diagonal durchquert. Das Areal wird von mehreren Seiten durchquert werden können – natürlich nur zu Fuß. Es ist ein Spielplatz geplant und unter die Neubauten kommt eine Tiefgarage.

Konkret geplant sind mehrere Blocks mit vier vollen Geschossen. „Damit tragen wir auch der Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt Rechnung“, erklärte Karin Heining. Aufgeteilt wird das Quartier in zwei jeweils mit einem Innenhof ausgestattete Teile, die Trennlinie ist der als Kohlengässle bekannte Fußweg. Der kleinere, westliche Teil besteht im Wesentlichen aus dem früheren SBG-Busparkplatz sowie der Fläche, auf der jetzt noch das Jugendzentrum steht.

Das Areal gehört der Stadt, hier sollen drei Wohnblöcke mit 28 Wohnungen entstehen – allerdings frühestens ab 2023. Dann nämlich kann voraussichtlich das JUZ in das Erdgeschoss der neuen Friedrich-Ebert-Halle umziehen, die auf dem Campus bis dahin entstehen soll. Außerdem birgt der alte Busparkplatz im Erdreich noch Vorbelastungen, die erst beseitigt werden müssen.

Die freien Grundstücke auf der östlichen Seite des Gässles sind im Besitz eines Investors aus Bad Säckingen, der hier in naher Zukunft mit dem Bau von Wohnhäusern beginnen will. Insgesamt 43 Wohnungen können hier in mehreren unterschiedlich großen Gebäuden entstehen – wobei noch nicht entschieden ist, ob der jetzige Parkplatz an der Wehrer Straße bebaut wird oder frei bleibt. Hier entscheiden laut Bauamt die nächsten Wochen, wie schnell die Bagger anrollen können. Denn noch ist nicht geklärt, ob für das Gebiet ein Bebauungsplan aufgestellt werden muss; dieses Verfahren könnte den Zeitplan in die Länge ziehen.

Ein paar Schwachstellen, so erklärte Bernd Benz, hat der Entwurf, die bis zur endgültigen Planung noch behoben werden sollen. Zum Beispiel sehen die Stadtplaner keinen ausreichenden Lärmschutz zur S-Bahn-Linie hin. Und außerdem wünscht man sich im Rathaus, dass die Häuserfront entlang der Hebelstraße näher an die Bahn rückt, damit zwischen Kohlengässle-Quartier und dem Areal um die frühere Post auf der anderen Seite der Gleise ein „Gelenk“ entsteht.

Die Kohlengässle-Pläne sollen dem Gemeinderat in seiner Sitzung am 18. Februar vorgestellt werden.