von Hans-Jürgen Hege

Schopfheim – Zehn bewegte Jahre hat sie auf dem „Buckel“. Aber unter Alterserscheinungen leidet die Bürgerinitiative Attraktive verkehrsfreie Innenstadt Schopfheim nicht.

Im Gegenteil: Ins elfte Jahr startet die BI mit einem „Wunschzettel“, den zwei der acht aktivsten Mitglieder des harten Kerns, Thomas Wieland und Jürgen Fremd, am Donnerstag in aller Frühe und selbstverständlich persönlich Bürgermeister Dirk Harscher im Rathaus übergaben.

„Im Kern geht es vor allem um eine nachhaltige, zukunftsorientierte Planung der Stadtentwicklung“, betonte Jürgen Fremd nach seinem Rathausauftritt bei einem Pressegespräch. Wie Thomas Wieland mahnt auch er zur Eile und hofft, dass sich möglichst viele seiner Kollegen bei der im März anstehenden Klausurtagung des Gemeinderates für die Ziele der BI begeistern und neu motivieren lassen. Denn es bestehe dringender Handlungsbedarf.

Aber das BI-Team wittere nach dem Wechsel an der Rathausspitze Morgenluft. Nur ungern denken die unermüdlichen Streiter für eine „Strukturentwicklung der Stadt in Hinsicht auf eine Steigerung der Aufenthaltsqualität unter Nutzung der schon vorhandenen, aber zu wenig entwickelten hervorragenden Rahmenbedingungen“ zurück: „Bedauerlicherweise waren die vergangenen 16 Jahre bezüglich Innenstadtentwicklung seitens der Entscheidungsträger von Desinteresse und Untätigkeit geprägt“, ärgern sie sich und nehmen die Stadt Nagold ins Visier, die auf Empfehlung des Städteplaners Donato Accocella zum Vorbild in dieser Sache geworden sei.

Elf Ratsmitglieder, Bürgermeister Dirk Harscher, Mitglieder des Gewerbevereins, des Behindertenbeirats und viele Bürger zeigten sich bei einem Nagold-Besuch begeistert von der „bemerkenswerten und vorbildlichen Entwicklung“, welche die 20 000-Einwohnerstadt im Schwabenland in nur wenigen Jahren genommen habe.

Anhand der dort gewonnenen Eindrücke und „bezogen auf die hiesige Stadtentwicklung und die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger“ zeichnen sich nach Meinung der BI Bausteine für 2020 ab: Die weitere und rasche Verkehrsberuhigung der Hauptstraße unter besserer Ausleitung des Durchgangsverkehrs durch konsequente Beschilderung der Umfahrungsmöglichkeiten. Weiter die Gründung eines City-Vereins, der die Kräfte im Interesse des Gewerbevereins und der Stadt bündelt und damit die Identifikation und Lebensqualität der Bürger weiter stärkt sowie die Entwicklung der „Vision Schopfheim 2030“ inklusive einer Belebung der Altstadt, die die BI bereits im Sommer präsentiert hatte.

Die BI geht davon aus, dass bei der Klausurtagung des Gemeinderates konkret über die Planung und Realisierung der Überbauung des derzeit sehr großzügig angelegten Busbahnhofbereichs diskutiert wird. Und nicht nur das. Es sei Zeit, „Nägel mit Köpfen“ zu machen. „Ausreden“ von wegen Geldmangel wegen laufender Großprojekte wie dem Campus-Bau wollen Jürgen Fremd und Thomas Wieland nicht gelten lassen. Bei Beschlüssen zum Bau des Campus sei man wohl tatsächlich etwas übers Ziel hinausgeschossen, wie die Kostenexplosion verdeutliche.

„Aber wir bekommen das hin“, glaubt Jürgen Fremd. Und zwar vor allem dann, „wenn wir endlich eine absolut verlässliche Planung zu nachhaltiger Stadtentwicklung haben.