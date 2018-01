Bad Säckingen Stadtbibliothek will den Leserkreis erweitern

Stadtbibliothek will den Leserkreis erweitern

Bibliotheksleiterin Katja Benkler will dem rückläufigen Trend bei den Ausleihzahlen entgegenwirken.

Schopfheim (sk) Im Jahr 2017 konnten die Ausleihzahlen der Stadtbibliothek Schopfheim nicht ganz die Höhe der vorhergehenden Jahre erreichen. Bei den Gesamtausleihen kann die Bibliothek 152536 Ausleihen aufweisen, im Vorjahr waren es 160578 Ausleihen. „Rückläufige Ausleihzahlen sind allerdings ein Trend, der momentan in vielen Bibliotheken beobachtet wird“, schreibt Stadtbibliotheksleiterin Katja Benkler in der Jahresbilanz.

Leihzahlen: Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, seien bereits erste Maßnahmen ergriffen worden, wie beispielsweise eine Erhöhung des Volumens in ausleihstarken Bereichen, etwa bei den Kinder-CDs. „Neu ist ebenfalls die regelmäßige Anschaffung von Spiegel-Bestsellern und nachgefragten Bestsellern. Außerdem ist die Anschaffung von Blu-Ray-DVDs geplant“, heißt es im Jahresbericht, den Katja Benkler – die im vergangenen Jahr die Leitung der Bibliothek von Kurt Menter übernommen hatte – erstmals verfasst hat. „Die Ausleihzahlen werden sorgfältig zu beobachten sein“, so Katja Benkler. Eine der zentralen Aufgaben für die Zukunft sei es, gern angenommene, etablierte Angebote mit neuen Medienangeboten zu ergänzen, um den Leserkreis zu erweitern und die Ausleihzahlen zu steigern. Allerdings: Im Leistungsvergleich mit anderen Bibliotheken stehe die Schopfheimer Bibliothek weiter sehr gut da – etwa bei Entleihungen je Leser und Entleihungen pro Einwohner. Hier werde „immer noch ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielt“.

Angebot: Das Medienangebot umfasst momentan 53 477 Medien (Bücher, AV-Medien, Zeitschriften, Online-Dokumenten, e-Medien und sonstige Medien) aufgegliedert in rund 20 000 Sachbücher, 7500 Romane, 9000 Kinderbücher und 1200 Zeitschriften. Neu im Medienangebot sind seit Ende des Jahres Kinder-DVDs und Tiptoi- und Ting-Medien, „wobei beide Angebote überdurchschnittlich oft ausgeliehen werden“, wie Katja Benkler schreibt. Die seit Mitte 2013 bestehende „Onleihe Dreiländereck“ gestattet inzwischen zudem den Zugriff auf 9666 elektronische Medien. Das heißt, Benutzer mit einem gültigen Bibliotheksausweis können unabhängig von Raum und Zeit kostenlos e-Books, e-Audios und e-Papers über das Internet ausleihen.

Besucherzahl: Wie in den Vorjahren haben auch im Jahr 2017 rund 35 500 Besuche während der Öffnungszeiten stattgefunden. Die Zahl der aktiven Leser hat sich 2017 dagegen leicht verringert: 1747 gegenüber 1783 (2016), 56 Leser nutzen ausschließlich die Onleihe. „Sehr erfreulich“ sei die 15-prozentige Steigerung bei den Neuanmeldungen, konkret haben sich in diesem Jahr 309 Leser neu angemeldet, im Vorjahr waren es 276. Der via Internet zugängliche Katalog der Bibliothek (Web-OPAC) wird gegenwärtig im Schnitt 2500 Mal besucht (virtuelle Besuche). Hier hat der Kunde die Möglichkeit, Ausleihen selbst zu verlängern oder auch Medien vorzubestellen. Außerdem kann er sich über neue Veranstaltungen informieren.

Sonstiges: Die traditionsreiche Reihe der „Autorenlesungen in Schopfheim“ wurde auch im 35. Jahr des Bestehens bis zur 132. Lesung fortgeführt. Neu im Veranstaltungsangebot war ein Erzähltheater mit dem Kamishibai für Kinder, welches kurz vor Weihnachten angeboten wurde. Im bibliothekspädagogischen Bereich fanden 14 Führungen statt, im Jahr 2016 waren es acht.