Schopfheim Stadt will Druck aus der Parksituation rausnehmen

Um die Wogen zu glätten, weist die Stadtverwaltung jetzt einen Teil der neuen Park & Ride-Plätze im Lus als öffentliche Stellfläche aus.

Die Stadtverwaltung will „Dampf“ aus dem Streit um die Park & Ride-Anlage in Gündenhausen am Haltepunkt Schopfheim-West rausnehmen. So reagiert sie auf die anhaltende Kritik an der Nutzungsregelung und weist jetzt einen Teil der bisher nur Pendlern mit Berechtigungsschein zur Verfügung stehenden Anlage als öffentlichen Parkplatz aus. Das teilt Ordnungsamtsleiterin Cornelia Claßen auf Nachfrage dieser Zeitung mit.

Während die Nutzung der vor einem Monat neu eröffneten Park & Ride-Anlage beim Haltepunkt Schopfheim-West etwas verhalten anlief, nahm die Kritik an der Nutzungsregelung gleich vom ersten Tag an ordentlich Fahrt auf. Moniert wurde und wird sowohl von Gemeinderäten als auch vom Fahrgastverband Pro Schiene, dass Parkerlaubnisscheine erforderlich sind, um dort das Fahrzeug abzustellen – und diese Scheine nur im Stadtbüro erhältlich sind. „Unsinnig“, „unpraktisch“, „bürokratisch“ sei dies, lauteten die Vorwürfe. Die Kritiker argumentieren, dass diese Handhabe gerade mit Blick auf Einzelfahrschein-Bezieher und Verkehrsteilnehmer aus dem Kleinen Wiesental umständlich sei.

Für Einzelfahrschein-Bezieher, weil sie jedes Mal eigens vor der Bahnfahrt aufs Stadtbüro müssen (die Nutzungsdauer des Parkerlaubnisscheins ist gekoppelt an die Gültigkeitsdauer des Zugtickets). Und für Menschen aus dem Kleinen Wiesental, weil sie an der Anlage vorbei in die Stadt fahren und dann wieder rausfahren müssen – folglich würden viele wie bisher lieber gleich in Maulburg oder Steinen parken.

Die Stadtverwaltung hatte bislang die Regelung mit dem Argument verteidigt, dass die Zuschussgeber – das Land Baden-Württemberg und der Pendlerfonds des Kantons Basel-Stadt – ihre Unterstützung explizit davon abhängig gemacht haben, dass die Anlage ausschließlich Pendlern zur Verfügung steht. Immerhin hat das Land 82 375 Euro und der Pendlerfonds des Kantons Basel-Stadt 250 000 Schweizer Franken für das Projekt beigesteuert, das insgesamt 1,4 Millionen Euro (mit Erschließung) gekostet hat.

Die Sorge der Zuschussgeber, dass die Anlage zweckentfremdet werden könnte, sei keineswegs unbegründet, sagt Cornelia Claßen. Beispielsweise sei schon seit Längerem bekannt, dass einige Unternehmen im Gewerbegebiet zu wenig Stellplätze für sich ausgewiesen haben – mit der Folge, dass mancher Mitarbeiter täglich auf der Suche nach freien Plätzen im Gebiet sei. Auch bestehe bei etwas abgelegenen Parkflächen – das sei auch beim Schwimmbad zu beobachten – das Risiko, dass solche Orte gerne als Dauerabstellplätze für Wohnwagen missbraucht werden. Um jetzt jedoch „Dampf rauszunehmen“ aus der Debatte, werde die Stadtverwaltung gleichwohl einen Teil der Anlage zu einem öffentlichen – und gebührenfreien – Parkplatz umwandeln. Es geht dabei um etwa 20 bis 25 der insgesamt 87 Parkplätze. Das Ordnungsamt habe eine entsprechende Beschilderung beim Bauhof in Auftrag gegeben, je nach Kapazität des Bauhofs werden die neuen Schilder in den nächsten Tagen montiert. „Wir haben das mit den Zuschussgebern abgesprochen“, erklärt Cornelia Claßen.

Möglich sei dieser Schritt allerdings nur deshalb, weil die Zahl der gebauten Stellplätze höher ist als die Zahl der geförderten. Aus dieser Differenz ergebe sich auch die Zahl jener Plätze, die jetzt zu öffentlichen Parkplätzen umgewandelt werden. Andere Varianten, die Gemeinderäte und der Fahrgastverband Pro Schiene ins Spiel gebracht hatten, etwa Internet-Ausdruck-Möglichkeiten oder einen Parkkarten-Automaten, habe die Stadtverwaltung geprüft – und verworfen. Beim Thema Internet sieht die Stadtverwaltung einfach ein zu hohes Missbrauchs-Potenzial. Und was das Thema Automaten angehe: Diese seien in der Regel gekoppelt mit einer Fahrkartenausgabe – dafür aber sei nicht die Stadt, sondern der Regio-Verkehrsverbund Lörrach oder die SBB zuständig.

Gleichwohl schließt Cornelia Claßen nicht aus, dass mit der teilweisen Umwandlung von P & R- in öffentliche Parkplätze noch nicht das letzte Wort bei diesem Thema gesprochen ist. Denn die Bedenken mit Blick auf einen möglichen Missbrauch durch Dauerparker sind ja damit noch nicht ausgeräumt. „Wir werden sehr genau hinschauen, wie sich das dort weiter entwickelt und werden gegebenenfalls nachjustieren“, kündigt Cornelia Claßen an. Sollte der öffentliche Platz nun ständig zugeparkt und damit ÖPNV-Nutzern entzogen sein, „müssten wir gegensteuern“. Denkbar wäre dann etwa, in einem weiteren Schritt die Höchstparkdauer zu begrenzen.