von Nicolai Kapitz

Schopfheim - Adieu analoge Hinweistafel, willkommen digitales Zeitalter: Im Rathaus ist der digitale Wandel nun auch öffentlich sichtbar angekommen. In den drei Verwaltungsgebäuden am Marktplatz sind statt der bisherigen sperrigen Tafeln moderne Bildschirmsysteme in Betrieb. Sie sollen nicht nur den Besuchern digital den Weg weisen, sondern auch auf Termine und Veranstaltungen aufmerksam machen und können im Handumdrehen aktualisiert werden. Das hat sich die Stadt zwar eine stolze Summe kosten lassen – doch die liegt weit unter dem veranschlagten Rahmen.