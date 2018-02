Schopfheim St. Agathe: Ein Kleinod aufwendig saniert

Rund 50 000 Euro hat die Sanierung der Außenfassade der Kirche St. Agathe gekostet. Der Freundeskreis dankt allen Spendern und Unterstützern.

Fahrnau – Die kleine Kirche St. Agathe in Schopfheim-Fahrnau ist unbestritten ein Kleinod. Und dieses Kleinod wurde im Laufe eines Jahres außen umfänglich saniert. Mit einem neuen Anstrich war es aber wahrlich nicht getan.

Im Jahr 2014 habe Pfarrer Andreas Ströble das Problem der aufsteigenden Feuchtigkeit am Gemäuer von St. Agathe angesprochen, sagte Fachbereichsleiter Jürgen Sänger während eines Pressegesprächs.

Ein Jahr später haben sich Fachleute der Stadt dieses Problem näher angesehen. Gerhard Brutschin, Vorsitzender des Vereins Freunde St. Agathe Fahrnau, wurde mit zu einer Gesprächsrunde eingeladen. Es habe geheißen, es müssten kleinere Arbeiten an der Kirche St. Agathe vorgenommen werden, erinnert sich schmunzelnd Gerhard Brutschin. Und er habe zugesagt, Streicharbeiten an der Fassade selbst in die Hand zu nehmen. Die genannte Summe von 16 000 Euro sei nicht allzu groß gewesen. „Alles machbar“, dachte Brutschin.

Falsch gedacht. Es habe sich gezeigt, dass es bei weitem mehr zu tun gab, erzählte Brutschin. Architekt Harald Klemm sei hinzugezogen worden, der sich die Schäden ansah und auf die Summe von rund 50 000 Euro kam, um sie zu beheben. Der Freundeskreis der St. Agathe machte sich an die Arbeit, um das nötige Geld zu sammeln, die Kirche war dabei mit im Boot, denn das Gebäude gehört der Kirchengemeinde, die Stadt unterstütze technisch. Brutschin ist allen Spendern und Unterstützern sehr dankbar. Harald Klemm erzählte, dass der Sandsteinsockel verwittert gewesen sei, es waren nicht nur an den Fenstern Vierungen nötig (porös gewordener Sandstein wird ersetzt), für die Fassade wurde ein mineralischer Anstrich verwandt – „wie es vom Denkmalamt verlangt wird“, sagte Klemm.

Und am Turm sei auch nicht alles so gewesen, wie es hätte sein sollen. Dort mussten Bretter ersetzt werden, an denen auch der Zahn der Zeit genagt habe. Diese Arbeit sei unvorhergesehen hinzugekommen. „Die aufsteigende Feuchtigkeit haben wir fast im Griff“, bilanzierte Harald Klemm. Zu tun gebe es aber immer noch an der Fassade. Dort, wo der Asphalt an der Kirchenmauer endet, müsse noch eine wasserdurchlässige Umrandung gemacht werden.

Gerhard Brutschin und Vizevorsitzende Bettina Bethlen sind froh, dass sich der Freundeskreis der St. Agathe im Jahr 2001 gegründet hat. Denn nach der großen Sanierung von 1997 bis 2000, bei der auch die Wandmalereien der Kirche aufgearbeitet wurden, habe es ja zunächst nichts mehr zu tun gegeben. Doch sei es ein Herzensanliegen von Schopfheims Ehrenbürger Walter Flößer gewesen, den Freundeskreis zu gründen.

Die Kirche St. Agathe wird für kulturelle Veranstaltungen, aber auch für besondere kirchliche Ereignisse genutzt. Die Stadt nutze die Kirche, um ihren Ehrungsabend darin zu gestalten, erinnerte Jürgen Sänger. Die Stadt sei auch organisatorisch behilflich, zum Beispiel, wenn es um den Verkauf von Eintrittskarten für bestimmte Events geht.