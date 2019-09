von Hans-Jürgen Hege

Schopfheim – Jetzt geht‘s los! Mit dem Spatenstich für den Neubau des Vereinsheims im Oberfeldstadion gaben Planer, Architekten, Vorstandsmitglieder, E-Jugend-Kicker und Bürgermeister Dirk Harscher am Samstag grünes Licht für den Bagger. Dieser rollt am 16. September an, um die Grube für das künftige Domizil des Sportvereins Schopfheim (SVS) auszuheben. Eine jahrelange – auch kommunalpolitische – Odyssee geht damit zu Ende.

(K)ein Rückblick

Die lange und teils auch leidige Vorgeschichte des Projekts wurde an diesem freudigen Tag nicht groß breitgetreten. Nur am Rande wurde an die weitreichende Vorgeschichte erinnert. Jahrzehntelang hatten die Sportler des SVS von einer zeitgemäßen Behausung geträumt.

Doch gab es immer wieder Debatten über das Für und Wider von Sanierungsmaßnahmen am Gebäude, das wie die gesamte Sportanlage der Stadt gehört. Hitzig wurde im Gemeinderat und auch in der ganzen Stadt innerhalb von rund zehn Jahren auch zwei Mal die Frage diskutiert, beide Schopfheimer Sportplätze, also Grienmatt (FV Fahrnau) und Oberfeld (SV Schopfheim) in einem neuen gemeinsamen Stadion in Fahrnau zusammenzulegen. Der SVS-Vorsitzende Tesfaldet (Tessy) Reda umdribbelte weitgehend diese Historie. Er begann seinen Rückblick damit, dass der Verein „irgendetwas unternehmen musste“, nachdem die Mitglieder des SVS Ende 2014 eine angestrebte Fusion mit dem FV Fahrnau und dem damit verbundenen Umzug in die Grienmatt in einer Wahl demokratisch abgelehnt hatten.

Um danach „wirklich gute Ergebnisse zu erzielen“, benötigte der Verein „eine extrem gute Vorbereitung“ durch eine stattliche Anzahl an Mitgliedern einer engagierten Mannschaft von Helfern, Trainern und Co-Trainern, die sich im Sektor Bau bestens auskennen. Sie alle mussten zwischen Verein und Stadt „die Bälle hin und her spielen“, einige Kämpfe waren mit Genehmigungsbehörden auszutragen. Brandschutzbestimmungen mussten berücksichtigt, Kabinengrößen und Barrierefreiheit mit dem Badischen Sportbund abgesprochen werden. Bodengutachten waren zu erstellen. „Allein zur Anforderung von Angeboten mussten wir einige Kilometer laufen, manchmal kurze, schnelle Schritte machen, manchmal mit langem Atem über teils hohe Hürden springen“, sagte Tessy Reda. Er betonte, dass die Vorstandsmannschaft „trotz teilweise heftiger Diskussionen dem eingeschlagenen Weg treu geblieben und immer als Team aufgetreten“ sei. Jetzt sei der Verein auf gutem Weg – aber noch nicht am Ziel, so Reda mit Blick vor allem auf die finanzielle Situation, die derzeit nicht wirklich gut aussehe.

Auf Spenden angewiesen

Zwar hat der Gemeinderat im Herbst 2017 nicht nur die Neubaupläne abgesegnet, sondern auch dem SVS einen städtischen Zuschuss in Höhe von 600 000 Euro zugesagt. Reda verhehlte jedoch nicht, dass „wir immer noch und ganz dringend auf Spenden angewiesen sind“. Derzeit werde über verschiedene Modelle gesprochen, die Geld in die Kassen bringen könnten. Zur Debatte stünden der Verkauf von Bausteinen und die Vergabe von Patenschaften.

Bekenntnis zum Standort

Bürgermeister Dirk Harscher sagte, der Neubau komme ganz Schopfheim zugute. Vor allem den Kindern und Jugendlichen, die hier betreut werden und Woche für Woche, Tag für Tag für einen Umtrieb sorgen, den zu beobachten eine wahre Freude sei.

Das Projekt inmitten der Stadt sei ein ganz klares Bekenntnis zu diesem Standort und zu einem „wunderschönen Sportgelände“, das auch durch anstehende Investitionen ins Schwimmbad zusätzlich aufgewertet werde – woraufhin der frühere „Grüne“ Stadtrat Michael Straub einwarf, dass es ohne die Bürgerinitiative „Pro Freibad“ eben dieses Bad längst nicht mehr geben würde. Besonders erfreulich sei, so Harscher, dass das neue Gebäude ganzjährig voll umfänglich genutzt werden könne, nachdem nicht mehr „unendlich viel Energie ins Nix raus geblasen“ werde. Das sei eindeutig der einzig richtige Weg gewesen, der hier vom Verein, vom Gemeinderat und seinem Vorgänger Christof Nitz eingeschlagen wurde. Harscher bedauerte, dass mit Hildegard Pfeifer-Zäh nur eine Vertreterin des Gemeinderates den Weg zum Spatenstich gefunden hatte.