von Roswitha Frey

Schopfheim – „Wir sind wieder daheim“, sagt Wolfgang Künzel, als er die Tür zum Museumskeller aufschließt. Die Spielbühne Schopfheim freut sich, nach Jahren an verschiedenen Spielorten wieder im Museumskeller proben und spielen zu können. Für die neue Spielzeit hat sich das Ensemble um Regisseur Wolfgang Künzel ein hochbrisantes Stück ausgesucht, das für die Schauspieler ebenso wie für die Zuschauer eine Herausforderung bedeutet: „Terror“ von Ferdinand von Schirach. Premiere ist am 13. März im Museumskeller. Insgesamt sind 14 Vorstellungen vorgesehen.

Für Künzel stand das aufwühlende Stück schon länger zur Debatte. Doch erst jetzt, nachdem der Museumskeller als Proben- und Spielort wieder zur Verfügung steht, wagt sich der Regisseur mit seinem motivierten Stammensemble an dieses hochaktuelle Gerichtsdrama. Angeklagt ist ein Kampfjet-Pilot, der ein von Terroristen gekapertes Flugzeug mit 164 Passagieren an Bord abgeschossen hat, um 70 000 Menschen in einem Stadion zu retten. Der Entführer hatte gedroht, die Maschine über dem Stadion abstürzen zu lassen.

Der fiktive Prozess kreist um die Frage: Durfte der Pilot Unschuldige töten, um andere Unschuldige zu retten? Obwohl er damit gegen den Befehl der Einsatzleitung handelte und gegen das Bundesverfassungsgericht verstoßen hat? Leben dürfe nicht gegen Leben aufgewogen werden, argumentiert die Staatsanwältin und beruft sich auf die Verfassung und die Würde des Menschen. Der Pilot habe 70.000 Menschen gerettet und die richtige Entscheidung getroffen angesichts der Bedrohung durch den Terrorismus, hält die Verteidigung dagegen.

Schuldig oder nicht schuldig? Die Besucher werden in diesem Stück aus ihrer passiven Zuschauerrolle herausgeholt, denn sie sind es, die am Ende das Urteil fällen und darüber entscheiden, ob der Pilot freigesprochen oder schuldig gesprochen wird. Auch für die Darsteller sei das Stück eine „sehr starke Herausforderung“, erzählt Wolfgang Künzel bei den Proben. Das Thema geht den Schauspielern extrem nahe. „Wir diskutieren wahnsinnig viel über jede Szene.“ Das Stück werfe viele Fragen auf, die zum Nachdenken über Gewissen, Moral, Recht und Gesetz und zu kontroversen Diskussionen anregen. Es gehe, so Darsteller Gerhard Abt, auch um einen Gewissenskonflikt, ob man Leben gegen Leben aufwiegen könne. Jeder Mensch könne in seinem Leben irgendwann zum Ankläger oder Opfer werden und vor einer schwierigen Entscheidung stehen, meint Regisseur Künzel.

„Terror“ sei kein klassisches Theaterstück mit Erzählhandlung, vielmehr lebe es stark vom gesprochenen Wort. Die Schauspieler müssten sich sehr auf das Wort fokussieren und konzentrieren. Künzel hat sich für eine moderne und unkonventionelle Inszenierung entschieden. Er will das Stück „komplett aus der Gerichtssaal-Situation raus nehmen“. Also gibt es keine Gerichtssaal-Kulisse, sondern ein Spielen im offenen Raum. Im Museumskeller sind die Stühle in mehreren Reihen so gestellt, dass sich das Publikum gegenüber sitzt. Die Darsteller agieren auf Podesten, die eigens gebaut werden, teils im Rücken der Zuschauer, teils direkt vor ihnen, an der Stirnwand und im Mittelgang. „Die Besucher sitzen mittendrin, so nah dran wie selten“, so Künzel. „Im Laufe des Abends werden die Zuschauer immer wieder direkt angesprochen.“ Um die Theaterbesucher ins Spiel mit einzubeziehen, hat sich die Spielbühne für die ungewöhnliche Bestuhlung und Raumaufteilung entschieden. „Diese Art der Inszenierung passt sehr gut in den Museumskeller, das wäre woanders nicht möglich gewesen“, sagt Künzel.

Bilder an den Wänden sind Teil der Inszenierung

An den Wänden sind auf selbst haftendem Papier Zeichnungen der Darsteller angebracht, die wie Graffiti aussehen: assoziative Bilder, Symbole, Zeichen, Schriftzüge, die mit Leben, Tod, Terror zu tun haben. „Die Bilder an den Wänden sollen Teil der Inszenierung werden“, verrät Künzel. Für ihn und das Ensemble ist es eine „enorme Erleichterung“, ein „großer Vorteil und ein Privileg“, schon Wochen vor der Premiere vor Ort im Museumskeller das Stück einstudieren zu können und nicht mehr extra in die Schule nach Hausen zum Proben fahren zu müssen. Künzel hat den Text etwas gekürzt und stellenweise leicht abgeändert und offen gelassen, um was für einen Terroristen und Attentäter es sich bei dem Flugzeugentführer handelt. Die Schauspieler tragen auch keine Gerichtsroben, keine Uniform, sondern neutrale Kostüme. Boris Heilscher spielt den angeklagten Piloten, Marianne Tittel die Staatsanwältin, Gabriele Steffler, die zum zweiten Mal bei der Spielbühne mitwirkt, die Verteidigerin, Hermann Tittel und Susanne Kita die Vorsitzenden Richter, Gerhard Abt den Oberstleutnant, der als Zeuge das Geschehen detailliert schildert, und Magda Brase die Nebenklägerin, deren Tochter in der abgeschossenen Maschine starb. Bei ihrem Auftritt gibt es sehr emotionale Szenen. Die Zettel der Besucher, auf denen „schuldig“ oder „nicht schuldig“ steht, werden in eine Box geworfen und im Anschluss an die Gerichtsverhandlung offen ausgezählt. Je nach Abstimmung des Publikums wird das entsprechende Urteil verkündet. Die Spielbühne ist sehr gespannt, wie die Besucher reagieren und wie dieses Stück, das auf Bühnen im In- und Ausland Aufsehen erregt hat, in Schopfheim ausgehen wird.