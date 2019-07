von André Hönig

Schopfheim – „Sommersound-Check“ kurz vor Beginn: Letzte Details der Marktplatz-Open-Air-Reihe (12. bis 14. Juli) wurden unlängst in einem Pressegespräch vorgestellt. So bleibt es bei drei Künstlern. Diese aber haben laut Christoph Römmler von der Konzertagentur Karo-Event enorme Zugkraft: Roland Kaiser und Wincent Weiss sind quasi ausverkauft, auch die Nachfrage nach dem Ben Zucker-Konzert übertreffe die Erwartung. So gesehen spiele es keine Rolle, dass zeitgleich das Lörracher Stimmen-Festival stattfindet.

Römmler schlug harmonische Töne an, als er auf die Terminkollision mit dem Stimmen-Festival angesprochen wurde. Noch beim Pressegespräch im Oktober klang der damalige Bürgermeister Christof Nitz kritischer. Nitz äußerte damals sein „Befremden“ darüber, dass die Stimmen-Marktplatzkonzerte auf den Sommersoundtermin datiert worden waren. Römmler erklärte nun, dass es eine Aussprache gab mit den Stimmen-Verantwortlichen und man sich künftig besser abstimmen wolle. Ohnehin habe er die Überschneidung nie problematisch gesehen, da sich beide Festivals unterscheiden: „Wir haben ein ganz anderes Konzept und Programm.“ Der Kartenverkauf bestätigt ihn: Zwei Konzerte sind quasi ausverkauft, das dritte läuft laut Römmler ebenfalls sehr gut. Und dass der vierte Konzertabend ausfällt, liege einzig daran, dass er für dieses Datum keinen Künstler gefunden habe, „der qualitativ zum Sommersound passt“. Statt aber einen vierten Konzertabend „mit Gewalt“ zu erzwingen, seien ihm „drei tolle Konzerte“ lieber. Letztlich gehe es da auch ums positive Image, das sich der Sommersound aufgebaut habe.

Dass der Sommersound einen klangvollen Namen hat, bestätigte Bürgermeister Dirk Harscher. „Der Sommersound ist eine Marke, die über Schopfheim hinaus bekannt ist, ein Magnet.“ Deshalb freue er sich nicht nur, dieses Event in eineinhalb Wochen wieder in der Stadt zu haben, sondern „auch in den nächsten Jahren“, sagte Harscher. Die Stadt habe zwar viele Events zu bieten – „der Sommersund aber ist das größte und das Aushängeschild.“ Er sei da auch seinem Vorgänger Nitz dankbar, dieses ins Leben gerufen zu haben. Es gebe auch im Gemeinderat den klaren Wunsch, dass diese Konzertreihe weitergeführt wird. Diesen hegt auch Christoph Römmler. Der bekannte, nicht nur „Lust darauf zu haben, dass es jetzt nächste Woche losgeht.“ Er habe auch Lust auf das Jubiläum zehn Jahre Sommersound im kommenden Jahr – „dann wieder mit vier Terminen“ – sowie vielen Fortsetzungen.