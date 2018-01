Kultur Shuttle-Bus verbindet zwei Ausstellungen in Weil am Rhein und Schopfheim

Shuttle-Bus verbindet zwei Ausstellungen in Weil am Rhein und Schopfheim

Die January Art Fair 18 ist der Beginn einer Kooperation zweier Galerien aus Schopfheim und Weil am Rhein. Aktuell zeigen Ania Dziezewska, Mark Roland Fuchs, Volker Scheurer und Klaus Kipfmüller ihre Werke.

Wo gibt es das sonst noch: Um dem Publikum die Möglichkeit zu geben, zwei parallel laufende Ausstellungen zu besuchen, chauffiert eine "Art-Shuttle"-Limousine Besucher zwischen der neu eröffneten Galerie Mark Roland Fuchs in Schopfheim und dem schon länger etablierten Kunstraum Kieswerk im Dreiländergarten in Weil am Rhein. Beide Kunstorte wollen kooperieren und sich international vernetzen, finden aber zuerst einmal auf regionaler Ebene zusammen. Die "January Art Fair" ist der Auftakt zu dieser angestrebten Zirkulation.

In Schopfheim zeigt Ania Dziezewska einige ihrer beeindruckenden Garten-Tableaus aus der postimpressionistischen Serie "Tief im Garten" , in denen sie sich auf die Spuren der Seerosenbilder von Monet begibt und diese modern fortschreibt: pointillistisch, aufgelöst, mit raffinierten Spiegelungen. Einen Schritt weiter ins Abstrakte geht ihre Serie "Behind the Fog": Nebellandschaften, in die man sich hineindenken muss, denn die eigentliche Geschichte liegt hinter dem Nebel.

Mark Roland Fuchs stellt die wandteppichartige Reihe "Carpet" auf Jute vor. Die grobe Struktur des Sackleinens scheint durch, obwohl viele Farbschichten übereinander gelegt sind. In Schopfheim finden sich von ihm neben zwei "Boards", bemalten Tuschezeichnungen auf Japanpapier und aufgetragen auf alten Holzbrettern, auch gesellschaftskritische Darstellungen; in Weil vier "Faces", Landschaftsdarstellungen und die eindrückliche wandfüllende Drei-Meter-Arbeit "Der Tisch".

Naturgemäß dominieren die plastischen Arbeiten. Volker Scheurers neuen großen Stelen in Raumhöhe sollen den "stillen Flug der grünen Wasserente" symbolisieren. Es geht aber weniger um Titelassoziationen als um die Form. Die Kunststoff-Stelen wirken schwer und massig, sind es aber nicht. Scheurers Bildwerke sind in speziellem "Ultimativblau" gehalten, einem intensives Blau, das zu 80 Prozent dem sogenannten "Yves-Klein-Blau" gleicht, dunklem ultramarinblau. Der Bildhauer greift hier die Idee Kleins auf, das pure Pigment zu zeigen. Bei einige Kleinbronzen mit anekdotischem oder kritischem Hintergrund fließen surrealistische Gedankengänge ein und kleine Geschichten werden erzählt.

Klaus Kipfmüller arbeitet kontinuierlich an den "Linearen Variationen" weiter, konstruktiven Bildern im Geiste der Konkreten Malerei, deren Markenzeichen zwei Grautöne plus eine Farbe sind. Hier werden nicht Gefühle, sondern klare Gedanken konsequent umgesetzt. Im Kieswerk ist "Das schwarze Haus" der Hauptevent der gemeinsamen Schau: ein kryptaähnlicher Raum mit Neon-Arbeiten aller vier Künstler, ganz in mystisches Schwarzlicht getaucht – gesamthaft eine Art Raumskulptur.

in Schopfheim ist bis Ende Februar, die in Weil bis 11. Februar, Mittwoch, Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.