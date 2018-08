von Ulrike Jäger

Todtnauberg – Führt in naher Zukunft ein ganzjährig betriebener Sessellift auf den Stübenwasen? Wenn es nach den Plänen der Skiliftbetreiberfamilien Schneider und Brender geht, ist das durchaus denkbar. Bei einer Infoveranstaltung im Todtnauberger Kurhaus stellten Matthias Schneider und seine Schwester Andrea Brender das Projekt Vierersesselbahn am Stübenwasenlift vor. Ein großes Vorhaben, dessen Vorstellung die sehr zahlreich erschienenen Besucher, darunter auch Todtnauer Gemeinderäte, im Kurhaus gebannt verfolgten.

Matthias Schneider erklärte kurz die Hintergründe zu diesem ambitionierten Projekt, zu dem es bereits im Juli 2013 Vorgespräche mit Vertretern von Regierungspräsidium und Landratsamt gab. Nach Vorortterminen im Januar 2017 mit einer Besichtigung des Skigebietes wurde klar, dass die zunächst geplante Berggastronomie aus Sicht der Behörden nicht genehmigungsfähig ist. Ein erneuter Termin mit neuem Konzept für eine Sommerattraktion fand im Frühjahr 2018 statt. Diesmal signalisierten die Behördenvertreter, dass dieses so genehmigungsfähig wäre, eine Bewilligung liege bis jetzt jedoch noch nicht vor, informierte Matthias Schneider.

Die Anlage des Vierersessellifts würde genau auf der bestehenden Schlepplifttrasse entstehen, im Winter mit 103 Sesseln (Fahrzeit sechs Minuten für die Bergfahrt), im Sommer werden rund 70 Prozent der Sessel aufgehängt (Fahrzeit zwölf Minuten). Die Skiliftbetreiber rechnen mit rund 20 Prozent mehr Gästen. Der Gipfellift würde um 100 Meter nach unten verlängert, so dass vom Ausstieg der Sesselbahn eine leichte Abfahrt zum Gipfellift zu fahren ist. Das Projekt solle den Betrieb langfristig sichern und eine Entwicklung für die Zukunft darstellen, erklärte Schneider.

Der teure Maschinenpark und die technischen Anlagen (Gebäude, Pistengeräte, Bergsee, Beschneiung, Ticketsystem, Pistensicherheitseinrichtungen) müssten derzeit für lediglich 90 bis 100 Betriebstage im Winter vorgehalten werden. Der Liftbetrieb sei außerdem derzeit zu 100 Prozent wetter- und winterabhängig. Außerdem sei Saisonpersonal nur für den Winter sehr schwer zu bekommen, so Schneider. Ziele des Sessellift-Projekts im Winter seien unter anderem die Verbesserung des Komforts für die Skifahrer und eine Erhöhung der Beförderungskapazität. Gerade an Wochenenden komme es aktuell oft zu sehr langen Wartezeiten. Außerdem erhoffe man sich vom neuen Sessellift eine Erhöhung der Sicherheit für Skifahrer, schließlich ist die bisherige Schleppspur vor allem im oberen Teilstück sehr steil. Im Alpenraum, im Allgäu, im Sauerland und anderen Regionen seien Sesselbahnen längst Standard, informierte Schneider.

Im Sommer verspricht sich Matthias Schneider vom neuen Sessellift eine Stabilisierung und Aufwertung des Sommertourismus im Ort. Die Arbeitsplätze wären als Ganzjahresstellen attraktiver. Konstante und sichere Erträge durch Nutzung der Sommersaison mit Seilbahn, Gastronomie und „Mountaincart“ in Todtnauberg erhoffen sich die Liftbetreiber. Dieses zusätzliche Angebot solle eine Attraktion sein, die nicht schon in unmittelbarer Umgebung vorhanden ist und ohne größere Baumaßnahmen auf weitestgehend schon bestehenden Wegen angeboten werden kann. Das Mountaincart wird mit dem Sessellift nach oben transportiert, die Talfahrt dauere rund zwölf Minuten für drei Kilometer auf Forst- und Wiesenwegen. Für das neue Sommerkonzept wurde von Behördenvertretern signalisiert, dass dies genehmigungsfähig sein könnte, so Schneider.

Auch bei den Gebäuden an der Talstation des Stübenwasenlifts soll sich etwas tun. Hier ist die Vision, das bestehende Gebäude als reines Betriebsgebäude zu nutzen. Die bisherige Gastronomie wird zur Verleihstation und zum Shop für Sommernutzung, die bisherigen Räumlichkeiten werden dann für Sozialräume, Toilettenanlagen, Kasse, als Garage für den Pistenbully und als Pump- und Kompressorstation für Beschneiung genutzt. Ein neues, zeitgemäßes Gastrogebäude mit Hüttencharakter und Terrasse könnte im Winter als Selbstbedienungsrestaurant, im Sommer als öffentliches Gasthaus dienen, wie Andrea Brender ausführte. Gezeigt wurde ein Modell eines Holzgebäudes, bei dem bei schönem Wetter das Dach aufgeschoben werden kann. Auch ein Kinderspielplatz könne hier erstellt werden, so Andrea Brender.

Parkplatz soll erweitert werden

Eine Erweiterung des Parkplatzes an der Straße mit Wendemöglichkeit für Fahrzeuge ist ebenso geplant, mit Wendeschleife für große Fahrzeuge, etwa Rettungswagen oder Busse. Die Pläne seien bereits vorhanden und im Jahr 2013 mit dem Landratsamt abgeklärt worden, erklärte Schneider. Die Plätze würden an dieser Stelle von 28 auf 43 erhöht, auch die vorhandenen Parkplätze würden bergwärts erweitert.

Die besonderen Erfordernisse bezüglich der von der Wasserwirtschaft geforderten Bachoffenlegung – die bestehende Verdolung soll für den Fall von Hochwasser und Unwettern bestehen bleiben – erläuterte Landschaftsplaner Georg Kunz. Der Parkplatz sei eine planerische Herausforderung gewesen, sagte Kunz.

Matthias Schneider und Andrea Brender, die Kinder von Skipionier Gusti Schneider, der 1961 den Kapellenlift und 1964 den Stübenwasenlift gebaut hatte, dankten allen, die die Planungen bisher begleitet haben und auch weiterhin werden.

