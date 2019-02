von Stefan Ammann

Schopfheim – Was soll und kann ein Seniorenrat eigentlich leisten? Diese Frage schwebte über der ersten Sitzung des Schopfheimer Seniorenrats. Das Gremium, das aus engagierten Bürgern und Vertretern von Organisationen besteht, hat sich am Dienstag erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und über Ziele und erste Projekte diskutiert.

In Schopfheim gibt es bereits viele Anlaufstellen, Organisationen und Kreise, die in der Seniorenarbeit aktiv sind. Zu diesen Angeboten will der Seniorenrat nicht in Konkurrenz treten, sondern ergänzend und koordinierend tätig sein. „Wir machen keine Parallelveranstaltungen. Wir fassen zusammen: Was gibt es schon? Was brauchen wir noch?“, erklärte Hannes Schneider, Sprecher und Vorstand des neuen Gremiums. „Wir können Dinge auf einer anderen Ebene angehen, die zum Beispiel ein Kirchenseniorenkreis nicht angehen kann“, stimmte Uschi Schmitthenner zu.

In einem ersten Schritt wird es für den Rat also um eine „Bestandsaufnahme mit den Institutionen“ gehen müssen, wie es Günter Zabel ausdrückte. Dann sollte sich der Rat laut Hannes Schneider auf ein paar konkrete Projekte konzentrieren. Wie die aussehen könnten, zeigte Eckhard Mikuszies vom Stadtseniorenrat Rheinfelden auf. Dort gibt es die Institution schon seit zehn Jahren. Der gemeinnützige Verein organisiert zum Beispiel Vortragsreihen (Handys und Computerkurse, Fahrkartenkauf am Automat oder Kriminalitätsprävention), stellt Patientenverfügungen zum Unkostenpreis zur Verfügung und hat seniorengerechte Bänke im Park gesponsert. Vor allem die letzte Idee stieß auf Interesse. Seniorengerechte Bänke wären ein Projekt, dass sich Dagmar Stettner auch gut für Schopfheim vorstellen könnte. „Was den Senioren dient, dient allen“, betonte die Leiterin des Seniorenbüros von der Diakonie.

Dagmar Stettner nannte auf Nachfrage auch noch die Themen Altersarmut, bezahlbare Mobilität und Barrierefreiheit, die in der nächsten Sitzung mit dem Bürgermeister angesprochen werden sollen. Einen wichtigen Ratschlag hatte Eckhard Mikuszies noch auf die Frage von Karlheinz Markstahler, welchen Fehler ein Seniorenrat am Anfang denn auf gar keinen Fall machen dürfe: „Sich entmutigen lassen und sagen: Das geht nicht.“

Termin: Zur nächsten öffentlichen Sitzung des Stadtseniorenrats Schopfheim am Dienstag, 19. Februar, um 15.30 Uhr in den Räumen der Diakonie (Schärers Au) hat sich auch Bürgermeister Dirk Harscher angekündigt.