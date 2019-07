von Hans-Jürgen Hege

Schopfheim (hjh) Sebastian Pfeifer geht von Bord. Und nicht wenige der Mitglieder der Baugenossenschaft Schopfheim weinen dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied nach zehn ebenso aufopferungsvollen wie erfolgreichen Jahren die buchstäbliche Träne nach, als er bei der Hauptversammlung mitteilte, sich beruflich verändern zu wollen. Sein Nachfolger ist Leonhard Manthei.

„Ich möchte Sebastian Pfeifer ganz herzlich dafür danken, dass er vor zehn Jahren den verfahrenen Karren aus dem Dreck zog, immer für uns da war und die BG wieder in die Erfolgsspur gebracht hat“, sagte eine Mieterin bei der Versammlung. Seinem Nachfolger Leonhard Manthei überlässt der Geschäftsführer laut Aufsichtsratsmitglied Marcus Walter ein „gut bestelltes Feld, eine Genossenschaft, die wieder bestens aufgestellt ist“. Da war das abgelaufene Jahr 2018 im Grunde nur noch das Pünktchen auf dem i, wie im Jahresbericht Vorstandsmitglied Markus Stibi mit bemerkenswerten Zahlen belegte.

„Ohne Entnahme aus Rücklagen wurde das Jahr 2018 mit einem Plus von 190 296,01 Euro abgeschlossen“, legte Markus Stibi ein Ergebnis vor, das noch mehr beeindruckte, nachdem er auf die Ausgaben für Reparaturen in Höhe von 187 000 Euro hingewiesen hatte. Die Sanierung der Wohnungen in der Danziger Straße 12 bis 16 konnte vorläufig abgeschlossen werden. Die Investition wurde dem Gebäudewert zugeschrieben und belaste die Bilanz daher nicht. Die Genossenschaft, die 187 Wohneinheiten bewirtschaftet, sei für Schopfheimer und die, die es werden wollen, „ein attraktiver Vermieter“, versicherte Markus Stibi. Der geringe Mieterwechsel beschere Interessenten allerdings Wartezeiten von vier bis fünf Jahren. Gäbe es allerdings Wechsel, gab und gibt es weiter Mieterhöhungen. „Die Anpassungen der Kaltmieten werden im Zuge der Neuvermietung konsequent genutzt. Aber es wird auch Anpassungen bei den Bestandsmieten geben, um den Gebäudeerhalt langfristig sichern zu können, kündigte Stibi an. Er verwies auch auf die geplante Stärkung der Rücklagen, die notwendig sei, um „in der Zukunft Gebäudekäufe und Neubauten angehen zu können.“ Die Mitglieder interessierte vor allem die Verteilung des Jahresüberschusses, der sich unter dem Strich auf rund 15 300 Euro beläuft. Die Genossen erhalten demnach zwei Prozent Dividende auf ihre Anteilscheine, das ergibt in der Summe 6215 Euro.

Turnusgemäß ausgeschieden sind aus dem Aufsichtsrat Matthias Lang und Beate Weber-Mitchell; beide wurden einstimmig wiedergewählt. Martina Herzog schied auf eigenen Wunsch aus dem Gremium aus. Für sie sprang Janett Raetz in die Bresche, die ebenfalls einstimmig gewählt wurde. Sebastian Pfeifer bleibt bis 1. August als Geschäftsführer Vorstandsmitglied und wird danach ersetzt durch den Hüsinger Leonhard Manthei. Und Christa Klein, beliebte Ansprechpartnerin im Genossenschaftsbüro, wird im Laufe dieses Jahres in den Ruhestand versetzt. Die Nachfolge sollte bis dahin geregelt sein.

Dem Aufsichtsrat der Baugenossenschaft gehören damit folgende Personen an: Matthias Lang, Beate Weber-Mitchell, Dieter Gebhardt, Janett Raetz, Marcus Walter und Sascha Schneider. Diesem Gremium bewilligten die Genossen mit großer Mehrheit eine Erhöhung der jährlichen Aufwandsentschädigung von derzeit 2500 Euro auf – so Lang – „zeitgemäße“ 6000 Euro.