von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Wer sich die Wiese bei Schopfheim ansieht, merkt: Der Fluss hat hier kein natürliches Bett mehr. Im 19. Jahrhundert wurde die Wiese – nicht nur hier – in ein Korsett zwischen Hochwasserdamm und Entegast gezwängt, teilweise mit gepflastertem Flussboden. In den letzten Jahrzehnten werden immer mehr Anstrengungen unternommen, den Fluss wieder naturnaher und zum Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten zu machen. Der Angelsportverein Schopfheim macht sich dafür besonders stark – mit schwerem Gerät und jungen Fischen.

Auf den ersten Blick sieht das gar nicht nach einer Renaturierung aus: Ein gelber Bagger steht am Ufer der Wiese beim Wohngebiet Bremt in Schopfheim. Die schwere Baumaschine hat an einigen Stellen ziemliche Schneisen in die Uferböschung getrampelt. Aber der Baggereinsatz hat einen sehr naturverbundenen Sinn: Der Angelsportverein Schopfheim (ASV) setzt das Gerät ein, um die 2013 begonnene Wiesen-Renaturierung entlang des Schopfheimer Uferabschnitts fortzusetzen. Der Greifarm hat so in den letzten Wochen tonnenweise Baumstämme in das Flussbett gehievt. Sie liegen nun quer zur Strömung und sind mit langen Stahlnägeln im Untergrund verankert. „Sonst nimmt das nächste Hochwasser sie mit“, erklärt Bruno Imbery, Gewässerwart vom Angelsportverein.

Nicht nur Baumstämme, sondern auch Felsbrocken und kleinere Inseln aus Wackersteinen prägen inzwischen das Flussbett zwischen dem Fahrnauer Legi-Wehr – ungefähr auf Höhe des Golfplatzes – und dem Hammerwehr flussabwärts. „Damit fließt das Wasser langsamer“, erklärt Imbery. An manchen Stellen schimmert im zur Zeit nicht besonders tiefen Wasser der blanke Sandsteinfels durch. Aber hinter den jetzt verankerten Hindernissen sammelt sich das Wasser, mit der Zeit entstehen dort tiefere Stellen – überlebenswichtig für Kleinlebewesen, die sich sonst bei stärkerer Strömung nirgends halten können und fortgeschwemmt werden. Die kleinen Tierchen – Krebse, Insektenlarven und mehr – sind wiederum Nahrungsgrundlage für Fische.

Vor gut sechs Jahren hat der Angelsportverein mit der Renaturierung begonnen. Inzwischen ist das Flussbett hier kaum wiederzuerkennen. Das Wasser strömt hier nicht gleichmäßig, sondern es mäandriert zwischen Inselchen und Felsen, plätschert hier über eine Schwelle und dort über einen Stamm. Die Wiese sieht hier schon wieder viel natürlicher aus als in anderen, noch unbearbeiteten kanalisierten Abschnitten – zum Beispiel bei Lörrach.

Gerade bei einem Wetter wie dieser Tage – Hitze und wenig Regen – wird deutlich, wie wertvoll diese Arbeit ist. „Je weniger Wasser fließt, desto schneller erwärmt es sich“, erklärt Imbery. „Dann kann es schnell kritisch werden für viele Fischarten.“ In den tieferen Ruhezonen an den Hindernissen bleibt das Wasser länger kühl. Und zudem liefern die Bäume und Felsen Schatten. Die Renaturierung ist also gewissermaßen auch ein Tribut an den Klimawandel. Man kann nur ahnen, wie viel Geld und Arbeit die Angelegenheit gekostet haben dürfte: „Die Stunden haben wir nicht gezählt“, sagt Imbery. „Es waren unzählige.“ Das Land, mit dem die vom ASV konzipierte Wiese-Renaturierung abgestimmt ist, greift den Vereinsmitgliedern unter die Arme, zum Beispiel, indem das Regierungspräsidium den Bagger und dessen Fahrer stellt. Alles andere – Materialbeschaffung, Planung, kleinere Arbeiten – bleibt an den gut 30 Vereinsanglern hängen. „Wir mussten die Baumstämme sogar vom Forst kaufen“, sagt Imbery, der durchblicken lässt, dass er sich über eine Spende auch gefreut hätte.

12 500 Junglachse ausgesetzt

Der gut 1,5 Kilometer lange Abschnitt zwischen Legi- und Hammerwehr kann als Blaupause für weitere Flussabschnitte gelten. „Wir wollen flussabwärts weitermachen“, kündigt Imbery an. Im Blick hat er den Abschnitt zwischen Hammerwehr und der alten Wiesenbrücke. Dort, auf Höhe des alten Bauhofs, wartet die nächste große Aufgabe: Die dort im 19. Jahrhundert angelegte Schwelle ist nämlich ein schier unüberwindbares Hindernis für Fische. Und dass der Fluss für Fische durchlässig wird, ist schließlich eines der Hauptanliegen der Angelsportler. Auch in diesem Jahr haben sie an verschiedenen Stellen im mittleren Wiesental, darunter auch in der Kleinen Wiese, insgesamt 12 500 junge Lachse ausgesetzt. „Ein Teil davon wird in einiger Zeit abwandern ins Meer“, berichtet Imbery. Wenn die Fische irgendwann zum Laichen ins Wiesental zurückkehren wollen, ist zur Zeit am Wehr bei Lörrach-Haagen Schluss. „Dort gibt es noch keine Fischtreppe“, sagt Bruno Imbery. Er hofft, dass solche Barrieren Schritt für Schritt abgebaut werden, auch auf dem Schopfheimer Flussabschnitt.