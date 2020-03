von sk

Schopfheim (sk) Zur nächsten Ausbildungsbörse – es ist die inzwischen siebte – laden die Gewerbeschule und die Kaufmännische Schule Schopfheim in Kooperation mit der Stadt Schopfheim am Samstag, 28. März, von 10 bis 13 Uhr ins Schopfheimer Berufsschulzentrum ein. Die Ausbildungsbörse biete ideale Möglichkeiten, um Jugendliche und Ausbildungsbetriebe zusammenzubringen, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Viele Betriebe aus der Region präsentieren sich hier und bringen ihre Auszubildenden mit, die den Besuchern erzählen, warum sie gerade diesen Ausbildungsberuf gewählt haben, was ihnen daran gefällt und was Interessenten im Rahmen der Ausbildung erwartet. Man könne Fragen stellen und bekomme die Infos aus erster Hand von jungen Menschen, deren Berufsleben gerade erst begonnen hat. Es gebe vor Ort auch viele Möglichkeiten, etwas selbst auszuprobieren.

Ein Vorteil der Ausbildungsbörse sei, dass Ausbildungsberufe aus unterschiedlichen Bereichen vorgestellt werden, etwa aus dem Handwerk, dem kaufmännischen Bereich oder dem sozialen Sektor. „Hier findet findet man in jedem Bereich passende Angebote“, so die Veranstalter. Vorgestellt und angeboten werden auch schulische Qualifizierungsmöglichkeiten. Infos erhält, wer nach dem mittleren Bildungsabschluss die Fachhochschulreife anstrebt oder im einjährigen Berufskolleg erste berufliche Erfahrungen sammeln möchte oder wer nach der Fachhochschulreife auf der Suche nach einem dualen Studienplatz ist. Tipps und Hilfe erhält auf der Ausbildungsbörse auch, wer Schwierigkeiten hat, eine gute Bewerbungsmappe zu erstellen. Auf der Webplattform kann man sich auch ein Formular herunterladen, auf dem man Infos über die eigene Person eintragen kann. „Wer damit zur Börse kommt, dem wird es leichter fallen, ins Gespräch zu kommen und Ausbildungsbetriebe auf sich aufmerksam zu machen“, heißt es in der Ankündigung.