von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Gegen die Stimmen von Grünen und Unabhängigen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag den Haushaltsentwurf für 2020 und die mittelfristige Finanzplanung beschlossen. Nachdem der Entwurf im November vorgestellt worden war, erübrigte sich eine lange Diskussion – die Fraktionsvorsitzenden hielten ihre Haushaltsreden. Und auch Bürgermeister Dirk Harscher verlas zum ersten Mal in einer solchen Sitzung seine Einschätzung zu den städtischen Finanzen.

Bürgermeister Dirk Harscher: Einen „Schlenker in die Geschehnisse der Weltpolitik sowie Bundespolitik und die Konjunkturentwicklung" kündigte der Bürgermeister zu Beginn seiner Haushaltsrede an. Da sprang Dirk Harscher – ganz der gelernte Banker – gekonnt von der US-Bankenkrise zur Zinspolitik der EZB, weiter zum Brexit, zum Exportgeschäft mit China und zur künftig etwas schwächeren Konjunktur in Deutschland. Nach diesem „Schlenker", der sich als ausgiebiger und detailreicher Ausflug in die Wirtschaftswelt entpuppte, bekam Harscher die Kurve in Richtung Schopfheim: „Globales Denken ist auch in Schopfheim angesagt. Wir müssen frühzeitig Signale der Konjunktur aufnehmen, gerade jetzt, wenn diese Signale durchweg negativ und warnend sind." Auch die Stadt dürfe sich nicht immer „auf positive Rahmenbedingungen verlassen". Beim Haushalt 2020 stehen für Harscher daher drei Kernthemen im Fokus: das Mammutprojekt Schulcampus mit einem Kostenrahmen von 32,5 Millionen Euro, die Ärzteversorgung und die Stadtentwicklung. Harscher mahnte aber auch die Haushaltskonsolidierung an und verwies dabei auf die Klausurtagung des Rates – es benötige „Mut und ein gesamtheitliches Vorgehen". Es müssten viele Dinge auf den Prüfstand.

Ernes Barnet (Grüne): Die Haushaltsrede des Grünen-Fraktionschef drehte sich vor allem um eins: Gründe dafür zu nennen, warum die Grünen dem Haushaltsentwurf für 2020 nicht zustimmen können. Zum einen hätten sie sich „mehr Alternativen und Kreativität gewünscht" bei der Frage, wie mit einem Haushaltsvolumen von 50 Millionen Euro, „dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler", umgegangen wird. Barnet forderte neue Ideen, zum Beispiel bei Anschaffungen oder Sanierungen. Und er versuchte, den Fraktionen von CDU, Freien Wählern und SPD den Spiegel vorzuhalten, indem er sie mit Aussagen aus deren Haushaltsreden von 2018 konfrontierte. Kernaussage Barnet: Viel zu oft hielt sich der Gemeinderat in der Praxis nicht an das, was in den Reden vor Jahresfrist gepredigt worden war. Die jetzige mittelfristige Finanzplanung ändere „überhaupt nichts" an der Situation, die Klausurtagung im kommenden Frühjahr sei zu spät angesetzt und es gebe keinen sicheren Plan, wie der Ergebnishaushalt mittelfristig ausgeglichen werden kann. Kritik äußerte Barnet auch an verschiedenen neuen Bauvorhaben – unterm Strich für die Grünen zu viele Punkte, die sie von einer Zustimmung zum Haushalt abhielten.

Hildegard Pfeifer-Zäh (FW): Die Fraktionschefin konstatierte nach einer Bürgermeister- und einer Gemeinderatswahl ein „Jahr des Aufbruchs" und gab ihrer Rede damit einen positiven Dreh. Trotzdem habe sie in den Haushaltsberatungen die „Tendenz zum Jammern" gestört. Das sei „Gift für jegliche Motivation und Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen". Pfeifer-Zäh stimmte dann allerdings auch nicht unbedingt Jubelarien auf die Zukunft an: „Wir können für die vor uns liegenden Jahre nicht darauf bauen, dass höhere Steuereinnahmen aufgrund einer positiven konjunkturellen Entwicklung zusätzliche Aufwendungen oder Mindererträge kompensieren werden", sagte sie. „Von Anfang an stellte sich die Haushaltssituation des nächsten Jahres dramatisch dar, in jeder Beratungsstufe wurden Einsparpotentiale genutzt und Kürzungen vorgenommen." Um die nachfolgende Generation nicht mit solch hohen Schulden zu belasten, müsse die Neuverschuldung möglichst niedrig gehalten werden. Das sei mit Einschnitten verbunden. „Menschen etwas wegnehmen, ist nie leicht. Betroffene müssen mit- und ernstgenommen werden, Entscheidungen transparent und nachvollziehbar sein."

Ute Zeh (CDU): Kurz und bündig fasste Ute Zeh die Sicht der CDU zusammen: „Wir haben die Botschaft unseres Kämmerers mehr als deutlich verstanden." Man müsse sich von freiwilligen Aufgaben lösen, „weil wir uns diese einfach nicht mehr leisten können". Ebenso müsse die Stadt „bestehende Altverträge in allen Bereichen überprüfen und neu überarbeiten" lassen. Die CDU sei weiterhin für Zuzug und Weiterentwicklung in der Stadt, wobei es aber gelte, die Bevölkerungsentwicklung im Auge zu behalten, um auch bei der Infrastruktur reagieren zu können. „Deswegen sehen wir es immer noch als wichtig an, endlich alle Mittel für einen beschleunigten Wohnungsbau zu nutzen, um eine Effizienz bei der Baulandgewinnung und im Planverfahren zu erreichen", so Zeh. Die CDU fordert außerdem die Einstellung eines technischen Beigeordneten – ein Antrag soll 2020 gestellt werden.

Artur Cremans (SPD): „Irgendwie ist es trotz Hinweisen, auch der Kommunalaufsicht in den vergangenen Jahren gelungen, sich durchzumogeln. Das geht jetzt nicht mehr" – auch der SPD-Fraktionschef legte den Finger in die Spar-Wunde. „Deshalb kommen wir um Steuererhöhungen in allen Sparten nicht mehr herum. Ein sehr unpopulärer, aber unumgänglicher Schritt." Arthur Cremans kündigte ebenfalls Einschnitte bei den freiwilligen Leistungen an und nannte dabei ausdrücklich das Schweigmatter Schwimmbad, das „wackle". Cremans kritisierte an mehreren Punkten stockende Entwicklungen in der Stadt – vor allem bei den Uehlin-Häusern – und mahnte vor allem sozialen Wohnungsbau und die Schaffung von Parkraum an.

Andreas Kiefer (Unabhängige): Die Unabhängigen verweigerten wie die Grünen dem Haushalt die Zustimmung. „Seit Jahren mahnt die Kommunalaufsicht und es ist kaum was geschehen", kritisierte Andreas Kiefer in seiner Rede. „Andere Kommunen sind hierzu schon viel weiter und haben teilweise sich selber Haushaltssperren auferlegt." Aus Sicht der Unabhängigen sind im Haushaltsentwurf und in der mittelfristigen Finanzplanung „sehr viele anstehende Kosten wieder nicht eingerechnet beziehungsweise berücksichtigt", so Kiefer, obwohl die Kommunalaufsicht das seit Jahren fordere.

Bis jetzt habe es die Stadt Schopfheim nicht geschafft, „die neuen gesetzlichen Richtlinien für die kommunale Haushaltführung in den Bereichen Nachhaltigkeit und Generationsgerechtigkeit zu erfüllen“. Die Unabhängigen könnten dem vorgelegten Haushaltsplan und der mittelfristigen Finanzplanung unter diesen Bedingungen nicht zustimmen.