von Martina David-Wenk

Schopfheim – Was für ein Fest, was für eine Stimmung – die 15. Live-Night in Schopfheim hat sich einmal mehr als Publikumsmagnet erwiesen. Sieben Wirte, sieben Bands und die mehr als 2000 Gäste verwandelten Altstadt und Stadtzentrum am Samstagabend erneut in eine riesige Tanzfläche. Dass sich nicht mehr ganz so viele Wirte an den Open-Air-Festival beteiligt haben wie in vergangenen Jahren, stört die Veranstalter nicht.

Sängerin Steffi Lais lud die Gäste schon um kurz nach sieben Uhr, nachdem sie die ersten Songs gesungen hatte, zum Tanzen vor die Bühne am Rande des Marktplatzes ein. „Mit Absatzschuhen lässt es sich hier nicht so gut tanzen“, gab sie zu bedenken. Doch man könne sie ja auch ausziehen, riet die Popsängerin aus dem Wiesental den Zaungästen, die sich die Sache von den Sitzplätzen vor Tesnaz Café Bar und der Neuen Krone aus erst einmal ansehen wollten.

Doch nur zusehen geht nicht, wenn in Schopfheims Innenstadt aus gefühlt jedem Winkel Live-Musik tönt. Zwar kann man theoretisch den ganzen Abend am Marktplatz sitzen und Steffi Lais zuhören und am Bierbrunnen unter der Lenk-Plastik ein Bier trinken. Doch so hatten es sich die Macher der Schopfheimer Live-Night eigentlich nicht vorgestellt. „Wir wollten etwas gemeinsam auf die Beine stellen“, erzählt Tesfaldet Reda, genannt Tessy, Inhaber von Tesnaz Café, der die Idee für dieses Fest vor 15 Jahren mit anderen Schopfheimer Wirten hatte. Konzerte in Kneipen gab es in Schopfheim schon. Doch die Live-Night ist anders, sie lädt zum Flanieren ein. Man ist unterwegs, um ja nichts zu verpassen.

Sieben Wirte und fünf Bands machen in diesem Jahr mit. „Wir waren auch schon mehr Wirte“, sagt Tessy, aber so sei es auch gut. Schließlich sei es ganz schön viel Arbeit, mehr als 2000 Besucher zu verköstigen und zwar so, dass diese nicht allzu lange warten müssen, trotz der Enge und trotz des Trubels. Ja, sie sind mehr Personal als sonst, sagt eine von Tessys Bedienungen. Um mehr zu erzählen, fehlt ihr die Zeit, denn schon wieder ruft ihr jemand etwas zu, und warten lassen will sie die Gäste auch heute Abend nicht. Wer dabei sein will, kauft sich bei den teilnehmenden Wirten das Ticket, hängt den Bändel um den Hals und ist somit als Live-Night-Besucher zu erkennen. Hat Organisator Tessy eben noch die Aufgaben für die zusätzlichen Bedienungen verteilt, radelt er eine halbe Stunde später auf dem Mountainbike zum Restaurant „Glöggler“, denn dort sind die Tickets schon ausgegangen.

Gedränge in den Innenhöfen

Wer aus dem Oberen Wiesental kommt, der stürzt sich dort am Viehmarkt ins Gedränge. Es herrscht Tanzbodenambiente, wenn man vom Straßenbelag einmal absieht. Doch den Damen in lang gelingt die perfekte Haltung, der perfekte Schritt trotz widriger Umstände ganz gut. Nur ein paar Meter weiter, bei der Pizzeria Kranz, singt Theresa Herzog aus Lehnacker mit der Band „Zitlos“ Cliff Richards „Rote Lippen“. In der abgesperrten Austraße beim „Goldenen Löwen“ rockt die „Dampfkapelle“, Musik dringt aus den Höfen vom „Adler“ und am „Kleinen Eck“, vor der „Sonne“ wird geschunkelt. Im Innenhof der Alten Stadtmühle ist das Gedränge wohl am größten. Dort spielt die Band „Diet Dope“. Mit viel Spaß und Leidenschaft rocken die fünf Musiker aus Stuttgart die Idylle. Dass den Gästen zum Tanzen kaum Platz bleibt, stört zu vorgerückter Stunde niemanden. Bei „Major Tom“ von Peter Schilling fühlen sich die Gäste „völlig losgelöst“, und das hat nichts mit dem Lieblingsgetränk der Besucher zu tun. Statt der Schorle, die einst den Feierabend genüsslich einläutete, stimmt man sich dieser Tage mit einem Aperol Spritz in schönstem Sonnenuntergangsrot lässig auf die Freizeit ein.

Und dann kommt da dieser Song, der schon etwas älter ist und doch nichts an Aktualität verloren hat: Die Band bekommt Szenenapplaus für „Schrei nach Liebe“ von den „Ärzten“. „So, das musste einmal gesagt werden“, kommentiert der Gitarrist der Band den Anti-Nazi-Song aus dem Jahr 1993. Um 23.30 Uhr bittet Steffi Lais die Anwohner um Entschuldigung und Verständnis, weil sie die Richtzeit überzogen hat. Eine Zugabe gibt es trotzdem, und danach wird es wieder ruhiger in der Schopfheimer Altstadt.