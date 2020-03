von André Hönig

In Schopfheim soll ein City-Verein gegründet werden. Er soll die Vorzüge der Stadt vermarkten. | Bild: Martin Klabund

Das Potential „unserer schönen Markgrafenstadt ausschöpfen“, ihre Vorzüge besser und einheitlich vermarkten, die „Marke Schopfheim“ stärken und weiter auszubauen: All dies und noch mehr versprechen sich Stadtverwaltung und Gewerbeverein von der Gründung eines City-Vereins. Dass die Absicht besteht, einen solchen Verein aus der Taufe zu heben, wurde bereits im vergangenen Herbst öffentlich. Jetzt geht es in der nächsten Gemeinderatssitzung darum, Nägel mit Köpfen zu machen.

Geplantes Vorgehen: Als Vorbild dient der City-Verein der Stadt Nagold, die vergangenes Jahr von einer Schopfheimer Delegation besucht wurde. Personell soll der Verein demnach von der Stadt und dem Gewerbeverein paritätisch besetzt werden. Die Kosten für Personal, Büromiete und weitere Aufwendungen belaufen sich laut Sitzungsvorlage auf jährlich rund 100.000 Euro. Diese Summe wollen sich Gewerbeverein und Stadt je zur Hälfte teilen. Zuerst aber braucht es ein konkretes Konzept. Dieses soll eine vierköpfige Arbeitsgruppe aus Vertretern der Verwaltung und des Gewerbevereins bis zur Gemeinderatssitzung am 21. September vorlegen. Dort soll die Gründung des Cityvereins beschlossen werden, dieser soll dann Anfang 2021 seine Arbeit aufnehmen. Der Gewerbeverein sei sich bewusst, dass die Kooperation „ein hohes Maß an finanziellem und persönlichem Engagement erfordern wird. Er ist bereit, seinen Anteil leidenschaftlich und dynamisch zu leisten“, heißt es in der Sitzungsvorlage, mit der die Stadtverwaltung bei den Räten um Zustimmung zu diesem Vorgehen wirbt.

Als Vorbild dient der City-Verein der Stadt Nagold, die vergangenes Jahr von einer Schopfheimer Delegation besucht wurde. Personell soll der Verein demnach von der Stadt und dem Gewerbeverein paritätisch besetzt werden. Die Kosten für Personal, Büromiete und weitere Aufwendungen belaufen sich laut Sitzungsvorlage auf jährlich rund 100.000 Euro. Diese Summe wollen sich Gewerbeverein und Stadt je zur Hälfte teilen. Zuerst aber braucht es ein konkretes Konzept. Dieses soll eine vierköpfige Arbeitsgruppe aus Vertretern der Verwaltung und des Gewerbevereins bis zur Gemeinderatssitzung am 21. September vorlegen. Dort soll die Gründung des Cityvereins beschlossen werden, dieser soll dann Anfang 2021 seine Arbeit aufnehmen. Der Gewerbeverein sei sich bewusst, dass die Kooperation „ein hohes Maß an finanziellem und persönlichem Engagement erfordern wird. Er ist bereit, seinen Anteil leidenschaftlich und dynamisch zu leisten“, heißt es in der Sitzungsvorlage, mit der die Stadtverwaltung bei den Räten um Zustimmung zu diesem Vorgehen wirbt. Ziele/Aufgaben des City-Vereins: „Schopfheim soll mittelfristig weiterhin gut aufgestellt sein und den Anschluss in einem sehr dynamischen Wettbewerbsumfeld nicht verlieren“, schreibt die Stadtverwaltung. Ziel müsse es sein, einen möglichst hohen Kaufkraftanteil vor Ort zu binden sowie Kunden aus anderen Gemeinden und Städten anzulocken und Marktanteile auszubauen. Dazu seien Ideen gefragt – insbesondere auch mit Blick auf Konkurrenz wie Online-Handel und größeren Shopping-Centern. Stadt und Gewerbeverein sind überzeugt, dass „ein gemeinsamer Verein zwischen der Stadt und dem Gewerbeverein zu einer intensiveren und verbindlicheren Zusammenarbeit im Thema Vermarktung unserer Stadt führen.“

„Schopfheim soll mittelfristig weiterhin gut aufgestellt sein und den Anschluss in einem sehr dynamischen Wettbewerbsumfeld nicht verlieren“, schreibt die Stadtverwaltung. Ziel müsse es sein, einen möglichst hohen Kaufkraftanteil vor Ort zu binden sowie Kunden aus anderen Gemeinden und Städten anzulocken und Marktanteile auszubauen. Dazu seien Ideen gefragt – insbesondere auch mit Blick auf Konkurrenz wie Online-Handel und größeren Shopping-Centern. Stadt und Gewerbeverein sind überzeugt, dass „ein gemeinsamer Verein zwischen der Stadt und dem Gewerbeverein zu einer intensiveren und verbindlicheren Zusammenarbeit im Thema Vermarktung unserer Stadt führen.“ Der Gewerbeverein: Der Sitzungsvorlage beigefügt ist ein Appell des Gewerbevereins, unterzeichnet von den beiden Vorsitzenden Martin Bühler und Stefan Klever. Auf zwei Seiten wird erläutert, warum der Gewerbeverein aller Erfolge der Vergangenheit zum Trotz – seien es die vielen gut laufenden Aktionen oder nun auch die Aufwertung der Innenstadt durch das Uehlin-Areal – diesen City-Verein für sinnvoll und notwendig hält. Eindringlich warnt der Verein davor, „uns nicht auf den bisherigen Erfolgen ausruhen“. Zu groß seien die Herausforderungen. Stichworte: Digitalisierung, Internethandel, abnehmende Kundenfrequenz in Innenstädten, Aufenthaltsqualität.

So brauche Schopfheim außer einem digitalen Gutschein auch regelmäßig neue Veranstaltungen, hauptsächlich an Samstagen. Die Aufenthaltsqualität müsse weiter erhöht, die Verkehrsbelastung „intelligent und deutlich reduziert werden – ohne dass es zu einer Sperrung kommt“. Die Qualität der Stadt müsse noch mehr „nach außen kommuniziert“ und die „Stadt als Ganzes in unseren Fokus“ gestellt werden. Ein „großer Teil dieser Themen“ jedoch könne der Gewerbeverein nicht alleine stemmen. Vielmehr sei dies „eine gemeinschaftliche Aufgabe der Bürgerschaft, der Politik dieser Stadt und des Gewerbevereins“. Ziel müsse es sein, „dass durch unsere Stadt ein Ruck geht, dass wir ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln“. Ein gutes Vorbild dafür sei die Stadt Nagold, die ihre „Erfolgsstory“ nicht zuletzt ihrem City-Verein verdanke. Es ist daher aus Sicht des Schopfheimer Gewerbevereins „alternativlos und zwingend erforderlich“, in Schopfheim ebenfalls einen solchen Verein zu gründen. Zu dessen Aufgaben würde es gehören, sich um Markenbildung und Marketing zu kümmern, aber auch um das Versorgungsangebot, um Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Networking, Öffentlichkeitsarbeit, Eventmanagement und Digitalisierung.

Der Gemeinderat tagt am Montag, 16. März, 19.45 Uhr öffentlich im Rathaussaal.