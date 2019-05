von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Die Stadt Schopfheim muss weiter in den Bau neuer Kindergartenplätze investieren. Wie aus der Kindergarten-Bedarfsplanung hervorgeht, wird auch der Bau der neuen Kindertagesstätte im Oberfeld nicht ausreichen, um den Bedarf zu decken – zumal die Stadt davon ausgeht, dass durch weiterhin hohe Geburtszahlen eher noch mehr Kinder hinzukommen werden. Der Gemeinderat wird sich in seiner Sitzung am Montag mit dem Thema befassen.

Zu wenig Platz für zu viele Kinder: „Angesichts der nicht erzielten Bedarfsdeckung muss weiterhin in den Bau von Kindertagesstätten und Krippen investiert werden“, heißt es in der Sitzungsvorlage. „Auch mit dem Bau der Kita Oberfeld können die vom Gemeinderat avisierten Bedarfsdeckungen nicht erreicht werden.“ Das Zahlenspiel, das dieser Analyse der Stadtverwaltung zugrunde liegt, sieht folgendermaßen aus: Für Kinder über drei Jahren (Ü3) bietet Schopfheim zur Zeit 622 Plätze in Kindergärten und Kindertagesstätten. Wenn man diesen Plätzen den eigentlichen Bedarf – berechnet wird der anhand der aktuellen Kinderzahlen für das Kindergartenjahr 2019/2020 – gegenüberstellt, ergibt sich ein Deckungsgrad von rund 75 Prozent.

Angepeilt hatten Stadt und Gemeinderat allerdings im Ü-3-Bereich 97 Prozent. Für Kinder unter drei Jahren (U 3) stehen momentan 123 Plätze zur Verfügung. Diese unterteilen sich in reguläre U-3-Plätze in Krippengruppen, Plätze in altersgemischten Kitagruppen der kirchlichen und freien Träger sowie Kinder in Betreuung von Tagesmüttern. Die Schopfheimer Versorgungsquote beträgt hier nur rund 28 Prozent, angestrebt sind aber 34 Prozent.

Erhöhter Förderbedarf: Das Ganze wird noch durch einen weiteren Faktor verschärft: „Von allen Kita-Leiterinnen wird berichtet, dass die Entwicklung in den Kindergärten dahingeht, dass die neu kommenden Kinder ständig wachsenden Förderbedarf haben“, schreibt die Stadtverwaltung. Heißt: Mit den ohnehin knapp bemessenen Personalressourcen müssen die Neulinge auch noch intensiver betreut werden. Obendrein seien die im Landkreis vorhandenen vier Kindergärten für Kinder mit Behinderungen völlig ausgebucht. Weil Eltern aber einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz haben, werden auch immer mehr Kinder mit Behinderungen unterschiedlichster Formen in ganz normalen Kitas angemeldet. Auch das ist mit erhöhtem Förderaufwand durch das Erziehungspersonal verbunden. Ein Beispiel: Die inklusive Gruppe der Schopfheimer Kita am Markt belegt laut Vorlage zur Zeit sechs Regelkindergartenplätze mit drei Kindern, die inklusiv betreut werden müssen.

Das Ganze wird noch durch einen weiteren Faktor verschärft: „Von allen Kita-Leiterinnen wird berichtet, dass die Entwicklung in den Kindergärten dahingeht, dass die neu kommenden Kinder ständig wachsenden Förderbedarf haben“, schreibt die Stadtverwaltung. Heißt: Mit den ohnehin knapp bemessenen Personalressourcen müssen die Neulinge auch noch intensiver betreut werden. Obendrein seien die im Landkreis vorhandenen vier Kindergärten für Kinder mit Behinderungen völlig ausgebucht. Weil Eltern aber einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz haben, werden auch immer mehr Kinder mit Behinderungen unterschiedlichster Formen in ganz normalen Kitas angemeldet. Auch das ist mit erhöhtem Förderaufwand durch das Erziehungspersonal verbunden. Ein Beispiel: Die inklusive Gruppe der Schopfheimer Kita am Markt belegt laut Vorlage zur Zeit sechs Regelkindergartenplätze mit drei Kindern, die inklusiv betreut werden müssen. Stadt schlägt Neu- oder Ausbau vor: Angesichts dieser Zahlen „und der zu erwartenden überdurchschnittlich steigenden Zuzugskinder“ schlägt die Stadt vor, entweder einen bestehenden Kindergarten zu vergrößern oder sogar noch einen neuen zu bauen. Der Verwaltung schwebt dabei Folgendes vor: Es soll im Ü-3-Bereich eine Ganztagesgruppe mit 20 Plätzen und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 24 Plätzen neu geschaffen werden. Zudem schlägt die Verwaltung eine neue Krippengruppe im U-3-Bereich mit zehn Plätzen vor.

Angesichts dieser Zahlen „und der zu erwartenden überdurchschnittlich steigenden Zuzugskinder“ schlägt die Stadt vor, entweder einen bestehenden Kindergarten zu vergrößern oder sogar noch einen neuen zu bauen. Der Verwaltung schwebt dabei Folgendes vor: Es soll im Ü-3-Bereich eine Ganztagesgruppe mit 20 Plätzen und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 24 Plätzen neu geschaffen werden. Zudem schlägt die Verwaltung eine neue Krippengruppe im U-3-Bereich mit zehn Plätzen vor. Mehr Personal benötigt: Entsprechend müssten auch neue Stellen für Erziehungspersonal dazukommen. Zur Zeit sind in den sechs Kindergärten und Kitas unter städtischer Regie 86 Erzieherinnen beschäftigt, dazu gibt es Personal für Hausmeisterposten, Hauswirtschaft sowie Inklusion und Sprachförderung. Bei Neubau oder der Erweiterung einer Einrichtung kämen laut Vorlage acht weitere Erzieherstellen hinzu.

Entsprechend müssten auch neue Stellen für Erziehungspersonal dazukommen. Zur Zeit sind in den sechs Kindergärten und Kitas unter städtischer Regie 86 Erzieherinnen beschäftigt, dazu gibt es Personal für Hausmeisterposten, Hauswirtschaft sowie Inklusion und Sprachförderung. Bei Neubau oder der Erweiterung einer Einrichtung kämen laut Vorlage acht weitere Erzieherstellen hinzu. Ausblick: Im Übrigen beschäftigt der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz die Verantwortlichen um Fachbereichsleiter Jürgen Sänger: Die Verwaltung schlägt vor, „darüber nachzudenken“, im Ü-3-Bereich eine Bedarfsdeckung von 100 Prozent und bei den U-3-Kindern von 37 Prozent anzupeilen. „Dies ist sinnvoll, da der Rechtsanspruch für 100 Prozent der Kinder gilt und in Schopfheim Zuzugskinder eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen“, heißt es im Text.

Der Gemeinderat der Stadt Schopfheim diskutiert die Bedarfsplanung für Kindergärten in seiner Sitzung am kommenden Montag, 13. Mai, ab 19 Uhr öffentlich im Sitzungssaal des Rathauses.