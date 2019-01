von Verena Wehrle und Dirk Sattelberger

Oberes Wiesental (vwe/dsa) Mehrere Lastwagenfahrer mussten die Nacht zum Dienstag in ihren Fahrzeugen in Todtnau verbringen. Am Ortsausgang in Richtung Feldberg standen sie in Reih und Glied und kamen nicht weiter. Verantwortlich dafür waren die starken Schneefälle, glatte Straßen und die Polizei.

Die Fahrer mussten ihre Brummis auf dem Parkplatz eines Supermarktes oder auf Parkplätzen am Straßenrand abstellen. Vorausgegangen war am Montag eine Sperrung für Lastwagen der Polizei auf der Bundesstraße B 317 zwischen Brandenberg und Bärental in beiden Richtungen. Zuvor durften Lkw noch mit Schneeketten über den Berg fahren. „Teilweise konnten die Fahrzeuge auch mit Schneeketten die Bundesstraße nicht mehr befahren. Dies führte dazu, dass die B 317 für den Schwerverkehr komplett gesperrt werden musste und Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge angeordnet wurde“, teilt die Polizei

mit. Soweit möglich wurden Lastwagen dann auf freien Parkplätzen abgestellt oder zum Wenden aufgefordert. Gegen 22 Uhr entspannte sich die Situation etwas, so die Polizei weiter. Auf der Bundesstraße kam es dennoch zum Rückstau aufgrund acht liegengebliebener Lastwagen.

Die Behinderungen hatten sich am Dienstagmorgen aber nicht ganz aufgelöst: Einige der Lastwagen, die in Todtnau über Nacht stehen bleiben mussten, wollten sich bei besserem Wetter wieder auf den Weg machen, blockierten zunächst mit Warnblinklicht die rechte Fahrbahn. Dies sorgte dafür, dass die anderen Autofahrer die Fahrbahn in entgegengesetzter Richtung benutzen mussten. Zu weiteren Verkehrsstörungen kam es am Montagabend „wieder einmal“ (Polizei) auch auf der Landesstraße L 126 zwischen Todtnau und dem Notschrei: Gegen 15 Uhr missachtete demnach ein Lastwagen-Fahrer die Schneekettenpflicht und blieb bei Muggenbrunn hängen. Der Lastwagen-Fahrer musste sein Fahrzeug mit Hilfe der Beamten wenden und wurde angezeigt. Auch am Dienstagmorgen blieben mindestens zwei Lastwagen mit Anhängern aus Oberried kommend am Notschrei hängen, darunter einer der Deutschen Post AG (DHL) – die Landesstraße war gegen 9 Uhr noch teilweise verschneit, matschig und vereist.

Weiter bergab auf der B 317 kam es am Montag gegen 19.15 Uhr bei Mambach zu einem Unfall: Ein Mercedes-Lieferwagen kam ins Schleudern und krachte laut Polizei in die Leitplanke. Verletzt wurde niemand, es entstand aber ein Schaden von etwa 3000 Euro.